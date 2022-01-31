ИП хотят оставить прожиточный минимум при блокировке счета

Часть денег ИП будет освобождена от наложения ареста или неснижаемого остатка по счетам.

Статья 46 Налогового кодекса позволяет списывать деньги со счета ИП при выявлении недоимки по налогам или взносам. Однако эта статья не предусматривает ограничение по обращению взыскания со счетов физических лиц — ИП.

Как ИП отвечает по предпринимательским долгам

Право налоговой применить приостановку операций по счету ИП предусмотрено статьей 76 НК. Этой статьей не предусмотрено ограничение относительно приостановления операций по счетам физических лиц — ИП.

Юридически имущество ИП, используемое им в личных целях, не обособлено от имущества, непосредственно используемого для осуществления предпринимательской деятельности, поэтому он отвечает по обязательствам всем своим имуществом.

Исключение — имущество, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

Предложение: прожиточный минимум для ИП с долгами

Гражданину должна быть обеспечена возможность свободного распоряжения и использования денежных средств в объеме не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении.

Однако практическая возможность соблюдения требований законодательства о минимуме, на который не может быть обращено взыскание, исключается, поскольку банк обязан обеспечить исполнение решений ИФНС об обращении взыскания без каких-либо дополнительных условий, в том числе не имея права запросить у гражданина документы, подтверждающие действие исполнительского иммунитета.

Поэтому Минфин и ФНС прорабатывают возможность изменений в НК, направленных на обеспечение реализации права гражданина на минимальный прожиточный минимум при ограничениях операций по счетам в связи с недоимкой.

Первоисточник: письмо Минфина от 21.12.2021 № 03-02-11/104175