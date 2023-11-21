Добро пожаловать в блог компании ДРТ!

Наш блог на «Клерке» будет посвящен налоговому мониторингу: здесь мы будем делиться важными новостями из мира налогового мониторинга, мнениями экспертов ДРТ, событиями нашей практики и анонсами мероприятий.

Для начала предлагаем вам поближе познакомиться с режимом налогового мониторинга и узнать:

• Что происходит сегодня в сфере налогового мониторинга и как развивается данный режим?

• Какие преимущества получают участники режима?

• С какими трудностями можно столкнуться при вступлении и как с ними справиться?

• Какими возможностями обладает профильная команда ДРТ?

Об этом – наше видео с Юлей Орловой, партнером ДРТ и руководителем направления по налоговому мониторингу.

Также приглашаем вас присоединиться к нашему Телеграм-каналу «PRO. Налоговый мониторинг», в котором мы регулярно публикуем:

• статьи наших специалистов и их комментарии о последних новостях в сфере налогового мониторинга;

• подробности мероприятий на тему налогового мониторинга и материалы к ним;

• подкасты с приглашенными экспертами;

• и многое-многое другое о налоговом мониторинге

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