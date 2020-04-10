Утверждены правила предоставления отсрочки по налогам: кому и на каких условиях

Правительство утвердило правила предоставления отсрочки (рассрочки) по налогам, авансовым платежам и страховым взносам. Речь про Постановление № 409 от 02.04.2020.

Мы уже привыкли к тому, что любые плюшки выдаются с изюмом, который подходит не всем.

Итак, поехали:

Правила применяются для организаций и ИП, осуществляющим деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавируса.

Также этим правом могут воспользоваться стратегические, системообразующие и градообразующие организации, пострадавшие от коронавируса, но не относящиеся к указанным сферам деятельности.

Правилами установлено, что они применяются в отношении налоговых обязательств, срок уплаты которых наступил в 2020 году (кроме акцизов и НДПИ).

Вы имеете право на отсрочку при наличии одного из следующих показателей:

а) снижение доходов более чем на 10%;

б) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10%;

в) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым НДС по ставке 0%, более чем на 10%;

г) получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.

Как будут определяться доходы и показатели снижения выручки?

На этот вопрос ответ такой:

1. Доходы будут определяться в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. 2. Расчет снижения размера доходов будет осуществляться на основании показателей за квартал, предшествующий кварталу, в котором подается заявление об отсрочке. 3. Данные сравниваются с показателями за аналогичный период 2019 года. Что это значит: подаете заявление в апреле 2020 года. Тогда размер снижения будет смотреться на основании данных за 1-й квартал 2020 года и будут сравниваться с показателями того же квартала 2019 года. 4. В случае если заявитель зарегистрировался в 2019 году, то расчет показателей производится на основании сравнения между собой данных за два квартала, предшествующие кварталу, в котором подается заявление. 5. Наличие убытка определяется на основании данных налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором подается заявление. 6. Показатель снижения доходов от реализации, облагаемой НДС по ставке 0%, будут рассчитывать, если объем указанной реализации составляет более 50% общего объема реализации.

Все отсрочки предоставляются на основании статей 61, 62, 64 НК.

Срок подачи заявлений до 1 декабря 2020 г.

Вместе с заявлением надо будет предоставить обязательство, предусматривающее на период изменения срока уплаты соблюдение условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки, и график погашения задолженности.

Документы, предусмотренные подпунктами 3 — 5, 7 пункта 5, пунктом 5.1 статьи 64 Кодекса, не представляются.

О чем речь? о справках из банков и перечне контрагентов, а также массе других документов, подтверждающих неспособность налогоплательщика уплатить налоги. Их там много.

С момента подачи заявления о предоставлении отсрочки к вам не применяются меры по взысканию долга.

Если принято решение о предоставлении отсрочки, то пеня по этим налогам не начисляется.

Вы не будете представлять обеспечение исполнения обязанности, если берете отсрочку не более чем на 6 месяцев.

А если хотите отсрочку больше чем на 6 месяцев, то вам придется выложить залог недвижимого имущества, кадастровая стоимость которого превышает сумму налогов, включаемых в график погашения задолженности, либо поручительства или банковской гарантии.

Далее в постановлении на 2 листах расписываются ограничения для тех субъектов, которые относятся к наиболее пострадавшим и градообразующим, системообразующим, крупнейшим и при каких условиях им предоставляются те же отсрочки, что указаны выше.