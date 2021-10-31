Бизнес не в ответе за «проблемных» контрагентов. Верховный суд помог отстоять вычеты по НДС

Верховный суд развернулся в сторону налогоплательщиков, высказавшись по поводу претензий налоговых органов на 14 млн налогов, пеней на 4 и штрафов на 5 млн рублей в отношении АО «Специализированная производственно-техническая база Звездочка», по сути развернул общую позицию судов в сторону налогоплательщиков по самому распространенному виду споров между налогоплательщиками и налоговыми органами.

Нижестоящие суды поддержали налоговый орган в части того, что поставщик строительных материалов «Звездочки»:

не имел необходимых условий для достижения результатов экономической деятельности, управленческого и технического персонала, транспортных средств и производственных активов, необходимых для осуществления производства и поставки товаров;

среднесписочная численность его работников составлял 1 человек;

уплачивал минимальные налоговые платежи по налогу на прибыль организаций и НДС;

согласно результатам экспертизы, проведенной в ходе налоговой проверки, счета-фактуры и товарные накладные, составленные обществом, подписаны не руководителем компании, а иным лицом;

сама «Звездочка» не проявила должной осмотрительности при выборе контрагента, поскольку не истребовала рекомендацию, подтверждающую деловую репутацию, иные документы и доказательства реальной;

«Звездочка» не убедилась в том, что документы подписаны полномочными представителями организаций и содержат достоверные сведения, в связи с чем не вправе применять к вычету НДС по отношениям с данным контрагентом.

Однако судьи Верховного суда рассуждали так:

1. НДС налог косвенный, его природа подразумевает переложение бремени его уплаты с звеньев цепи товарооборота на потребителей.

Такая стадийность взимания налога означает, что использование права на вычет налога покупателем предопределяется непрерывным предъявлением налога по мере движения товаров, работ, услуг от одного хозяйствующего субъекта к другому и принятием в связи с этим каждым из участников оборота обязанности по уплате в бюджет предъявляемых сумм налога.

Поэтому отказ в праве на налоговый вычет может иметь место, если процесс реализации товаров, работ, услуг не сопровождается соблюдением корреспондирующей этому праву обязанности по уплате НДС в бюджет в денежной форме.

2. Исполнение обязанности по уплате налогов не предполагает возложения на налогоплательщика ответственности за действия всех участников сделок, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет: право налогоплательщика на налоговый вычет не может быть обусловлено исполнением непосредственными контрагентами (продавцами, поставщиками) и предшествующими им лицами своей обязанности по уплате НДС, а также финансово-экономическим положением и поведением третьих лиц.

3. Лишение права на вычет НДС при отсутствии цели уклонения от налогообложения в результате согласованных с иными лицами действий, не знания или отсутствия обязанности знать о допущенных третьими лицами нарушениях, означает применение меры имущественной ответственности за неуплату налогов, допущенную иными лицами, в том числе, при искажении ими фактов своей хозяйственной деятельности, к налогоплательщику — покупателю, не имевшему возможности предотвратить эти нарушения и (или) избежать наступления их последствий.

4. В признании обоснованности получения налоговой выгоды может быть отказано, если судом установлено, что главной целью, преследуемой налогоплательщиком, являлось получение дохода исключительно или преимущественно за счет налоговой выгоды в отсутствие намерения осуществлять реальную экономическую деятельность или в случаях, когда будет доказано, что компания действовала без должной осмотрительности и осторожности и ей должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, например, в силу:

отношений взаимозависимости или аффилированности;

деятельность налогоплательщика, его взаимозависимых или аффилированных лиц ведется преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей.

Берите на вооружение, коллеги. Это — ценный материал для защиты своих интересов и на комиссиях в налоговом органе, и в суде.

Первоисточник: Верховный Суд РФ, № 307-ЭС19-27597, определение от 14.05.2020, дело № А42-7695/2917.