Как наладить питание и вернуться в форму после новогодних праздников?

Дайте организму время на восстановление
После праздников важно дать пищеварительной системе небольшой отдых. Устройте день легкого питания:
Не голодайте. Полное воздержание от еды может только усилить стресс для организма;
Ешьте небольшими порциями. Разделите приемы пищи на 5–6 раз в день.
Отдайте предпочтение легким блюдам. Это могут быть овощные супы, салаты, паровые овощи, каши на воде или кисломолочные продукты.
Пейте больше воды
Вода — главный помощник в выведении токсинов и нормализации обмена веществ. Рекомендуется:
Увеличить потребление чистой воды до 1,5–2 литров в день.
Утром начать день с теплой воды с лимоном для стимуляции работы желудка.
Избегать сладких напитков, кофе и алкоголя, которые могут обезвоживать организм.
Увеличьте количество клетчатки в рационе
Клетчатка помогает наладить пищеварение, вывести лишнее и устранить тяжесть. Источники клетчатки:
свежие овощи и фрукты (морковь, капуста, яблоки, груши);
зелень (шпинат, петрушка, укроп);
злаки (овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб).
Включите в рацион ферментированные продукты
Кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт и простокваша, улучшают микрофлору кишечника, что важно после переедания.
Также можно добавить квашеную капусту или другие ферментированные овощи.
Откажитесь от тяжелой пищи
На несколько дней исключите:
жареную и жирную еду;
консервы и полуфабрикаты;
избыточное количество сахара и соли.
Уделите внимание физической активности
Легкие физические нагрузки помогут ускорить обмен веществ и улучшить самочувствие. Это могут быть:
прогулки на свежем воздухе;
легкая утренняя зарядка;
йога или растяжка.
Добавьте теплые чаи и травяные отвары
Травяные чаи помогают успокоить желудок и улучшить пищеварение. Полезные варианты:
ромашковый чай снимает воспаление;
имбирный чай — помогает от вздутия и улучшает работу поджелудочной железы;
настой мяты или мелиссы снимает тяжесть и улучшает настроение.
Старайтесь соблюдать режим питания
Возвращение к четкому графику приемов пищи поможет организму восстановить свои внутренние ритмы. Завтракайте в одно и то же время, избегайте поздних ужинов и не пропускайте основные приемы пищи.
Прислушайтесь к рекомендациям нутрициологов
Эксперты в области питания советуют уделять внимание не только калорийности, но и качеству пищи. По мнению нутрициологов, для быстрого восстановления после праздников стоит:
обратить внимание на баланс белков, жиров и углеводов. Например, добавить к рациону нежирное мясо, рыбу, авокадо, орехи и цельнозерновые продукты;
поддерживать организм витаминами и минералами. Это можно сделать, употребляя больше зеленых овощей, ягод и орехов;
устраивать разгрузочные дни, но не путать их с голоданием. Например, включить в меню смузи из овощей и фруктов, супы-пюре или кефир.
Если тяжесть в желудке или проблемы с пищеварением не проходят, нутрициологи советуют обратиться к специалисту, чтобы подобрать индивидуальный план восстановления.
Не вините себя за переедание
Праздники — это радость, встречи с близкими и вкусные традиции. Главное — вернуться к сбалансированному питанию после.
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