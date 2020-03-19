15 шагов навстречу бизнесу

Назовите меня безумной, сумасшедшей, но я это хочу сделать.

Я писала и собирала предложения перед новым годом. Их 22. Вы помните об этом. Они попали в те 2300 предложений, которые были собраны Минэком в рамках опроса представителей бизнеса.

Они в большинстве своем не были услышаны и, видимо, были собраны для галочки, к тому же очень много из тех 2 тыс. предложений были нереализуемыми, ибо представляли собой популистские призывы уровня «налоги отменить», «проверки упразднить».

Сейчас, когда малый и средний бизнес не просто падает (в 2019 году падение составило 14 %), а пикирует со скоростью распространения вирусной инфекции, я призываю всех вас объединиться и в комментариях написать о том, что действительно должно помочь и не только вам как владельцу или руководителю бизнеса, но всей вашей отрасли, всему малому и среднему бизнесу.

Я считаю, что в кризисной ситуации именно малый бизнес может вытащить страну из экономического пике. Он не создает большого веса в ВВП в моменте, однако может на себя взять проблему занятости населения. Именно поэтому одним из предложений, которые я описала ниже, является предоставление таким предприятиям налоговых каникул при условии найма не менее 3 сотрудников.

Возможно, мои предложения выглядят не очень упорядоченно, а обоснования не очень убедительны, но 15 предложений написать за полтора часа — вы так сможете?

Итак, по традиции, я начну:

1. Ввести пониженные ставки (для существующих более 6 месяцев) по УСН для ИП и юрлиц, относящихся к субъектам МСП.

И делать это не только для авиаперевозчиков, туристических компаний, но предоставить эту возможность всем отраслям, где занят МСП. Исключение могут составить компании, которые производят подакцизные товары. Срок действия каникул должен быть не менее 6 месяцев, а в идеале — до конца 2020 года. Такую длительность я обосновываю тем, что падение в любом бизнесе, особенно в ситуации, когда она не подлежит контролю изнутри (со стороны руководства компании) происходит быстро, а восстановление всегда идет более медленными темпами.

Обоснование: это позволит снизить налоговую нагрузку в период, когда начинается декларационная кампания и в некоторых отраслях происходит возврат средств , полученных в качестве предоплаты за услуги и работы, которые должны быть выполнены позднее (туризм, перевозки, длительное офлайн-обучение).

2. Ввести пониженные ставки по УСН доходы — 2 %, для УСН доходы минус расходы — 5% (для вновь создаваемых юрлиц и ИП).

Здесь речь о Москве и области, ибо регионы сами регулируют эту ставку, однако предложить регионам пересмотреть действующие ставки в сторону их уменьшения.

Обоснование: это простимулирует граждан, уволенных из крупных и средних предприятий, начать свое дело.

3. Снизить ставку по налогу на прибыль с 20 % до 12 % и сделать это уже с 1-го квартала 2020 года до конца года.

Обоснование: компании, применяющие общую систему налогообложения, терпят убытки в связи с отменой мероприятий и отказом от готовой продукции (предзаказов), ведь расходы понесены, а спрос падает. Этот шаг также послужит стимулом продолжить работу , а не закрывать предприятие.

4. НДС.

4.1. Убрать обязанность налогоплательщиков уплачивать НДС с авансов на весь 2020 год.

Обоснование: сейчас компания, получившая аванс в 1-м квартале за предстоящие отгрузки во 2-м обязана уплатить НДС по итогам работы 1-го квартала, затем его зачитывает, тем самым компания авансирует бюджет из средств, поступивших на свой счет, вместо того, чтобы тратить средства в полном объеме на производство, оказание услуг, выполнение работ.

4.2. Снизить ставку НДС с 20 % до 10 % для общепита и других отраслей, работающих с конечным потребителем, а а также тех видов деятельности, где много «входящего» НДС по ставке 10%, а «исходящий» НДС по ставке 20% .

Либо сделать эти виды деятельности не облагаемыми НДС по аналогии с услугами банков и страховых компаний.

Обоснование: ресторан покупает ягоды со ставкой НДС 10 %, а продает готовый продукт с его использованием по ставке 20 %. Переход на пониженную ставку НДС или отказ от обложения этим налогом вовсе позволит ресторанам выйти из «тени» и начать работать в белом поле и увеличить рентабельность.

5. Страховые взносы. Снизить ставки страховых взносов с 30 % до 14-16 %.

Обоснование: в малом бизнесе много предприятий, которые оказывают услуги и нагрузка на налоги с фонда оплаты труда составляет 30%. Если компания вынужденно работает на общей системе налогообложения, то она не получает прибыли. Это происходит в связи с тем, что потребитель (заказчик) не может платить ему столько, сколько нужно для того, чтобы выплатить зарплату, налоги с нее и НДС. Такой перекос возникает в таких видах деятельности, как строительство, охрана, клининг, общепит, в индустрии красоты и здоровья.

Чтобы компаниям, относящимся к этим сферам деятельности и применяющим общую систему налогообложения выстоять в условиях еще более падающего спроса, необходимо снизить размер страховых взносов с 30% до 14-16%. Тогда государство получит два важных профита: обеление фонда оплаты труда, увеличение фактической занятости населения.

Снижение ставки по страховым взносам должно коснуться и тех компаний и ИП, которые применяют УСН. Здесь в 2020 году уместно снизить тариф на страховые взносы в ПФР с 20 % до 0 %.

6. Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов.

В текущем моменте в связи резким падением платежеспособного спроса и разворота потребителей в сторону потребления продуктов питания и отказа от потребления фитнес и зрелищных услуг, повышения цен на товары народного потребления в связи с ростом курса иностранной валюты у компаний , относящихся к МСП, существенно падает выручка , наблюдается сокращение сотрудников (которое официально нигде не проходит ввиду сложности процедур), в том числе бухгалтерии. Компании не в состоянии оплачивать труд бухгалтеров, количество вакансий сокращается, требуется перенос сроков сдачи отчетности, а именно:

1) срок сдачи декларации по налогу на прибыль за 2019 год истекает 28 марта, предлагается продлить срок до 1 июля 2020 года,

2) срок годового платежа по налогу на прибыль 28 марта 2020 года перенести на 1 июля 2020 года,

2) срок сдачи декларации по УСН для юрлиц истекает 31 марта, перенести вместе с сроком уплаты самого налога на 1 июля 2020 года,

3) срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности в ИФНС истекает 30 марта, который перенести на 1 июля 2020 года,

4) сроки публикации отчетности теми юрлицами, которые обязаны сделать это в силу закона (некоммерческие организации) перенести на 3 месяца,

5) срок проведения обязательного аудита за 20919 г для МСП продлить на 6 месяцев (до 30 июня 2021 года) и обеспечить субсидии на их оплату за счет средств корпорации МСП,

6) срок сдачи отчетности по НДС за 1й квартал 2020 продлить до 1 июля 2020 года, возможность уплаты помесячно начисленного налога увеличить с 3 месяцев ( апрель, май, июнь) после закрытия квартала до 6 месяцев (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь),

7) исключить субъекты микро и малого бизнеса на 2020 год из требований проходить СОУТ при создании компании и при создании новых рабочих мест.

7. Ввести налоговые каникулы для ИП (ПСН по ставке 0, УСН доходы и доходы минус расходы по ставке 0 %) сроком до 2022 года включительно для всех видов деятельности, а не только для ремесленичества, как это действует сейчас.

Если ИП воспользуется правом на каникулы, то страховые взносы за себя не платит. Каникулы для юрлиц действуют при условии, что они нанимают на работу не менее 3 (трех) сотрудников. Для ИП это условие не распространяется.

8. Ввести мораторий сроком до конца 2020 года для МСП на проведение:

1) выездных налоговых проверок,

2) проверок трудовой дисциплины (ГИТ, Прокуратура) в части соблюдения количетсва локальных нормативных актов по труду,

3) иных проверок, если они не связаны с опасностью для жизни и здоровья граждан,

4) предоставить субъектам МСП, обязанным отчитываться ежемесячно и/или ежеквартально по различным формам статистического наблюдения в органы Росстата, отсрочку до 1 июля 2020 года.

Обоснование: выездная налоговая проверка (сам процесс и подготовка к ней) занимает много времени и трудовых ресурсов), которые отвлекают руководителей компании от первостепенных задач.

9. Банкротство

Прекратить возбуждение дел о банкротстве, инициатором которых выступает государство.

Корпорация МСП или иной орган выступает третьим лицом в делах о банкротстве юрлиц и ИП, инициатором которых выступает не государство. Цель — субсидировать выплату должником при выполнении ряда условий. Какие это будут условия я не готова сейчас накидать.

10. ЦБ отзывает методические рекомендации и инструкции, согласно которым коммерческие банки прекращают обслуживание юрлиц и ИП, которые были заподозрены в отмывании средств и обналичивании.

Блокировка операций компаний и ИП , которые имеют оборот по счету не более 5 000 000 рублей в год, запрещается без оговорок.

Обоснование: зачастую банки подходят к вопросам продолжения обслуживания счетов клиентов по совокупности фиктивных признаков, в суть которых не вникают из-за отсутствия времени, кадров, желания это делать. Не секрет, что блокировки счетов банками используются как один из источников получения дохода: в тарифах многих банков предусмотрены немалые комиссии за вывод средств со счета клиента, который закрывается по инициативе банка. Размер таких комиссий достигает 25% от остатка средств на счете. В соответствии с 115-ФЗ и методическими рекомендациями и инструкциями ЦБ банки запрашивают документы , подтверждающие реальность деятельности компании ( или ИП), однако документы не изучают, не вникают в суть операций и в действительности не могут оценить экономическую целесообразность той или иной операции клиента, что ведет к необоснованному отказу в проведении операций.

Если не прекратить сейчас эту практику, то бОльшая часть компаний МСП может оказаться под угрозой существования вследствие того, что компании сокращают издержки и в первую очередь расходы на офис и его содержание. А именно эти платежи для банков являются основным индикатором того, что компания (или ИП) реально действует, а не занимается обналичиванием.

11. Те жалобы и заявления, которые поданы в МВК при ЦБ и не рассмотрены по состоянию на 18 марта 2020 года, должны быть рассмотрены не в 20-дневный срок (речь идет о 20 рабочих днях), а в срок 3-5 дней с момента поступления жалобы (заявления), а к участию в рассмотрении жалобы должны привлекаться правозащитники.

Необходимо обязать банки информировать клиентов о возможности привлечения к разрешению спорных вопросов МВК при ЦБ.

12. Камеральные проверки налоговых декларации ИП и юрлиц, которые начались в марте 2020 года, приостанавливаются сроком до 1 июля 2020 года.

Обоснование: этот процесс отвлекает бизнес от решения главной задачи — выжить в кризисных условиях. Налоговый орган в соответствии со статьей 93 НК РФ запрашивает большой объем документов. Бухгалтерия вынуждена отвлекаться от текущей работы.

13. Штрафы административные за нарушение сроков сдачи отчетности и просрочку уплаты страховых взносов и налогов — для субъектов МСП ввести мораторий сроком до 31 декабря 2020 года.

14. Вместо субсидирования пониженной процентной ставки по кредитам Корпорация МСП и другие уполномоченные государством в этих целях структуры субсидирует субъектам МСП некоторые виды расходов.

Такие как: уплату услуг банка по эквайрингу, установку онлайн-касс, маркировку и другие расходы, которые бизнесе несет по инициативе государства в его же интересах.

15. Поднять лимит применения УСН до 800 млн. рублей

Обоснование: это позволит обелить бизнес, который пытается уйти от обязанности уплачивать НДС. Средний бизнес в условиях падения спроса вынужден дробиться на несколько юрлиц, а налоговые инспекции тратят время и силы для поиска обвинительной базы . Цифра 800 млн. выбрана не случайно — она является границей между малым и средним бизнесом.

У меня реально голова уже плохо соображает. Пожалуйста, накдайте здравые мысли по налогам, проверкам, 115-ФЗ.

Давайте сами облегчим жизь и деятельность нашим законотворцам и исполнительной власти.

Ведь если они и занимались или занимаются бизнесом, то вряд ли это МСП и масштаб наших проблем им не понятен.

Пожалуйста, пишите с обоснованием своей позиции.