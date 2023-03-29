Бухгалтерский баланс за 2022 год: пример составления

Ведь комплексный анализ предпринимательской деятельности, включающий расчет ликвидности и рентабельности, оценку способности погашения долговых обязательств за счет собственных источников базируется на балансовых показателях. Сгруппированные по соответствующим разделам сведения об активах и обязательствах хозяйствующего субъекта представляют интерес для собственников, налоговиков, действующих и потенциальных кредиторов и инвесторов.
Форма бухгалтерского баланса за 2022 год
Форма бухгалтерского баланса претерпела косметические правки в 2015-2019 годах, касающиеся использования в качестве единиц измерения только тысяч рублей вместо ранее допускаемых миллионов и обязательности отражения сведений об аудиторской компании (за исключением инициативного аудита). Обязанность по составлению отчета возлагается на всех юридических лиц кроме банковского сектора и муниципальных учреждений (п. 1 ПБУ 4/99).
Форма бухгалтерского баланса за 2022 год предусматривает отражение показателей:
за отчетный период наряду с двумя предыдущими годами и разрешенным дополнением новых строк при целесообразности углубления детализации (например, в разрезе синтетических субсчетов или аналитики);
в режиме нетто для внеоборотных активов и товаров, учитываемых по ценам реализации (посредством арифметического вычитания износа основных средств и нематериальных активов от первоначальной стоимости, а также торговой наценки);
в развернутом формате без «сворачивания» сальдо по активно-пассивным счетам (в частности, дебетовый остаток, возникший в результате перечисления предоплаты одному поставщику, не освобождает компанию от оплаты за полученный товар от другого поставщика, числящегося с кредитовым сальдо).
Субъекты малого предпринимательства, некоммерческие организации и участники проекта «Сколково» вправе применять упрощенную форму учета с последующим заполнением отчетности (п. 4 ст. 6 регулирующего бухучет закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ). Бланки бухгалтерского баланса стандартного и упрощенного формата для представления в 2023 году утверждены приказом Минфина № 66н.
Поскольку ключевой критерий отражения показателей – полнота и достоверность, во избежание технических и методологических ошибок в программе «1С:Бухгалтерия» предусмотрен контрольный отчет «Анализ состояния бухучета». Проверка фиксирует ошибки в виде проведения дважды одной хозяйственной операции, выявления отрицательных сальдо по активным счетам, отсутствия пересчета валюты перед закрытием периода.
Порядок сдачи бухгалтерского баланса в 2023 году
На формирование балансовых показателей юридическим лицам предоставляется квартал, следующий за завершением календарного отчетного года.
Предельный срок сдачи бухгалтерского баланса в 2023 году за отчетный 2022 год – 31.03.2023 года (п. 5 ст. 18 закона № 402-ФЗ).
Экономические субъекты:
обязаны отчитаться перед налоговым органом исключительно по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота (например, через сервис 1С-Отчетность);
освобождаются от представления сведений в органы статистики за исключением лиц, отчетность которых содержит информацию, отнесенную к охраняемой государством тайне;
должны представить аудиторское заключение (при условии обязательного аудита) одновременно с отчетностью либо не позднее завершения 2023 года.
Вследствие обязательного перевода отчетности в электронный вид важно организовать безошибочную передачу данных при взаимодействии с налоговым органом.
Сервис «1С-Отчетность» позволяет экспортировать баланс в формат ФНС. Это дает возможность избежать ненужных корректировок, возникающих по техническим «нестыковкам» и наводящих налоговиков на мысль о некомпетентности специалистов компании с рассуждениями о внеплановом визите с целью пополнения бюджета. Ведь факт сдачи уточненного бухгалтерского баланса – риск попадания в зону повышенного внимания инспекторов в 2023 году без выяснения причин.
Структура отражения показателей в балансе
По сущности термин «баланс» означает равновесие, а в экономической интерпретации – это соотношение активов и источников финансирования.
Равенство балансовых показателей формируется на основании принципа двойной записи отражения каждой хозяйственной операции. Форма бухгалтерского баланса, предусмотренная для заполнения за 2022 год, состоит из двух основных разделов:
1. Актива, содержащего сведения обо всех ресурсах экономического субъекта, подразделяющихся на две группы ценностей (стр. 1600):
внеоборотные – со сроком использования свыше года либо операционного цикла, включающего капитальные вложения в не введенное в эксплуатацию оборудование и незавершенное капитальное строительство. Используемые в качестве средств производства активы учитываются по остаточной стоимости (стр. 1100);
оборотные – запасы, предназначенные для обеспечения ресурсами производственный процесс (материалы, сырье, МБП), готовая продукция и товары для реализации, денежные средства и их эквиваленты на открытых банковских счетах и в кассе. В группу включается отсроченный НДС по приобретенным ТМЦ и дебиторская задолженность в разрезе контрагентов и наемного персонала (стр. 1200).
2. Пассива, раскрывающего суть источников формирования ресурсов и содержащего три подраздела (стр. 1700):
сведения о собственном капитале – уставном, добавочном и резервном, а также прибыли, оставшейся в распоряжении хозяйствующего субъекта или полученных убытках (стр. 1300);
долгосрочные обязательства – обобщенная информация о заемных средствах и отложенных резервах (стр.1400);
краткосрочные обязательства – сгруппированная по контрагентам и наемным работникам кредиторская задолженность, срок погашение которой не наступил (стр. 1500).
После отражения всех операций и закрытия периода бухгалтерский баланс за 2022 год сформируется автоматически путем выбора предусмотренной функции в «Регламентированных отчетах» и указания единиц измерения в программе «1С:Бухгалтерия». Опция «Разделять задолженности» позволит сгруппировать информацию в соответствующих разделах, предусмотренных для отражения долгосрочной и краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности.
Пример составления бухгалтерского баланса
Обязательное условие перед составлением годовой финансовой отчетности – проведение полной инвентаризации материальных ресурсов и обязательств.
Например, компания имеет остатки на синтетических счетах, соответствующие инвентаризационным описям и актам сверки с контрагентами, представленные в таблице:
Номер синтетического
счета
Сальдо по состоянию
Пояснения, примечания, условия возникновения остатка
Дт
Кт
01
200
Начислена амортизация по находящимся в эксплуатации основным средствам
02
75
10
20
Отражена стоимость материалов на складе, нереализованной готовой продукции и приобретенных товаров
41
60
43
70
50
2
Отражены остатки денежных средств в кассе и на расчетном счету
51
80
60
10
100
Отражено состояние расчетов в разрезе каждого контрагента, по налогам и взносам перед бюджетом и фондами социального страхования, по начислению заработной платы и задолженности перед подотчетными лицами по каждому сотруднику
62
20
130
68
7
69
15
70
50
71
3
76
4
21
80
20
Зафиксирован уставный капитал
84
45
Отражена нераспределенная прибыль
Итого:
466
466
При заполнении бухгалтерского баланса в 2023 году экономическому субъекту следует составить пояснительную записку в произвольном формате по заполненным строкам, указанным в таблице:
Актив
Пассив
Название статьи раздела
Показатель
Название статьи раздела
Показатель
Основные средства по балансовой стоимости (за минусом амортизации)
125 (200-75)
Уставный капитал
20
Прибыль, нераспределенная по фондам
45
Всего необоротных активов:
125
Всего капитала и резервов:
65 (20+45)
Запасы (материалы, покупные товары и готовая продукция на складе)
150 (20+60+70)
Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками, покупателями, бюджетом, фондами обязательного страхования и наемным персоналом
326 (100+130+7+15+50+3+21)
Деньги и их эквиваленты
82 (80+2)
Текущая дебиторская задолженность перед контрагентами
34 (10+20+4)
Всего оборотных активов:
266 (150+82+34)
Всего краткосрочных обязательств:
326
Баланс (актив)
391 (266+125)
Баланс (пассив)
391 (65+326)
Сальдовый баланс – это совокупный результат деятельности компании с момента основания. Фигурирующие ошибочные значения в остатках приводят к искажению текущих величин, нарастающему по геометрической прогрессии. Ведь недаром прочно вошедшее в жизнь компаний восстановление бухучета начинается с «выравнивания» балансовых показателей.
Сдача бухгалтерского баланса в 2023 году без ошибок и недочетов минимизирует риски проведения внеплановой проверки представителей ФНС даже при невыполнении показателей налоговой нагрузки региона, поскольку прибыль – это всего лишь зафиксированная в уставе цель, а не взятое перед бюджетом обязательство.
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