За подотчетные 39 миллионов отдай десять

В ходе выездной налоговой проверки инспекторы нашли 39 млн подотчетных рублей, выданных руководителю и главбуху: 30 первому, почти 9 второму. Средства переводились на карты и выдавались наличными через кассу, приказов и заявлений не было. В общем, понятно, зачем это было сделано, да еще в такой сумме.

Инспекторы обнаружили средства, которые директор и бухгалтер компании оформляли на себя как подотчётные. Авансовые отчёты были заполнены с нарушениями, многие поля были пустыми, остатки не прописывались. Да и этих авансовых отчётов было по факту мало. Оправдания, что часть документов была сожжена в топке водогрейного котла, судей не устроили.

Компания пыталась доказать, что деньги шли на зарплату сотрудникам и текущие нужды компании, но это было слабым аргументом.

Платежные документы, подтверждающие выплату зарплат работникам, предоставить компания не смогла.

Некоторые суммы были переведены на счета и карты физлиц, но при сравнении документов оказалось, что не бьются данные со справками 2-НДФЛ.

К тому же из 48 получателей переводов сотрудниками были только половина.

А суммы переводов по сравнению с официальными зарплатами были странными: при общем доходе в 60 тыс. с хвостиком на карту приходило больше миллиона.

В общем, подотчетные средства признаны доходом физлица ввиду отсутствия документов по их расходованию.

Финансовые результаты схемы: НДФЛ 5,1 млн, 4,2 млн страховых взносов, более 700 тыс. пени и почти 420 тыс. штрафов.

Вот такая «недорогая» обналичка получилась.

Для любителей почитать первоисточник: Дело А66-6506/2019.