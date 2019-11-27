Страсти по годовому балансу

А вы знаете об обязанности утверждать годовой баланс и созывать ежегодно очередное общее собрание? А прибыль распределять? Есть штрафы или нет? Что можно и нельзя, а главное — когда? Подробнее — в моей статье.

Обязанность

Заканчивается 2019 год. Грядет формирование бухгалтерской годовой отчетности и сдача ее в ИФНС.

Мы привыкли к тому, что декларации и расчеты бухгалтер сдает через ЭЦП и мы туда даже не лезем. Хотя...это плохо. Но дело сейчас не в хорошо или в плохо, а в том, что мы не делаем обычно — не утверждаем годовой баланс на очередном общем собрании участников.

В статье 34 закона 14-ФЗ об ООО сказано, что оно (собрание) проводится по итогам года в срок с 1 марта по 30 апреля года.

На этом собрании утверждаются финансовые результаты деятельности, утверждается годовой финансовый отчет, распределяется прибыль.

Конкретные сроки проведения общего собрания участников должны быть определены уставом общества, но не должны противоречить профильному федеральному закону.

Как утвердить

Для утверждения баланса исполнительный орган (директор, гендиректор) созывает собрание участников путем направления каждому из них уведомления о созыве.

Уведомления должны быть направлены хотя бы за 30 дней до предполагаемой даты проведения собрания. По итогам собрания участников оформляется протокол, в котором указываются итоги голосования.

Чувствуете, к чему я клоню?

К тому, что утверждать документ, цифры в котором вам ни о чем не говорят, дело опасное. Это ведь не отчет о продажах, а о финансовых результатах всей компании, который попадет в открытые источники и на него будут смотреть не только потенциальные инвесторы, но и враги, завистники, конкуренты.

И перед тем, как ставить подпись в протоколе о том, что прибыль компании 8 млн, из которых 6 млн. вы решили пустить на дивиденды, надо бы знать что за этим стоит и куда может привести в следующем году.

Говорить о том, что я — собственник и моя задача наваливать на продажи, или маркетинг, или управление, или на закупки означает уходить от ответственности за то, что уже было сделано и терять контроль над тем, что ждет компанию завтра.

Оформляем протокол

Формы протокола общего собрания участников нет, но есть то, что должно быть в нем обязательно:

1) количество участвующих в собрании,

2) место проведения собрания,

3) время проведения,

4) повестка дня,

5) процедура голосования,

6) итоги голосования,

7) подписи участников, председательствующего и секретаря.

Если в ООО один участник, то утверждение происходит на основании решения единственного участника и процедура созыва общего собрания уже не проводится.

Что со штрафами

Статья 15.23.1. КоАП (п. 11) пугает нас сумасшедшими цифрами — за незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания участников, а равно нарушение требований к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний участников предусмотрен штраф на граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 до 700 тыс. рублей.

И , как обычно, дьявол прячется в деталях: оператором этого штрафа является Центральный банк и он сам по офисам компаний не ходит с целью оштрафовать. Однако достаточно жалобы одного из обиженных участников общества и сотрудник ЦБ придет, проверит, наложит административный штраф и неприятности ждут не только руководителя и остальных участников, но и инициатора появления сотрудника мегарегулятора в вашем офисе.

А ИП?

А индивидуальный предприниматель освобожден от обязанности вести бухучет. Этим интересным занятием он может развлекаться только по собственной инициативе, поэтому никаких созывов никаких собраний участников ИП исходя из самой сути статуса быть не может. То есть — нет, ему утверждать годовую бухгалтерскую отчетность не надо.

Должны ли сроки утверждения баланса совпадать со сроками сдачи отчетности в ИФНС?

Нет, не должны, но было бы странно, если бы руководитель компании отчитался перед инспекцией, а общее собрание завернуло бухгалтерский баланс и предложило исполнительному органу совместно с главбухом его полностью или частично переделать.