Личные финансы

Что такое партнерская программа и как она работает

Многие компании для привлечения новых клиентов используют не только классические маркетинговые средства, но и дополнительные инструменты, одним из которых является партнерская программа. Расскажем, что такое партнерская программа и для чего она нужна.

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Что такое партнерская программа и как она работает

Что такое партнерская программа

Партнерская программа — это форма сотрудничества между компаниями (или компанией и физическим лицом), которая позволяет компании-продавцу сократить затраты на привлечение потребителей, а компании-партнеру заработать на том, что он смог привлечь новых покупателей к компаньону.

Партнерская программа, как совет хорошего знакомого. Вы ведь доверяете своим знакомым, и, спросив совет, обычно им пользуетесь. Так и здесь, если вы являетесь постоянным клиентом компании, доверяете ей, то, скорее всего, обратитесь к партнеру, которого она порекомендует.

Как работает партнерская программа

  1. Каждой компании-партнеру, которая заключает договор и регистрируется в партнерской программе, выдается специальная ссылка. Она поможет определить, что клиент пришел именно от вас, а не от кого-то другого.
  2. Получив данную ссылку, вы распространяете ее всеми доступными для вас способами. Например, можно прикрутить баннер на сайт, сделать дополнительную рассылку, выставить ее на страничках в социальных сетях.

По сути, это некое платное сарафанное радио, ведь вы не просто рекомендуете продукцию или услугу партнера, а еще и получаете за каждого приведенного клиента вознаграждение.

Компания EasyStaff — это сервис для выплат удаленным сотрудникам и фрилансерам по всему миру без ограничений и с полным пакетом подтверждающих документов. EasyStaff предлагает вам стать партнером и получать 10% от комиссии заказчика.

Зачем мне нужна партнерская программа

Партнерская программа — это отличный вид пассивного дохода, вам почти ничего не нужно делать. Если у вас уже сформированный бренд, есть своя аудитория и клиенты, которые вам доверяют, то вы сможете предложить им качественную услугу и заработать на этом.

Простая арифметика. Вы порекомендовали своему клиенту компанию EasyStaff для расчетов с фрилансерами. Фрилансеры оказали услуг на 500 000 рублей. Сервис при перечислении оплаты получил свое вознаграждение — 50 000 рублей, 10% от этой суммы — ваш доход. Чем больше клиентов вы привели, тем больше ваш заработок.

Стать партнером EasyStaff

Кому подходит партнерская программа с EasyStaff

  1. Фрилансерам — приглашайте своих клиентов к проведению быстрых и понятных расчетов с помощью сервиса EasyStaff.
  2. Рекрутерам — подключите клиентов к EasyStaff, чтобы без границ собирать для них команды из классных специалистов и не задумываться о способах оплаты, налогообложения и документообороте.
  3. Веб-мастерам — просто оставьте ссылку на EasyStaff в своем приложении или на портале и получайте ежемесячный пассивный доход.
  4. Блогерам — расскажите об EasyStaff своим подписчикам и за каждого привлеченного клиента получите гонорар.
  5. Любым юридическим лицам — расскажите своим контрагентам, которые работают с фрилансерами, а особенно с иностранными, как легко и без проблем оплачивать их услуги с помощью сервиса EasyStaff, а бонусом еще и получать все закрывающие документы и оптимизацию налогообложения.

Как стать партнером EasyStaff

Чтобы стать партнером компании не обязательно быть ее заказчиком или исполнителем, необходимо всего лишь зарегистрироваться на сайте и приглашать новых клиентов к использованию сервиса.

  • Перейдите по ссылке «Партнерская программа» и нажмите на кнопку «Зарегистрироваться».
  • После регистрации зайдите свой личный кабинет и авторизуйтесь в партнерской программе.
  • Скопируйте из личного кабинета вашу уникальную реферальную ссылку и распространяйте ее любыми доступными вам способами.
  • Заказчики, которые перешли по вашей ссылке и зарегистрировались в EasyStaff автоматически связываются с вашим аккаунтом и в личном кабинете вы можете увидеть, сколько компаний пришло по вашей рекомендации.
  • Получайте 10% от суммы сделок привлеченных партнеров. Срок действия каждого партнерского соглашения — 1 год, а значит в течение года вы будете получать по 10% от комиссии компании.
  • Деньги начисляются раз в квартал в долларах, евро или рублях.

Регистрируйтесь в программе и начните зарабатывать с EasyStaff прямо сейчас.

 

EasyStaff
EasyStaff
Сервис оплаты фрилансерам

Личные финансы

Что такое партнерская программа и как она работает

Многие компании для привлечения новых клиентов используют не только классические маркетинговые средства, но и дополнительные инструменты, одним из которых является партнерская программа. Расскажем, что такое партнерская программа и для чего она нужна.

Что такое партнерская программа и как она работает

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