Субсидия по ошибке: как ИП обогатился на 12 тысяч за государственный счет

Если ИФНС выдала субсидию ошибочно, то она не имеет права требовать возврата денег — так решил суд.

Предприниматель Буньков А.Г. неосновательно обогатился на 12 130 рублей за счет ошибочно полученной им субсидии в рамках Постановления Правительства 434 от 03.04.2020 года и 576 от 24.04.2020.

ИФНС считает, что, подавая заявление на получение субсидии, предприниматель действовал недобросовестно, поскольку достоверно знал о неправомерности получения указанных денежных средств.

Согласно выписке из ЕГРИП по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидий основным видом деятельности предпринимателя являлся код 45.40.

Вместе с тем в Постановлении 434 не признан в качестве отрасли, наиболее пострадавшей в период коронавирусных ограничений, в связи с чем, по мнению ФНС, субсидия перечислена предпринимателю без соответствующих на то оснований и подлежит возврату в бюджет.

Отказывая ИФНС в иске, суды исходили из недоказанности факта искажения получателем субсидии данных об осуществляемой им деятельности, сделав вывод об отсутствии в действиях ответчика признаков недобросовестного поведения и, соответственно, отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

В действиях предпринимателя признаков недобросовестного поведения судом не обнаружено.

Не считаются неосновательным обогащением и не подлежат возврату денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию, в частности зарплата, приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, и т. п., то есть суммы, которые предназначены для удовлетворения его необходимых потребностей, и возвращение этих сумм поставило бы гражданина в трудное материальное положение.

Вот так!

Излишне выплаченные суммы должны быть получателем возвращены, если их выплата явилась результатом недобросовестности с его стороны или счетной ошибки.

У ИП в ЕГРИП кодами видов деятельности были указаны 45.40, а по Постановлению 434 и 576 претендовать на субсидию можно было, имея в ЕГРИП 45.40.2 и 45.40.3. У ИФНС действительно не имелось формальных оснований для предоставления ответчику субсидии, в том числе в ее минимальном размере (12 130 руб.), как индивидуальному предпринимателю, не имеющему работников.

Однако ошибочное предоставление инспекцией субсидии никоим образом не связано с предоставлением недостоверных сведений самим предпринимателем!

Оснований для возврата субсидии в качестве неосновательного обогащения у предпринимателя не имеется