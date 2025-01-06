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Сколько зарабатывает дизайнер интерьера в 2025 году?

Как выйти из офиса и начать зарабатывать на дизайне интерьеров — от новичка до профессионала.

Если вам уже надоели стандартные офисные отчеты, серые стены и монотонные задачи, возможно, пришло время рассмотреть более креативную профессию — дизайнера интерьеров. В этой статье мы расскажем, сколько зарабатывают дизайнеры интерьеров, как эта профессия отличается от офисной работы, и почему она может стать вашим новым источником вдохновения и дохода.

Дизайнер интерьера: сколько можно заработать

Не будем скрывать — доходы дизайнеров интерьеров могут сильно отличаться в зависимости от опыта, уровня квалификации и того, работает ли человек в офисе или на себя.

Заработок в найме: что ожидает начинающего и опытного дизайнера?

По данным Headhunter, зарплаты в области дизайна интерьеров, если вы работаете в офисе или студии, могут варьироваться:

  • Помощник дизайнера (без опыта): от 30 000 рублей в месяц. Если вы только начинаете, это может быть стартовой позицией.

  • Младший дизайнер интерьера (1–3 года опыта): от 60 000 до 100 000 рублей в месяц. Это уже более приличные деньги, но и работы потребуется больше.

  • Ведущий и главный дизайнер: от 150 000 рублей в месяц. А в крупных компаниях можно найти вакансии с зарплатой до 290 000 рублей.

Важное замечание: работа в офисе или на студии предполагает определенные ограничения — фиксированные рабочие часы, обязанности, которые могут не всегда вас вдохновлять. Однако работа в коллективе может быть отличным стартом для начинающих специалистов, так как вы получите опыт, обучитесь у более опытных коллег и сможете развивать свои навыки.

Заработок на фрилансе: свобода и доход

Если вас привлекает свобода, креатив и возможность зарабатывать больше, фриланс в дизайне интерьеров — это то, что стоит рассмотреть.

  • Начинающий дизайнер (без опыта) может брать от 400 до 500 рублей за 1 м².

  • Опытный дизайнер может устанавливать цены от 2000 до 3000 рублей за м².

Для примера: стандартный дизайн-проект однокомнатной квартиры площадью 30 кв. м может принести вам от 15 000 до 100 000 рублей и больше. И это еще не все! Дополнительные услуги, такие как визуализация интерьера, авторский надзор, подбор мебели и освещения, оплачиваются отдельно.

Посчитаем по цифрам: если вы берете за 1 кв. м 2000 рублей и делаете 3 проекта в месяц (по 30 кв. м каждый), ваш доход составит:

  • 3 проекта × 30 м² × 2000 рублей = 180 000 рублей в месяц.

А если у вас больше опыта и вы начинаете брать по 3000 рублей за кв. м, то 3 таких проекта могут принести вам уже 270 000 рублей в месяц. Это значительно больше, чем стандартная офисная зарплата.

Почему стоит выбрать профессию дизайнера интерьеров

В офисе дни часто сливаются в одну бесконечную рутину. Но что, если вы могли бы работать в другом режиме — креативно, с интересом и видеть реальные изменения, которые вы создаете? Работая дизайнером интерьера, вы:

  • Добавляете красок в мир, создавая уникальные и стильные пространства.

  • Работаете в режиме свободы, выбирая интересные проекты и клиентов.

  • Зарабатываете больше и получаете возможность управлять своим временем.

Кроме того, работать дизайнером интерьеров — это про постоянный рост. Вы учитесь понимать людей, их потребности, а также развиваете чувство вкуса, зрительное восприятие и креативность.

Профессия дизайнер интерьеров

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Вопрос: а у меня получится стать дизайнером интерьеров и начать зарабатывать уже через несколько месяцев?

Ответ: вам нужно пройти практическое обучение, которое даст вам не только базовые знания, но и реальный опыт работы с проектами. Академия EDPRO предлагает курс «Профессия дизайнер интерьеров», на котором вы сможете:

  • Научиться основам дизайна интерьера.

  • Создать портфолио из 10 реальных проектов, которое поможет вам привлекать клиентов.

  • Получить диплом от крупнейшей академии и международный диплом мини-MBA, который откроет двери к работе с зарубежными клиентами.

  • Работать с преподавателями, которые имеют 20 лет опыта в ведущих дизайнерских студиях.

Важно! В рамках курса Академия гарантирует до 3 клиентов для вашего старта, чтобы вы могли сразу начать зарабатывать.

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  • Узнаете, как стать дизайнером интерьеров и начать зарабатывать.

  • Сделаете свою первую работу в портфолио и получите сертификат.

  • Научитесь собирать колористические карты, создавать макеты планировок и мудборды.

Работа дизайнером интерьеров — это не просто «заказал, создал и забыл». Это возможность творить, развиваться и зарабатывать значительно больше, чем на стандартной офисной работе. Стать дизайнером интерьеров можно быстро и без длительных лет обучения — достаточно пройти курс в Академии EDPRO и уже через 4 месяца начать зарабатывать на своем деле.

Так что если вы хотите добавить ярких красок в свою жизнь и начать зарабатывать больше, возможно, пришло время для новой профессии. Вдохновляйтесь, пробуйте и сделайте первый шаг с нашим бесплатным онлайн-курсом уже сегодня!

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