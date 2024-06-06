Изменились правила подачи уведомления о начале деятельности  

Некоторые компании и ИП должны уведомлять власти о начале работы. С 1 апреля это можно сделать только через Госуслуги. Кроме того, в отдельных случаях подавать уведомление не нужно, а фотоателье и турагентства вовсе освободили от этой обязанности. Расскажем, что собой представляет уведомление о начале деятельности, когда и как его подавать с учетом изменений.

Зачем нужно уведомление и кто его подает

По закону вы не можете принимать клиентов и оказывать услуги, пока не сообщите контролирующему органу о начале деятельности и соответствии критериям. Для этого следует подготовить уведомление.

Чаще всего его подают в Роспотребнадзор, именно это ведомство защищает права потребителей, их безопасность и здоровье, а также следит за тем, чтобы бизнес соблюдал санитарные и технические нормы.

Уведомление должны подавать юрлица и индивидуальные предприниматели, у самозанятых такой обязанности нет.

Существует список видов деятельности, по которым нужно готовить документ — его можно найти в приложении № 1 постановления Правительства от 16.07.2009 № 584. В этом же постановлении находится форма для заполнения — смотрите приложение № 2.

В перечне указаны различные услуги для физлиц, производство товаров и перевозки.

Вот несколько типов бизнеса, которые подают документ:

гостиницы;

розничные и оптовые продавцы;

общепит: рестораны, кафе, кофейни;

пекарни;

салоны красоты;

аптеки;

ремонтные мастерские;

издательства;

химчистки.

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Роспотребнадзор — не единственное контролирующее ведомство, есть и другие. Например, за распространением рекламы наблюдают специалисты Федеральной антимонопольной службы, а за соблюдением правил грузоперевозок — Ространснадзор.

Когда подать уведомление

Четких сроков нет — главное успеть сделать это до того, как начнете принимать клиентов. Считается, что крайний срок — день перед открытием. Покажем на примере.

Алина зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и собирается открывать ресторан в своем городе. Девушка создала бизнес пять месяцев назад, а последние три месяца готовилась к открытию: делала ремонт, закупала мебель и оборудование, искала персонал. Алина планирует открывать заведение для посетителей 23 мая. Это значит, что уведомление в РПН она может отправить за один-два дня, например, 21 числа.

Можно оформить бланк сразу, как зарегистрировали бизнес, но в этом нет особого смысла. Ведомство начнет интересоваться вами только когда начнете оказывать услуги, рассчитываться с клиентами и так далее. То есть когда появится повод прийти к вам с проверкой. Помните, что проверки действительно могут быть, поэтому важно к ним подготовиться.

Специалисты ведомства создали для организаций более 30 чек-листов. В них вы найдете список вопросов, которые могут задавать специалисты при проверке. Например, у владельца гостиницы могут спрашивать про расписание смены постельного белья и маркировку моющих средств.

Для гостиниц предусмотрен чек-лист из 85 вопросов

Также следует выбрать правильные ОКВЭДы, то есть коды видов деятельности. Отчитаться вы должны по каждому из них. Проиллюстрируем на примере с рестораном.

Алина выбрала код 56.10 «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Это значит, что ей надо подать только одно уведомление по этому ОКВЭД. Однако, она может добавить и другие коды. Например, если она планирует организовывать в ресторане свадьбы и юбилеи, то может выбрать код 56.21 «Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий». В этом случае ей надо будет оформить два бланка вместо одного.

Выбрать можно сколько угодно кодов, ограничений нет. Главное помнить, что по каждому из них нужно будет уведомить РПН. Если пока не работаете по какому-то конкретному коду, а только планируете, то подавать уведомление не обязательно.

В 2024 году начинающие предприниматели могут получить от государства 350 000 ₽ на развитие своего дела, для этого они заключают социальный контракт. Власти предлагают еще больше разных видов помощи — о них мы рассказали в блоге на сайте.

Как раньше подавали уведомление

До 1 апреля 2024 года было четыре способа уведомить власти:

отправить форму по почте заказным письмом;

прийти в МФЦ;

прийти в местное отделение Роспотребнадзора;

отправить электронно через Госуслуги.

Сейчас процедура стала проще и быстрее — об этом поговорим в следующем разделе.

Что изменилось весной 2024 года

Правила подачи постоянно меняются и за этим надо следить, чтобы ничего не перепутать. Рассмотрим самое важное.

Апрельские изменения

Отправка через Госуслуги. С 1 апреля 2024 года отправлять уведомление можно только электронно, через портал Госуслуг, либо через региональные версии сайта.

Не забудьте заверить документ усиленной квалифицированной электронной подписью, либо неквалифицированной, если отправляет представитель компании. Выпустить бесплатную УНЭП для сотрудников можно в сервисе «1С:Кабинет сотрудника», который можно купить в сервисе «Е-Офис 24».

Также обратите внимание, что днем подачи бланка будет считаться день его отправки через Госуслуги. На проверку ведомству также понадобится один день.

В отдельных случаях уведомление готовить не надо. Больше не требуется информировать власти при реорганизации, смене места нахождения юрлица или места жительства ИП. Теперь эти данные поступают автоматически из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

При этом сохраняется обязанность уведомлять о закрытии компании и о смене места фактического осуществления деятельности.

Документ: закон от 24.07.2023 № 366-ФЗ.

Майские изменения

Отправка уведомлений по всем адресам регистрации . Если вы зарегистрировали бизнес на несколько адресов, то по каждому из них подготовьте отдельный бланк. Освобождение есть только у грузоперевозчиков.

Единый реестр хранения уведомлений. Все поданные документы теперь находятся в электронном реестре, а сведения обновляются автоматически, так как поступают в реестр напрямую из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

В реестре есть форма поиска, по которой любой желающий может проверить, подавала ли компания форму. Здесь же можно посмотреть номер документа, дату его регистрации, ОГРН, ИНН, коды ОКВЭД, адрес юрлица

Некоторые организации и ИП больше не должны подавать уведомления. От этой обязанности освобождаются:

фотоателье;

турагентства;

мастерские по пошиву и ремонту обуви;

ремонтные мастерские, которые занимаются бытовой техникой, компьютерами, смартфонами;

мастерские по ремонту бытовой техники;

мастерские по изготовлению металлоизделий;

производители деревянных изделий;

производители электрической распределительной аппаратуры, измерительных и навигационных инструментов.

Документ: постановление Правительства от 28.02.2024 № 219.

Что будет, если не отправить уведомление

В части 1 статьи 19.7.5-1 КоАП указаны размеры штрафов для тех, кто вовремя не подал форму: от 3000 до 5000 ₽ заплатят предприниматели, от 10 000 до 20 000 ₽ — юрлица.

А если направить сведения с неверными данными, то штраф составит от 5000 до 10 000 ₽ для ИП, и от 20 000 до 30 000 ₽ для компаний.

Если вы не отправляли форму и с момента начала работы прошло более трех месяцев, то ничего делать уже не надо. Штраф вам не выпишут, так как прошел срок давности.

Стало известно, что власти планируют увеличить санкции для тех, кто не подал уведомление, ведь из-за небольших штрафов эту обязанность часто игнорируют. Максимальный штраф для ИП может вырасти с 5000 до 12 000 ₽, для юрлиц — с 20 000 до 48 000 ₽. За повторные нарушения планируют ввести дополнительное наказание.

Суть статьи коротко

✅ Если вы планируете что-то производить, продавать или оказывать услуги физлицам, то вам следует уведомить Роспотребнадзор перед началом работы. Для этого нужно подать уведомление. Форму можно отправить за день до того, как вы начнете обслуживать клиентов, но лучше сделать это заранее. Если ничего не отправить или выслать ошибочные сведения, то есть риск получить штраф.

✅ В 2024 году отправлять бланк стало проще: с 1 апреля можно сделать это только через Госуслуги. Также больше не требуют сообщать о реорганизации, смене места нахождения юрлица или места жительства ИП — ведомства получают эту информацию автоматически.

В мае власти освободили от подачи документа фотоателье, турагентства, ремонтные мастерские и еще несколько видов деятельности. Также с этого месяца начал действовать Единый реестр уведомлений и стала обязательной отправка уведомлений по всем адресам регистрации бизнеса.

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А что вы думаете об изменениях в правилах подачи уведомлений? Стало ли удобнее или, наоборот, сложнее? Какие трудности и вопросы у вас возникли при подготовке документа? Давайте продолжим обсуждение в комментариях 👇

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