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Как сэкономить на налоговых отчислениях за сотрудничество с физлицом в 2022 году

Работать с фрилансером не всегда выгоднее, чем нанимать сотрудника в штат. Если исполнитель — физлицо, за него нужно платить до 43% налогов, как за штатного работника. Но есть способы уменьшить налоговую нагрузку. В статье расскажем, как законно снизить размер выплат.

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Как сэкономить на налоговых отчислениях за сотрудничество с физлицом в 2022 году

Какие налоги и взносы платят за физлицо

Как только заказчик заключает с физлицом договор, он по закону становится его налоговым агентом. Размер налога зависит от формы собственности — ООО, ЗАО, ОАО или ИП.

ООО, ЗАО, ОАО. С точки зрения налоговых выплат за физлиц эти формы организации собственности не отличаются. С каждого вознаграждения компания платит за подрядчика:

  • Налог на доход физических лиц (НДФЛ). Для резидентов РФ — 13%, для нерезидентов — 30%.
  • Обязательное пенсионное страхование (ОПС) — 22%.
  • Обязательное медицинское страхование (ОМС) — 5,1%.

Иногда по согласованию сторон в договор ГПХ добавляют взносы на социальное страхование — 2,9% — на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством.

Таким образом, конечная сумма налоговых отчислений за резидентов РФ может доходить до 43%, за нерезидентов — до 57%. Платить налог на доход отдельно из бюджета организации нельзя. НДФЛ нужно сразу включить в сумму гонорара фрилансера, чтобы удержать с нее налог. Страховые взносы компания платит отдельно, после того как перечислила деньги исполнителю.﻿

По этим условиям фрилансер получит после вычета налога 45 000 рублей. Если не включить НДФЛ, физлицо получит 39 150 рублей

ИП. Индивидуальные предприниматели обязаны удержать с физлица только НДФЛ. Ставки такие же: 13% — для резидентов, 30% — для нерезидентов. Взносы на ОПС и ОМС платить не надо.

Как снизить размер налога

Юрлицо при сотрудничестве с фрилансером может снизить налоговую нагрузку двумя способами.

Работать с ИП или самозанятыми. По закону компания не платит налоги за самозанятых и ИП — они делают это сами. Самозанятые перечисляют в налоговую 6% дохода. У ИП процент зависит от системы налогообложения — от 6 до 20%. Иногда фрилансеры включают сумму выплат в стоимость услуг — этот момент нужно обсуждать индивидуально. В любом случае прибавить к гонорару дополнительные 6–20% выгоднее, чем 43%.

Работать с физлицами через EasyStaff. Если нет времени или возможности искать фрилансеров-самозанятых или ИП, предложите физлицу сотрудничать через сервис выплат EasyStaff.

Стороны подписывают договор с сервисом, а не напрямую между собой. По документам работу выполняет EasyStaff, а по факту — удаленный исполнитель. Так как компания — не налоговый агент фрилансера, она не обязана платить за него НДФЛ и взносы, только реальный гонорар.

За услуги сервиса перечислять налог тоже не надо. EasyStaff — иностранное юрлицо, на территории России оно обязано платить налоговые взносы самостоятельно. Это легальная схема, которая экономит деньги на налоговых выплатах и не вызовет вопросов у ФНС РФ.

Закрывающий документ — инвойс — автоматически формируется в личном кабинете компании сразу после выплаты. В нем есть необходимые данные: реквизиты сторон, описание, сумма и дата сделки. По закону его достаточно, чтобы подтвердить расходы заказчика.

Так выглядит инвойс, который формируется в личном кабинете компании

Чтобы начать работу, нужно зарегистрироваться в сервисе и пригласить фрилансера. Мы подготовили пошаговую инструкцию по регистрации для компаний — весь процесс займет не больше часа. Начните работу с физлицами через EasyStaff и законно экономьте деньги на налоговых отчислениях.

EasyStaff
EasyStaff
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