Заявление о возврате. Как вернуть переплату с ЕНС

Возврат переплаты по ЕНС в 2023 году. Общие положения

Как было сказано выше, на смену термину «излишне уплаченный налог» пришел термин «положительное сальдо по ЕНС». Что подразумевается под ним?

Положительное сальдо по ЕНС – положительная разница между суммой перечисленного платежа на ЕНС и суммой налоговых обязательств по этому счету.

На примере это выглядит следующим образом.

ИП Морозов применяет УСН объект «доходы». Авансовый платеж по УСН к уплате за 1 квартал у него составил 10 000 руб. Предприниматель перечислил на ЕНС платеж в сумме 15 000 руб. ИФНС по сроку уплаты аванса списала с ЕНС 10 000 руб. Остаток 5 000 руб. – это положительное сальдо по ЕНС. Его можно вернуть на свой счет или перевести на счет другого лица.

Особенности возврата переплаты по ЕНС

При возврате переплаты по ЕНС необходимо учитывать следующие особенности:

Порядок возврата переплаты по ЕНС регулируется ст. 79 НК.

В данной норме НК приводится общий порядок возврата положительного сальдо, форма и формат заявления на возврат, сроки перечисления средств и прочие нюансы.

Возврат осуществляется по заявлению налогоплательщика или решению ИФНС.

Возврат переплаты может производиться как по заявлению ИП или организации (по положительному сальдо ЕНС, переплате по НПД, НДФЛ и сборам за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами), так и по самостоятельному решению ИФНС (о возмещении НДС и акциза в рамках ст. ст. 176, 176.1, 203 и 203.1 НК или о возврате НДФЛ в упрощенном порядке по некоторым видам вычетов).

Заявить к возмещению можно только сумму положительного сальдо по ЕНС.

Если на ЕНС переплаты нет, то и возвращать нечего. Если же переплата на ЕНС есть, но срок уплаты платежа не наступил, рекомендуем дождаться, пока ИФНС не спишет налог (взнос) и только после этого подавать заявление на возврат. В противном случае, на момент уплаты на ЕНС будет нулевое сальдо и при начислении налога (взноса) по счету будет числиться недоимка, на которую начнут начисляться пени.

Срок возврата переплаты – три дня.

После принятия от ИП или организации заявления на возврат, ИФНС не позднее следующего, дня должна направить в Казначейство поручение о возврате. Казначейство, в свою очередь, обязано перечислить деньги на счет заявителя не позднее следующего дня, после получения поручения от ИФНС.

Начисление процентов при пропуске срока возвраты переплаты.

Раньше для получения компенсации за пропуск срока возврата переплаты нужно было отдельно обращаться в ИФНС. Сейчас этого делать не нужно. Проценты за пропуск срока возврата начисляются автоматически, начиная с 11 дня подачи заявления. Размер их зависит от ставки рефинансирования ЦБ.

Неограничен срок возврата переплаты.

Если раньше переплату можно было вернуть в течение трех лет, то сейчас это ограничение отменили. Единственное ограничение сделано для возврата переплаты по уточненной декларации. Ее можно вернуть, если на дату окончания КНП прошло не более трех лет со срока уплаты налога. Переплата старше трех лет подлежит списанию и не будет отражена на ЕНС (ст. 11.3 НК).

Заявление на возврат взносов за травматизм подается в СФР.

Так как взносы на травматизм не учитываются на ЕНС, заявление на возврат переплаты по ним, подается в СФР в течение трех лет с даты уплаты этих платежей (ст. 26.12 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998). Срок на возврат такой переплаты – один месяц

Направить заявление в ИФНС можно любым способом.

Если по заявлению на зачет переплаты предусмотрен только один способ направления – в электронной форме, то к заявлению на возврат такое ограничение не применяется. Его можно направить в налоговую любым удобным способом: на бумаге (лично или через представителя), либо в электронной форме (через личный кабинет или по ТКС).

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Заявление на возврат переплаты по ЕНС. Инструкция по заполнению

Для возврата переплаты по ЕНС нужно заполнить заявление по форме, утвержденной приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Этот документ состоит всего из двух листов.

Рассмотрим построчно порядок заполнения заявления.

Поле Комментарий Титульный лист ИНН/КПП Поле ИНН заполняют только ИП и организации. Физические лица без статуса ИП могут это поле не заполнять, но в этом случае им нужно будет заполнить блок «фамилия, имя, отчество» и сведения о физическом листе на второй странице заявления. КПП вносят только компании, ИП и физлица его не заполняют Представляется в налоговый орган (код) Указывается код ИФНС, в которую направляется заявление. Организации указывают код инспекции по месту регистрации, ИП – по месту постоянной прописки. Узнать код инспекции можно из регистрационных документов или на сайте ФНС в специальном сервисе В размере... Отражается сумма платежа, выводимая с ЕНС. Размер переплаты определяется на усмотрение налогоплательщика. Главное условие – переплата не должна превышать положительное сальдо по ЕНС (фамилия, имя, отчество физического лица) Заполняется только теми физическими лицами, которые не указали ИНН в верхней части заявления Достоверность и полноту сведений... ИП и физлица, лично заполняющие и подающие заявление, указывают значение «1». Следующие три строки они могут заполнить на свое усмотрение. Если заявление подает представитель, то нужно указать значение «2» и ниже внести данные представителя Сведения о счете Банковский идентификационный код / Номер счета для возврата Вносим реквизиты для перевода переплаты на счет. БИК и номер счета можно узнать в мобильном приложении своего банка. Счет не обязательно должен быть привязан к владельцу ЕНС. Переплату можно вывести и на реквизиты третьего лица Получатель Вносим код получателя переплаты: «1» – если получателем средств является организация.

«2» – если получателем выступает физическое лицо или ИП.

«3» – если получатель бюджетное учреждение с лицевым счетом Наименование владельца счета Указанные строки заполняются только бюджетными учреждениям, возвращающими переплату на лицевой счет КБК получателя счета Код ОКТМО получателя Номер лицевого счета получателя Назначение платежа Сведения о физическом лице, не являющемся ИП Код вида документа Поля данного блока заполняют только те физические лица, которые не внесли на первой странице заявления свой ИНН Серия и номер Кем выдан Дата выдачи

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