Добро пожаловать в блог компании ДРТ!

Для начала предлагаем вам поближе познакомиться с режимом налогового мониторинга и узнать:
• Что происходит сегодня в сфере налогового мониторинга и как развивается данный режим?
• Какие преимущества получают участники режима?
• С какими трудностями можно столкнуться при вступлении и как с ними справиться?
• Какими возможностями обладает профильная команда ДРТ?
Об этом – наше видео с Юлей Орловой, партнером ДРТ и руководителем направления по налоговому мониторингу.
Также приглашаем вас присоединиться к нашему Телеграм-каналу «PRO. Налоговый мониторинг», в котором мы регулярно публикуем:
• статьи наших специалистов и их комментарии о последних новостях в сфере налогового мониторинга;
• подробности мероприятий на тему налогового мониторинга и материалы к ним;
• подкасты с приглашенными экспертами;
• и многое-многое другое о налоговом мониторинге
Обязательно оставайтесь с нами – будет интересно!
Комментарии