Stripe или PayPal: какую систему для приема платежей из-за рубежа выбрать бизнесу

В статье специалисты Easy Payments подробно рассматривают особенности сервисов, а также рассказывают, как зарегистрировать PayPal в России и подключить Stripe из РФ в условиях санкционных ограничений.

Stripe и PayPal — одни из самых популярных международных сервисов приема платежей на рынке электронной коммерции. Обе системы имеют как плюсы, так и минусы. Это делает выбор между двумя вариантами достаточно сложным.

Stripe: что нужно знать

Stripe — платформа для обработки платежей, которая имеет ряд сервисов как для получения транзакций (разовых, рекуррентных, через чекаут, ссылки и терминалы), так и для других целей.

Так, инструменты системы включают обработку диспутов, углубленную аналитику с кастомизированными отчетами, расчет налоговых отчислений, автоматический анализ операций для выявления мошенничества.

Это международная система, которая позволяет использовать ряд местных способов оплаты, что важно для бизнеса, работающего с покупателями из разных стран. 135+ доступных валют также являются значительным преимуществом.

В числе других особенностей сервиса — доступ к инструментам разработчика. Они позволяют опытным пользователям настроить работу с системой так, чтобы она максимально соответствовала нуждам конкретного бизнеса.

Подробный обзор на платежную систему Stripe можно изучить в статье.

PayPal: что нужно знать

PayPal — онлайн-кошелек как для частных клиентов, так и для юрлиц. При этом компании могут подключить его как способ обработки платежных операций (через чекаут или кнопку для быстрой оплаты).

Одно из преимуществ PayPal — его доступность и относительная простота. Сервис предлагает менее широкий функционал и возможности настройки, чем Stripe, и в большей степени ориентирован на частных клиентов, чем на бизнес. Это упрощает его подключение для предпринимателей, не имеющих большого опыта и ресурсов.

PayPal имеет огромную аудиторию — 400+ млн аккаунтов из 200+ стран. Он позволяет клиентам оплачивать покупки со своего аккаунта, что упрощает расчеты и повышает конверсию. Это делает данную систему хорошим решением вопроса, как принимать оплату из-за рубежа — особенно для юрлиц, аудитория которых находится в странах, где сервис востребован больше всего (например, США или Европа).

Полный обзор платежной системы PayPal для бизнеса читайте в этом материале.

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Основной функционал

Stripe предлагает пользователям широкую экосистему, которая включает ряд сервисов. Один из основных инструментов — Stripe Checkout, который интегрируется на сайт для обработки транзакций при оформлении заказа. Помимо чекаута, юрлица могут получать оплату через счета и ссылки, а также POS-терминалы. Доступны как разовые, так и рекуррентные платежи.

Помимо непосредственной обработки транзакций, Stripe предлагает инструменты для работы с клиентскими данными (привязка банковских карт, подтверждение личности), бухгалтерским учетом, налогами, статистикой. Также предпринимателям доступен Radar, который обеспечивает улучшенную защиту от мошенников.

PayPal имеет меньший набор функций: сервис преимущественно сфокусирован на обработке транзакций. Как и в Stripe, клиентам системы доступен чекаут, ссылки и офлайн-терминалы. Также PayPal предлагает быструю оплату через встраиваемую кнопку, которая перенаправляет пользователя на сайт онлайн-кошелька. Американская часть аудитории может воспользоваться PayPal Credit. Также система предлагает инструменты для работы со статистикой и отчетностью, разрешения конфликтов и управления рисками.

Комиссии и тарифы

Чтобы оплатить Stripe и PayPal, уплачивать ежемесячные взносы не требуется — оба сервиса взимают комиссии с каждой операции. Сумма этих комиссий зависит от страны, валюты, способа оплаты.

Базовая комиссия для расчетов кредитными/дебетовыми картами через Stripe — 2,9% + 30¢. К ней прибавляется 1,5%, если платеж является трансграничным. Также система взимает 1% за конвертацию валюты. С тарифами для других способов оплаты можно ознакомиться на сайте.

Процесс расчета тарифов в PayPal немного сложнее, так как сумма складывается из нескольких комиссий (основная, дополнительная, фиксированная), размер которых зависит от географического расположения сторон и валюты транзакции. Рассчитать комиссию можно на официальном сайте.

Помимо комиссий за обработку транзакций, сервисы могут взимать дополнительную плату за отдельные услуги. Так, некоторые сервисы Stripe работают на платной основе. Кроме того, обе системы берут комиссию при возникновении диспутов с покупателями.

Диспуты и возвраты

Как и большинство сервисов обработки платежей, Stripe и PayPal требуют оплату за разрешение диспутов и обработку возвратов, инициированных клиентами.

Это фиксированная сумма, которая снимается с текущего счета пользователя. Назначение этих средств — компенсация средств, затраченных на работу специалистов и техническую обработку возврата.

В Stripe сумма одинакова для всех пользователей — $15. Чтобы защититься от этих расходов, можно подключить Chargeback Protection (комиссия за использование — 0,4% за каждую операцию). Подключение этого сервиса защищает компанию от уплаты как комиссии за обработку диспута, так и суммы возврата.

В PayPal комиссии зависят от двух факторов: валюта и частота чарджбеков. Актуальные комиссии для различных валют представлены на сайте. Если количество возвратов составляет более 1,5% от общего количества транзакций, тариф увеличивается в два раза.

Интеграции и приложения

Интеграции со сторонними системами и возможность подключения дополнительных приложений позволяют как упростить внедрение сервиса на свой сайт, так и обеспечить доступ к дополнительным функциям.

Stripe предлагает пользователям выбор из широкого перечня партнеров — сервисов, которые открывают ряд возможностей для улучшения работы интернет-магазина и управления бизнесом в целом. Так, партнеры системы позволяют автоматизировать бухучет, предоставить клиентам возможность бронирования, подключить дополнительные платежные методы, открыть новые возможности для продвижения и работы с аудиторией. Также пользователям Stripe доступен магазин приложений. Больше информации про интеграции платформы можно прочитать в статье.

PayPal также имеет свой список партнеров: от маркетплейсов и площадок электронной коммерции до более специализированных сервисов (для организации управления проектами, сбора пожертвований и т. д.).

Получение оплаты

Широкий перечень способов оплаты (более 100) делает Stripe хорошим решением вопроса, как принимать платежи из-за границы в 2024 году. Наравне с «традиционными» способами оплаты (карты, онлайн-кошельки) клиентам доступен ряд менее популярных вариантов платежа, актуальных для отдельных стран. Для дополнительного расширения списка платежных методов компания может интегрировать сторонние сервисы — например, BNPL-системы, предлагающие клиентам рассрочку и отложенную оплату.

PayPal поддерживает банковские карты и онлайн-сервисы (например, Apple Pay, Google Pay, Venmo). Кроме того, клиенты могут оплатить заказ со своего PayPal-счета либо воспользоваться одним из сервисов платформы: PayPal Pay Later с ежемесячными выплатами или PayPal Credit для получения рассрочки. Также поддерживаются интеграции со сторонними сервисами и криптоплатежи.

Совершение платежа

Stripe — платежная система, которая использует для оплаты чекаут. Платежная страница доступна на нескольких языках и может кастомизироваться под нужды компании.

Для совершения транзакции клиент должен:

Выбрать платежный метод. Ввести необходимые данные — например, номер, срок действия и CVC-код банковской карты. Подтвердить оплату, введя код из СМС (опционально). Дождаться подтверждения заказа.

PayPal также можно интегрировать в виде чекаута. Кроме того, клиентам системы доступна платежная кнопка для быстрой оплаты через PayPal-счет. Такие операции совершаются следующим образом:

Клиент нажимает на кнопку, и она перенаправляет его на официальный сайт PayPal. Покупатель входит в свой онлайн-кошелек и подтверждает оплату. PayPal обрабатывает транзакцию и подтверждает оформление заказа.

Техническая поддержка

Обе системы имеют несколько каналов техподдержки: чат со специалистом, телефонные звонки, официальные аккаунты в социальных сетях, связь по электронной почте для решения несрочных проблем. В отзывах о платформах пользователи отмечают качество поддержки Stripe и оперативное получение полезных ответов.

При работе с PayPal могут возникнуть задержки и сложности с тем, чтобы достичь нужного специалиста. Качество и оперативность на данном сервисе зависят от страны, где находится пользователь.

Оба сервиса предлагают ряд информационных материалов. Stripe дает пользователям возможность ознакомиться с подборкой статей и инструкций в текстовом и видеоформате, а также с историями бизнесов, использующих систему, и технической документацией. PayPal предлагает FAQ и информационные статьи, а также возможность общения с другими клиентами на форуме.

Подключение систем с Easy Payments

После начала санкций вопрос, как открыть PayPal в России или создать аккаунт Stripe, стал сложнее. Первая площадка ушла из РФ, а Stripe в принципе не работал с российским рынком. И все же оба сервиса имели большую популярность у бизнеса СНГ, решившего выйти на международный рынок.

Подключить PayPal или Stripe в Россиипо-прежнему реально. Чтобы сделать это в минимальный срок и гарантировать надежность работы, можно открыть компанию и бизнес-счет в другой стране. На эти данные владельцы бизнеса получат возможность зарегистрировать аккаунты в платежных системах и автоматизировать процесс оплаты.

С Easy Payments выполнить эту процедуру можно удаленно. Специалисты помогут создать компанию в лояльной юрисдикции (Англия, США, Кипр, Гонконг, ОАЭ), зарегистрировать корпоративный банковский счет в популярных онлайн-банках (Payoneer, Wise) и подключить Stripe или открыть аккаунт PayPal из России. Кроме того, в компании проведут подробные консультации: как перед началом процесса, так и в процессе дальнейшей работы.

Stripe и PayPal: как сделать выбор?

Stripe — платформа, ориентированная на бизнес и предлагающая ему широкий арсенал возможностей. PayPal — популярный кошелек, который востребован у миллионов пользователей. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы.

Многие предприниматели выбирают обе системы. Интеграция на сайт Stripe и PayPal одновременно позволяет максимально расширить перечень платежных методов, привлечь клиентов и увеличить конверсию в оплату. Чтобы начать работать с международными сервисами, достаточно обратиться за помощью в Easy Payments.

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