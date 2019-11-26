Курьера в самозанятые. И машину ему купите. Контрольно-кассовую

Своим письмом ФНС от 11 ноября 2019 года за № N ЕД-4-20/22760@ говорит о том, что не вправе применять специальный налоговый режим (речь о самозанятых) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о применении ККТ.

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

Таким образом, при осуществлении расчетов с покупателями (клиентами) агент выступает в качестве продавца и, соответственно, у него возникает обязанность по применению контрольно-кассовой техники и выдаче (направлению) кассового чека.

Учитывая изложенное, лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» при условии выполнения положений закона о самозанятых.