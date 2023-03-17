Бухгалтерская отчетность за 2022 год: требования и порядок представления в ИФНС

Состав годовой бухгалтерской отчетности

В годовую бухгалтерскую отчетность организации входят бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним (ст.14 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Формы этих документов утверждены приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н. Этим же документом установлен состав и формы приложений к бухгалтерской отчетности:

Обращаем внимание, что бухгалтерский учет обязаны вести только организации. На индивидуальных предпринимателей эта обязанность не распространяется, соответственно ИП не ведут учет и не сдают отчетность.

Упрощенная бухгалтерская отчетность

Для ряда организаций ведение бухгалтерского учета упрощено (ч. 4 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Упрощенный учет могут вести:

субъекты малого предпринимательства;

некоммерческие организации;

организации - участники проекта по осуществлению исследований, разработок в инновационном центре "Сколково".

Форма упрощенной бухгалтерской отчетности установлена приложением 5 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н.

Способы сдачи бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сдается в налоговую инспекцию, где организация состоит на налоговом учете двумя способами:

в электронном виде через оператора ЭДО или с помощью специальных сервисов сдачи отчетности;

через интерактивный сервис на сайте налоговой службы в соответствии с приказом ФНС от 15.07.2011 № ММВ-7-6/443@.

Один из наиболее удобных способов сдачи бухгалтерской отчетности прямо из 1С - использование сервиса 1С-Отчетность. Не придется скачивать дополнительные приложения. А для подготовки отчета не нужно выходить из программы. Автоматическая проверка формы и содержания исключает ошибки. Попробовать один месяц бесплатно

Утверждение бухгалтерской отчетности общим собранием

Бухгалтерская отчетность организации должна быть утверждена общим собранием участников. Причем провести такое собрание нужно в сроки не ранее двух месяцев и не позднее четырех месяцев с окончания отчетного года (для ООО - ст. 34 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Точный срок проведения общего собрания для утверждения годовой бухгалтерской отчетности должен быть предусмотрен уставом.

Почему налоговая может не принять бухгалтерскую отчетность

С 1 января 2022 года организации сдают бухгалтерскую отчетность только в налоговую инспекцию. В органы статистики с этой даты отчетность можно не предоставлять за исключением организаций, в бухгалтерской отчетности которых содержатся сведения о государственной тайне (ч. 7 ст. 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Законом установлены случаи, когда налоговая может на законных основаниях отказать в приеме бухгалтерской отчетности (п. 19 административного регламента предоставления государственной услуги по приему налоговых деклараций, утв. приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343):

1. Отчетность представлена не по установленной форме/формату.

2. Отчетность не подписана усиленной квалификационной электронной подписью руководителя организации или лица, которое имеет право на подпись отчетности.

3. Отчетность представлена не в ту налоговую инспекцию.

С сервисом 1С-Отчетность трудности со сдачей бухгалтерской отчетности не возникнут. Все отчеты создаются только по установленным формам и форматам. Перед отправкой отчетность утверждается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, а затем направляется в налоговую инспекцию по месту учета компании. Подключить сервис

Годовая бухгалтерская отчетность в ГИРБО

Бухгалтерская отчетность сдается только в электронном виде. Это требование распространяется на все организации, в том числе и на малый бизнес.

Представленная бухгалтерская отчетность формирует государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (далее - ГИРБО). ГИРБО содержит перечень бухгалтерской отчетности практически всех организаций — за исключением бюджетных, религиозных, кредитных и организаций, которые работают с государственной тайной.

В ГИРБО любое лицо может по запросу получить сданную бухгалтерскую отчетность организации. Этот сервис очень полезен при проверке контрагентов и предоставляет доступ к основным финансовым показателям организации.

Исходя из сведений, которые представлены в ГИРБО, формируются статистические показатели бизнеса в нашей стране по различным направлениям деятельности.

В случае, если налогоплательщик допустил ошибку в бухгалтерской отчетности, он должен ее исправить и сдать уточненную отчетность не позднее 31 июля года, следующего за отчетным.

Срок сдачи отчетности

Организация обязана сдать бухгалтерскую отчетность до 31 марта года, следующего за отчетным.

Отчетный период для бухгалтерской отчетности - календарный год. Если организация была создана после 30 сентября, то отчетный период длится с даты создания организации и до 31 декабря года, следующего за годом создания (ст. 15 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Например, если организация была создана 01 октября 2022 года, то отчетный период закончится 31 декабря 2023 года и сдать первую отчетность нужно до 31 марта 2024 года.

С облачной программой 1С:Бухгалтерия вы не забудете о предстоящих платежах и отчетах. Встроенный в программу календарь бухгалтера показывает задачи со сроками уплаты налогов и взносов, а также помогает в подготовке отчетности.

С онлайн доступом к программе в паре с подключенным сервисом 1С-Отчетность, бухгалтер может удаленно закончить задачи по платежам и отправке отчетности даже не находясь в офисе. Можно попробовать 14 дней бесплатно и даже перейти в облако со своей базой 1С.

Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: