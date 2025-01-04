Как наладить питание и вернуться в форму после новогодних праздников?

Эксперты в области питания советуют уделять внимание не только калорийности, но и качеству пищи. По мнению нутрициологов, для быстрого восстановления после праздников стоит:

обратить внимание на баланс белков, жиров и углеводов . Например, добавить к рациону нежирное мясо, рыбу, авокадо, орехи и цельнозерновые продукты;

поддерживать организм витаминами и минералами . Это можно сделать, употребляя больше зеленых овощей, ягод и орехов;

устраивать разгрузочные дни, но не путать их с голоданием. Например, включить в меню смузи из овощей и фруктов, супы-пюре или кефир.

Если тяжесть в желудке или проблемы с пищеварением не проходят, нутрициологи советуют обратиться к специалисту, чтобы подобрать индивидуальный план восстановления.