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Управляющий-ИП вместо гендиректора: как избежать проблем с налоговиками

Для рубрики Оптимизация налогообложения
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Можно охать и вздыхать по поводу того, что оформлять управляющего-ИП, а не принимать на работу гендира, — больше мороки, проблем и нервов. Однако я считаю нужным рассказать о подходе, который защитит такой метод от возможных наездов со стороны вездесущих фискалов.

Для начала скажу, что считаю полной утопией замену исполнительного органа в виде гендиректора на него же, но в статусе ИП. Ещё менее перспективной будет схема, когда этот бывший гендиректор и будущий управляющий-ИП является единственным участником юрлица.

Отсюда следует, что самой безрамной такая конструкция будет, если управляющий является привлечённым со стороны специалистом. Хорошо впишется сюда история с антикризисным руководителем, который по договору с вашей компанией возьмётся за вытаскивание компании из долговой ямы. Или этот специалист будет крутым РОП (руководителем отдела продаж) с амбициями руководителя компании.

Тогда ваш подход будет иметь четко описанную деловую цель, а экономия на налогах с зарплаты гендиректора станет лишь «вишенкой на торте».

В договоре с таким управляющим может быть фиксированное вознаграждение и процент от выручки или прибыли, а нахождение исполнителя по договору в вашем офисе или на производстве будет гармоничным продолжением условий договора.

Кстати, управляющим может быть не только ИП, но и юрлицо. Тогда в этом юрлице генеральный директор будет получать зарплату.

У такой компании будет:

  • свой офис;
  • штат работников;
  • своя или вынесенная в аутсорс бухгалтерия;
  • свой сайт;
  • несколько других клиентов, которым оказываются схожие услуги.

Хотя и у управляющего-ИП, как вы понимаете, должны быть следы реальной деятельности, указывающие хотя бы на попытки заполучить ещё одного-двух таких же, как вы, клиентов.

В противном случае, вкупе со съёмом со счета почти всех денег, такой ИП скорее будет признан штатным сотрудником, нежели реальным управляющим.

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Наталья Горячая
Наталья Горячая
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