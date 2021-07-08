Как попытка сложить недостоверность адреса и декларацию по НДС обернулась для ИФНС провалом

Налоговая инспекция решила проверить наличие компании по месту регистрации, но не обнаружила ее следов, за что внесла в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности сведений. Компания попыталась отправить декларацию по НДС, но не тут-то было: инспекция отказалась принимать ее в связи с недостоверностью сведений в ЕГРЮЛ, да еще и счета заблокировала.

Постановление АС СЗО от 17.02.2021 по делу № А56-559/2020.

Две инстанции поддержали ФНС: нечего прятаться от налоговиков. Ведь есть сомнения в том, что ЭЦП принадлежит руководителю компании, раз последняя не находится по адресу, указанному в ЕГРЮЛ!

Но кассация заняла сторону налогоплательщика: обстоятельства, которые с точки зрения налогового органа негативно характеризуют налогоплательщика (то есть недостоверность сведений об адресе юрлица), не имеют правового значения на стадии представления в ИФНС налоговой отчетности и не могут служить основанием для отказа в ее принятии, поскольку не указаны в качестве таковых в статье 80 НК РФ. Плюс ЭЦП, которой была подписана отчетность, на дату ее представления была действительной и это обстоятельство ФНС не оспорила и не предъявила доказательств того, что она недействительна.

Отказ ИФНС не только противоречил нормам НК РФ, но также препятствовал налогоплательщику в реализации возложенной на него обязанности по своевременному предоставлению налоговой отчетности и права на качественное получение государственных и муниципальных услуг. Более того, вопреки выводу судов незаконный отказ инспекции в принятии декларации по НДС повлек вынесение решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, что также нарушило его права и законные интересы.

Итог: решение ИФНС об отказе в принятии декларации признать незаконным, решения судов первых двух инстанций отменить, решение о блокировке счетов признать недействительным.