Про займы и оленей

Как НЕ следует делать, если у вас займ.

Если ваша компания получила займ, но не гасила ни проценты, ни основное тело займа, займодавец не требовал возврата займа, а полученные по договору займа средства вы тратили на выдачу беспроцентых займов бенефициарам и третьим лицам, покупку продукции у однодневок и аффилировванных лиц...ТО...

Если погашение займов вы производите после того, как началась выездная проверка, и не напрямую, а третьему лицу, купившему долг, то, такую витиеватую конструкцию налоговая инспекция вместе с судом признает фиктивной, а проценты по займу снимет из расходов, уменьшающих налог на прибыль (Постановление АС ЗСО, дело № А45-44226/2018 от 27.11.19).

Займы от нерезидентов, о которых речь в судебном постановлении, — распространенная практика в среднем и крупном бизнесе. В основном, такие займы берутся у аффилированнх оффшоров под большой или не очень процент, иногда с драконовскими санкциями, а иногда — и без них.

Но суть не в том, как вы оформляете документы, а в том, что несет за собой такая договорная конструкция: похожа ли она на реальную жизнь, или это завуалированный вывод средств? Или наооборот — попытка запихнуть в производственный процесс свои средства, свободные от налогового контроля.