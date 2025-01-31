Гормональный дисбаланс: как вернуть женское здоровье

Наладить гормональный фон реально и без лекарств. С помощью питания. Эти навыки вы можете получить на курсе «Основы гормонального здоровья», который разработала Академия EDPRO совместно с Сеченовским университетом.

Вы научитесь:

Регулировать работу гормональной системы.

Выявлять и корректировать проблемы женского и мужского гормонального здоровья (эндометриоз, СПКЯ, Ф-К мастопатия, снижение полового влечения, бесплодие, восстановление после приема КОК и др.).

Разбираться в лабораторной диагностике гормонов.

Восстанавливать работу надпочечников.

По данным ВОЗ, число заболеваний, которые связаны со сбоем в гормональной системе, стремительно растет:

у 10–30% женщин репродуктивного возраста присутствует избыток андрогенов;

190 миллионов женщин и девушек репродуктивного возраста имеют диагноз «эндометриоз»;

70% женщин репродуктивного возраста врачи диагностируют миому матки (лейомиома, фибромиома, фиброма).