О вреде писем Минфина

Да-да, не все письма чиновников одинаково полезны. И вообще полезнее думать своей головой, а потом прикладывать то, что пишут, на свою ситуацию, на свой бизнес, на свои представления о рисках и опыт окружающих.

Современный бухгалтер читает. Много читает. Я читаю 2-3 часа в день: новости, письма, комментарии, статьи, судебные акты, кодексы, законы с законопроектами и сопроводительные записки к ним.

Сейчас, перечитывая письмо Минфина от 07.06.18 № 03-11-11/39257 в поиске аргументов для ответа на завтрашнюю консультацию, подумала о том, насколько опасны могут быть рассуждения чиновников, и какие последствия может иметь четкое следование изложенным в них тезисов.

Смотрите сами:

Некто — заместитель директора Департамента господин Р.А.Саакян, отвечая на запрос налогоплательщика о необходимости хранить первичные документы предпринимателем, применяющим патентную систему налогообложения, говорит дословно следующее: «Учет расходов индивидуальным предпринимателем, применяющим ПСН, в частности, обязанность ведения и хранения документации, связанной с осуществлением таким индивидуальным предпринимателем расходов, положениями главы 26.5 Кодекса, а также формой и порядком заполнения Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, не предусмотрены».

Короче: если на ПСН или УСН 6%, то можно не хранить первичку.

Что делает предприниматель, читая сие разъяснение целого заместителя энного департамента целого министерства аж финансов всей страны?

Верно, он «забивает» большой болт на ведение первичных документов, а именно — не выставляет акты об оказанных услугах, не собирает документы от поставщиков. Он лишь получает деньги от покупателей, платит патент, ведет книгу полученных доходов (в кассу и/или на расчетный счет) и больше ни с чем к нему лучше не приставать.

А что потом? А потом — суды. С кем? с покупателями. С ушлыми покупателями. Которые смотрят на ИП и про себя говорят: я ему заплатил полмиллиона, он мне закрывашки не дал, доказать, что услугу он мне оказал, он в суде не сможет, тогда я сейчас попрошу деньги вернуть, он претензию мою выкинет в ведро, а я по суду деньги верну. И услугу получил, и полмиллиона верну. Да еще с процентами. Вроде как некрасиво, да?

Однако на практике нет красиво или не красиво. Вообще нет ни цветов, ни оттенков. Есть бизнес. Ничего личного. Проворонил документы — плати.

Кстати, а вы много читаете? Письма Минфина? Рассылку налоговых новостей?

Что читаете для того, чтобы быть в курсе постоянных изменений в законодательстве и правила игры?