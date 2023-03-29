Бухгалтерский баланс за 2022 год: пример составления

Ведь комплексный анализ предпринимательской деятельности, включающий расчет ликвидности и рентабельности, оценку способности погашения долговых обязательств за счет собственных источников базируется на балансовых показателях. Сгруппированные по соответствующим разделам сведения об активах и обязательствах хозяйствующего субъекта представляют интерес для собственников, налоговиков, действующих и потенциальных кредиторов и инвесторов.

Форма бухгалтерского баланса за 2022 год

Форма бухгалтерского баланса претерпела косметические правки в 2015-2019 годах, касающиеся использования в качестве единиц измерения только тысяч рублей вместо ранее допускаемых миллионов и обязательности отражения сведений об аудиторской компании (за исключением инициативного аудита). Обязанность по составлению отчета возлагается на всех юридических лиц кроме банковского сектора и муниципальных учреждений (п. 1 ПБУ 4/99).

Форма бухгалтерского баланса за 2022 год предусматривает отражение показателей:

за отчетный период наряду с двумя предыдущими годами и разрешенным дополнением новых строк при целесообразности углубления детализации (например, в разрезе синтетических субсчетов или аналитики);

в режиме нетто для внеоборотных активов и товаров , учитываемых по ценам реализации (посредством арифметического вычитания износа основных средств и нематериальных активов от первоначальной стоимости, а также торговой наценки);

в развернутом формате без «сворачивания» сальдо по активно-пассивным счетам (в частности, дебетовый остаток, возникший в результате перечисления предоплаты одному поставщику, не освобождает компанию от оплаты за полученный товар от другого поставщика, числящегося с кредитовым сальдо).

Субъекты малого предпринимательства, некоммерческие организации и участники проекта «Сколково» вправе применять упрощенную форму учета с последующим заполнением отчетности (п. 4 ст. 6 регулирующего бухучет закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ). Бланки бухгалтерского баланса стандартного и упрощенного формата для представления в 2023 году утверждены приказом Минфина № 66н.

Поскольку ключевой критерий отражения показателей – полнота и достоверность, во избежание технических и методологических ошибок в программе «1С:Бухгалтерия» предусмотрен контрольный отчет «Анализ состояния бухучета». Проверка фиксирует ошибки в виде проведения дважды одной хозяйственной операции, выявления отрицательных сальдо по активным счетам, отсутствия пересчета валюты перед закрытием периода.

Порядок сдачи бухгалтерского баланса в 2023 году

На формирование балансовых показателей юридическим лицам предоставляется квартал, следующий за завершением календарного отчетного года.

Предельный срок сдачи бухгалтерского баланса в 2023 году за отчетный 2022 год – 31.03.2023 года (п. 5 ст. 18 закона № 402-ФЗ).

Экономические субъекты:

обязаны отчитаться перед налоговым органом исключительно по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота (например, через сервис 1С-Отчетность);

освобождаются от представления сведений в органы статистики за исключением лиц, отчетность которых содержит информацию, отнесенную к охраняемой государством тайне;

должны представить аудиторское заключение (при условии обязательного аудита) одновременно с отчетностью либо не позднее завершения 2023 года.

Вследствие обязательного перевода отчетности в электронный вид важно организовать безошибочную передачу данных при взаимодействии с налоговым органом.

Сервис «1С-Отчетность» позволяет экспортировать баланс в формат ФНС. Это дает возможность избежать ненужных корректировок, возникающих по техническим «нестыковкам» и наводящих налоговиков на мысль о некомпетентности специалистов компании с рассуждениями о внеплановом визите с целью пополнения бюджета. Ведь факт сдачи уточненного бухгалтерского баланса – риск попадания в зону повышенного внимания инспекторов в 2023 году без выяснения причин.

Структура отражения показателей в балансе

По сущности термин «баланс» означает равновесие, а в экономической интерпретации – это соотношение активов и источников финансирования.

Равенство балансовых показателей формируется на основании принципа двойной записи отражения каждой хозяйственной операции. Форма бухгалтерского баланса, предусмотренная для заполнения за 2022 год, состоит из двух основных разделов:

1. Актива, содержащего сведения обо всех ресурсах экономического субъекта, подразделяющихся на две группы ценностей (стр. 1600): внеоборотные – со сроком использования свыше года либо операционного цикла, включающего капитальные вложения в не введенное в эксплуатацию оборудование и незавершенное капитальное строительство. Используемые в качестве средств производства активы учитываются по остаточной стоимости (стр. 1100); оборотные – запасы, предназначенные для обеспечения ресурсами производственный процесс (материалы, сырье, МБП), готовая продукция и товары для реализации, денежные средства и их эквиваленты на открытых банковских счетах и в кассе. В группу включается отсроченный НДС по приобретенным ТМЦ и дебиторская задолженность в разрезе контрагентов и наемного персонала (стр. 1200). 2. Пассива, раскрывающего суть источников формирования ресурсов и содержащего три подраздела (стр. 1700): сведения о собственном капитале – уставном, добавочном и резервном, а также прибыли, оставшейся в распоряжении хозяйствующего субъекта или полученных убытках (стр. 1300); долгосрочные обязательства – обобщенная информация о заемных средствах и отложенных резервах (стр.1400); краткосрочные обязательства – сгруппированная по контрагентам и наемным работникам кредиторская задолженность, срок погашение которой не наступил (стр. 1500).

После отражения всех операций и закрытия периода бухгалтерский баланс за 2022 год сформируется автоматически путем выбора предусмотренной функции в «Регламентированных отчетах» и указания единиц измерения в программе «1С:Бухгалтерия». Опция «Разделять задолженности» позволит сгруппировать информацию в соответствующих разделах, предусмотренных для отражения долгосрочной и краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности. Попробуйте облачную 1С:Бухгалтерия – 14 дней бесплатно.

Пример составления бухгалтерского баланса

Обязательное условие перед составлением годовой финансовой отчетности – проведение полной инвентаризации материальных ресурсов и обязательств.

Например, компания имеет остатки на синтетических счетах, соответствующие инвентаризационным описям и актам сверки с контрагентами, представленные в таблице:

Номер синтетического счета Сальдо по состоянию

на 31.12.2022 года, (тыс. руб.) Пояснения, примечания, условия возникновения остатка Дт Кт 01 200 Начислена амортизация по находящимся в эксплуатации основным средствам 02 75 10 20 Отражена стоимость материалов на складе, нереализованной готовой продукции и приобретенных товаров 41 60 43 70 50 2 Отражены остатки денежных средств в кассе и на расчетном счету 51 80 60 10 100 Отражено состояние расчетов в разрезе каждого контрагента, по налогам и взносам перед бюджетом и фондами социального страхования, по начислению заработной платы и задолженности перед подотчетными лицами по каждому сотруднику 62 20 130 68 7 69 15 70 50 71 3 76 4 21 80 20 Зафиксирован уставный капитал 84 45 Отражена нераспределенная прибыль Итого: 466 466

При заполнении бухгалтерского баланса в 2023 году экономическому субъекту следует составить пояснительную записку в произвольном формате по заполненным строкам, указанным в таблице:

Актив Пассив Название статьи раздела Показатель Название статьи раздела Показатель Основные средства по балансовой стоимости (за минусом амортизации) 125 (200-75) Уставный капитал 20 Прибыль, нераспределенная по фондам 45 Всего необоротных активов: 125 Всего капитала и резервов: 65 (20+45) Запасы (материалы, покупные товары и готовая продукция на складе) 150 (20+60+70) Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками, покупателями, бюджетом, фондами обязательного страхования и наемным персоналом 326 (100+130+7+15+50+3+21) Деньги и их эквиваленты 82 (80+2) Текущая дебиторская задолженность перед контрагентами 34 (10+20+4) Всего оборотных активов: 266 (150+82+34) Всего краткосрочных обязательств: 326 Баланс (актив) 391 (266+125) Баланс (пассив) 391 (65+326)

Сальдовый баланс – это совокупный результат деятельности компании с момента основания. Фигурирующие ошибочные значения в остатках приводят к искажению текущих величин, нарастающему по геометрической прогрессии. Ведь недаром прочно вошедшее в жизнь компаний восстановление бухучета начинается с «выравнивания» балансовых показателей.

Сдача бухгалтерского баланса в 2023 году без ошибок и недочетов минимизирует риски проведения внеплановой проверки представителей ФНС даже при невыполнении показателей налоговой нагрузки региона, поскольку прибыль – это всего лишь зафиксированная в уставе цель, а не взятое перед бюджетом обязательство.

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