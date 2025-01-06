Сколько зарабатывает дизайнер интерьера в 2025 году?

Не будем скрывать — доходы дизайнеров интерьеров могут сильно отличаться в зависимости от опыта, уровня квалификации и того, работает ли человек в офисе или на себя.

Важное замечание: работа в офисе или на студии предполагает определенные ограничения — фиксированные рабочие часы, обязанности, которые могут не всегда вас вдохновлять. Однако работа в коллективе может быть отличным стартом для начинающих специалистов, так как вы получите опыт, обучитесь у более опытных коллег и сможете развивать свои навыки.

Ведущий и главный дизайнер : от 150 000 рублей в месяц. А в крупных компаниях можно найти вакансии с зарплатой до 290 000 рублей.

Младший дизайнер интерьера (1–3 года опыта): от 60 000 до 100 000 рублей в месяц. Это уже более приличные деньги, но и работы потребуется больше.

Помощник дизайнера (без опыта): от 30 000 рублей в месяц. Если вы только начинаете, это может быть стартовой позицией.

По данным Headhunter, зарплаты в области дизайна интерьеров, если вы работаете в офисе или студии, могут варьироваться:

Если вас привлекает свобода, креатив и возможность зарабатывать больше, фриланс в дизайне интерьеров — это то, что стоит рассмотреть.

Начинающий дизайнер (без опыта) может брать от 400 до 500 рублей за 1 м².

Опытный дизайнер может устанавливать цены от 2000 до 3000 рублей за м².

Для примера: стандартный дизайн-проект однокомнатной квартиры площадью 30 кв. м может принести вам от 15 000 до 100 000 рублей и больше. И это еще не все! Дополнительные услуги, такие как визуализация интерьера, авторский надзор, подбор мебели и освещения, оплачиваются отдельно.

Посчитаем по цифрам: если вы берете за 1 кв. м 2000 рублей и делаете 3 проекта в месяц (по 30 кв. м каждый), ваш доход составит:

3 проекта × 30 м² × 2000 рублей = 180 000 рублей в месяц.

А если у вас больше опыта и вы начинаете брать по 3000 рублей за кв. м, то 3 таких проекта могут принести вам уже 270 000 рублей в месяц. Это значительно больше, чем стандартная офисная зарплата.