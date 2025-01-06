Сколько зарабатывает дизайнер интерьера в 2025 году?

Если вам уже надоели стандартные офисные отчеты, серые стены и монотонные задачи, возможно, пришло время рассмотреть более креативную профессию — дизайнера интерьеров. В этой статье мы расскажем, сколько зарабатывают дизайнеры интерьеров, как эта профессия отличается от офисной работы, и почему она может стать вашим новым источником вдохновения и дохода.
Дизайнер интерьера: сколько можно заработать
Не будем скрывать — доходы дизайнеров интерьеров могут сильно отличаться в зависимости от опыта, уровня квалификации и того, работает ли человек в офисе или на себя.
Заработок в найме: что ожидает начинающего и опытного дизайнера?
По данным Headhunter, зарплаты в области дизайна интерьеров, если вы работаете в офисе или студии, могут варьироваться:
Помощник дизайнера (без опыта): от 30 000 рублей в месяц. Если вы только начинаете, это может быть стартовой позицией.
Младший дизайнер интерьера (1–3 года опыта): от 60 000 до 100 000 рублей в месяц. Это уже более приличные деньги, но и работы потребуется больше.
Ведущий и главный дизайнер: от 150 000 рублей в месяц. А в крупных компаниях можно найти вакансии с зарплатой до 290 000 рублей.
Важное замечание: работа в офисе или на студии предполагает определенные ограничения — фиксированные рабочие часы, обязанности, которые могут не всегда вас вдохновлять. Однако работа в коллективе может быть отличным стартом для начинающих специалистов, так как вы получите опыт, обучитесь у более опытных коллег и сможете развивать свои навыки.
Заработок на фрилансе: свобода и доход
Если вас привлекает свобода, креатив и возможность зарабатывать больше, фриланс в дизайне интерьеров — это то, что стоит рассмотреть.
Начинающий дизайнер (без опыта) может брать от 400 до 500 рублей за 1 м².
Опытный дизайнер может устанавливать цены от 2000 до 3000 рублей за м².
Для примера: стандартный дизайн-проект однокомнатной квартиры площадью 30 кв. м может принести вам от 15 000 до 100 000 рублей и больше. И это еще не все! Дополнительные услуги, такие как визуализация интерьера, авторский надзор, подбор мебели и освещения, оплачиваются отдельно.
Посчитаем по цифрам: если вы берете за 1 кв. м 2000 рублей и делаете 3 проекта в месяц (по 30 кв. м каждый), ваш доход составит:
3 проекта × 30 м² × 2000 рублей = 180 000 рублей в месяц.
А если у вас больше опыта и вы начинаете брать по 3000 рублей за кв. м, то 3 таких проекта могут принести вам уже 270 000 рублей в месяц. Это значительно больше, чем стандартная офисная зарплата.
Почему стоит выбрать профессию дизайнера интерьеров
В офисе дни часто сливаются в одну бесконечную рутину. Но что, если вы могли бы работать в другом режиме — креативно, с интересом и видеть реальные изменения, которые вы создаете? Работая дизайнером интерьера, вы:
Добавляете красок в мир, создавая уникальные и стильные пространства.
Работаете в режиме свободы, выбирая интересные проекты и клиентов.
Зарабатываете больше и получаете возможность управлять своим временем.
Кроме того, работать дизайнером интерьеров — это про постоянный рост. Вы учитесь понимать людей, их потребности, а также развиваете чувство вкуса, зрительное восприятие и креативность.
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Вопрос: а у меня получится стать дизайнером интерьеров и начать зарабатывать уже через несколько месяцев?
Ответ: вам нужно пройти практическое обучение, которое даст вам не только базовые знания, но и реальный опыт работы с проектами. Академия EDPRO предлагает курс «Профессия дизайнер интерьеров», на котором вы сможете:
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