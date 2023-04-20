Отчет о прослеживаемых товарах: с чем будут сложности и что спасет

Как понять, что товар прослеживаемый

Сам по себе факт, что товар был ввезен в Россию, еще не ведет к обязанности сдавать отчет в рамках прослеживаемости. Не каждый импортный товар подпадает под специальный контроль.

Что поможет принять верное решение?

Загляните в утвержденный перечень. В постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1110 есть список, какие товары считать прослеживаемыми. Проверьте, есть ли ваш вид товара в установленном перечне. Например, это могут быть отдельные виды бытовой техники, компьютеры, промышленные транспортные средства, проекторы, детские коляски.

Сверьтесь с кодами по ТН ВЭД (товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности). Может быть так, что по названию товар очень похож на описание в перечне Правительства, но коды в списке и коды из документов о ввозе не совпадают. В итоге товар не будет прослеживаемым.

Пример. Допустим, компания продает импортные ноутбуки. В перечне прослеживаемых товаров есть группа товаров «Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи...» На первый взгляд по описанию кажется, что ноутбук вполне можно отнести к данной категории.

Если же свериться по кодам ТН ВЭД, то мы увидим: в перечне код группы 8528, а в документах на ввоз может быть один из кодов: 8471 30 000 0 или 8471 41 000 0 как машины вычислительные портативные.

Коды из документов о ввозе в РФ отличаются от кода группы 8528. Значит мы не должны относить ноутбуки к прослеживаемым товарам, и значит отчитываться о таком товаре не нужно.

Убедитесь, что по датам товар попадает в отчетный квартал. Товар относится к категории прослеживаемых с момента, когда он пересек границы РФ, и до того дня, когда он по разным причинам выбывает из оборота. Определить точные даты вам помогут таможенные декларации, накладные и , например, акты о выбытии или списании.

Когда и как сдать отчет, чтобы налоговая не ругалась

После того, как вы определились, какие из ваших товаров считать прослеживаемыми, важно правильно и вовремя отчитаться. Тут поможет набор тезисов:

Форма отчета о прослеживаемых товарах утверждена приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@. Важно отслеживать изменения в ней.

Срок сдачи отчета – не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором у компании или ИП были операции с прослеживаемыми товарами.

Отчет можно не сдавать, если в течение квартала операций с прослеживаемыми товарами не было (п. 2.3 ст. 23 НК, п. 32 положения о прослеживаемости). Помните, что важно ориентироваться на точные даты операций по ввозным и прочим документам о перемещении товаров (мы говорили об этом выше).

Способ сдачи отчета – строго в электронномвиде через ЭДО. Отчет необходимо подавать в ту налоговую инспекцию, где организация или ИП стоят на учете.

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О каких операциях отчитаться, а про какие промолчать

Отчет о прослеживаемых товарах нужно сдавать независимо от того, компания вы или ИП, применяете спецрежим или на общей системе налогообложения. А вот перечень операций, о которых надо отчитаться, для плательщиков НДС и тех, кто его не платит, отличается.

Всего под контролем у налоговиков 39 операций с прослеживаемыми товарами. Все они перечислены в постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1108. В частности, это оптовая и розничная продажа прослеживаемых товаров внутри России, купля-продажа товара через посредников, утилизация или уничтожение товара.

Не нужно включать в отчет операции импорта из стран ЕАЭС и экспорта в них. Эти операции отражаются в уведомлении о ввозе или уведомлении о перемещении прослеживаемых товаров.

Если вы платите НДС

Ошибка в наборе операций и их кодах (см. дальше в статье) в отчете о прослеживаемых товарах чревата тем, что ИФНС направит вам запрос на пояснения. Дело в том, что сведения из этого отчета они сопоставляют с показателями в декларациях по НДС. Если не хотите лишних вопросов от инспекторов, важно включить в отчет только нужные операции – ни больше, ни меньше.

Плательщики НДС должны вносить в отчет о прослеживаемых товарах только следующие операции (п. 33 положения о прослеживаемости):

Приобретение товара у организаций или ИП, которые применяют спецрежим или освобождены от уплаты НДС.

Реализация или приобретение прослеживаемых товаров, которые не облагаются НДС по п. 2 ст. 146 НК или освобождены от налогообложения по ст. 149 НК.

Прекращение прослеживаемости по причине, что товар был исключен из утвержденного перечня, выбыл из оборота (утилизация, уничтожение и т. д.) либо попросту не был получен, о чем свидетельствует акт недостачи.

Восстановление прослеживаемости из-за того, что переданные ранее в производство или переработку товары не использовали и вернули, либо в ходе инвентаризации обнаружили товары, по которым раньше была зафиксирована недостача.

Важно.Дублировать операции из книг покупок или продаж в отчет о прослеживаемых товаров не нужно. Эти данные вы отражаете только в декларации по НДС (письмо ФНС от 20.01.2022 № ЕА-4-15/527@).

Если вы на спецрежиме или освобождены от обязанности платить НДС

Если НДС вы не платите, то в отчет вам нужно включить следующие операции (п. 33 положения о прослеживаемости):

Приобретение (получение), реализация (передача) прослеживаемого товара, в том числе через агента или комиссионера.

Передача (получение) прослеживаемого товара, не связанная с реализацией или передачей (получением) на безвозмездной основе права собственности на товар.

Прекращение и возобновление прослеживаемости товара.

Реквизиты прослеживаемости, то есть регистрационный номер партии товаров (РНПТ) нужно взять из в УПД. Эти данные заносят в графы 10 – 12 отчета (письмо ФНС от 20.01.2022 № ЕА-4-15/527@).

Если после сдачи отчета вы поняли, что отразили не все операции либо ошиблись при заполнении, сдайте корректировку. Срок – не позже первого рабочего дня, следующего за тем, когда вы обнаружили неточность. В сервисе 1С-Отчетность вы сможете отправить корректировочный отчет в ИФНС за несколько минут. Попробовать один месяц бесплатно

Как не запутаться с кодами операций

Для каждой прослеживаемой операции в сдаваемом отчете в графе 3 нужно ставить свой код. Указать верный код вам поможет справочник из приложения 1 к порядку заполнения отчета (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@).

С 1 января 2024 начнут действовать новые штрафы за нарушения в работе с прослеживаемыми товарами и за ошибки в отчете. В частности, за несдачу или нарушение сроков грозит до 100 000 руб.

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