Чего на деле стоит получить кредит 0 % для малого бизнеса

Что ж... продолжим обсуждение условий предоставления кредитов по ставке 0% для субъектов МСП, занятых в наиболее пострадавших от вируса отраслях экономики.

Напомню, что сегодня после обеда у меня состоялся разговор с сотрудником колл-центра банка ВТБ, в конце которого у меня была принята заявка на обратный звонок кредитного менеджера.

Через пару часов в ленте комментариев появилось сообщение от сотрудника банка с просьбой в мессенджер оставить свой телефон и ссылку на публикацию.

Звонок менеджера кредитного отдела застал меня не спеша прогуливающейся по магазину в поисках вкусностей на завтрашний обед, поэтому дословного пересказа не будет.

Итак, я получила ответы на все без исключения вопросы, и вот что получилось в итоге:

Какой пакет документов надо собрать для получения кредита?

Правоустанавливающие документы на компанию для открытия счёта и одновременно бухгалтерскую отчётность за 2019 год плюс штатное расписание, а также документы, подтверждающие факт выплаты зарплаты и налогов с ФОТ за 1-й квартал.

Какие документы и информация нужны вам для оценки риска невозврата кредита и на основании чего банк откажет в выдаче?

Если счета ранее у вас не было и не было кредитной истории в нашем банке, то мы попросим поручительство бенефициаров и обязательным условием будет отсутствие в бухгалтерской отчётности убытков за прошлый год.

Зачем вам это?

Если фирма сработала в убыток в прошлом году, то нет уверенности в том, что она не сработает в минус и в этом году, тогда не понятно за счёт чего будет возвращён кредит. А поручительство бенефициара это скорее дисциплинирующая мера.

Каковы финансовые условия?

Ставка 0% на весь срок действия кредита −12 месяцев. Если мы увидим нецелевое использование, то включим ставку 16%.

Но везде пишут про 4% после 6 месяцев использования???

Нет. 0% на все 12 месяцев.

Возможно ли досрочное погашение и что за это нам будет?

Вы можете вернуть кредит в любое время до окончания срока действия договора без комиссии.

Какова сумма кредита?

МРОТ региональный (в Москве это 20195) умножить на количество сотрудников, на 6 месяцев и на 1,3. Последняя цифра это страховые взносы в сумме 30%.

Есть ли ковенанты по обслуживанию, выбору тарифа?

Нет, ковенантов нет. Только расчётный счёт надо открыть. Это, как я сказала в начале, можно сделать одновременно.

По-моему, не самые плохие условия для кредитования.

Хотя... всех клиентов, кто спрашивал у меня про возможность кредитоваться на выплату зарплаты, я отговорила. Сопротивлялись не долго.