Гормональный дисбаланс: как вернуть женское здоровье

Что такое гормоны и почему нарушается гормональный баланс
Гормоны — вещества, которые вырабатывают щитовидная железа, надпочечники и органы половой системы мужчин и женщин.
Если количество этих веществ выходить за строго определенные рамки, равновесие нарушается и та или иная система организма страдает.
Например, гормональный дисбаланс у женщин нередко проявляет себя через отсутствие менструаций.
Почему же возникает гормональный дисбаланс?
Основные причины — не самый полезный образ жизни:
нарушение естественных биоритмов, пренебрежение сном и отдыхом;
злоупотребление алкогольными напитками;
продукты с гормонами в рационе;
неконтролируемый прием лекарственных препаратов.
Как понять, что у вас дисбаланс гормонов
Среди популярных симптомов:
Выпадение или чрезмерный рост волос. Например, на груди появляется растительность или после расчесывания вы собираете с пола и расчески огромный клок волос.
Увеличение/ потеря веса. Если вы питаетесь, как обычно, и в вашей жизни не изменилось количество физической активности, а вес начал прыгать, то это звоночек.
Дерматологические проблемы. Если подростковый возраст давно позади, а прыщи и акне так и остались на вашем лице, то это также говорит о дисбалансе гормонов.
Нарушение сна, частая усталость, раздражительность. Если за выходные вы отлично выспались и как следует отдохнули, а чувство усталости накатило вновь, то можно судить о нарушении равновесия гормонов в организме.
Проблемы интимного характера. Гормональный дисбаланс у мужчин часто проявляет себя нарушениями либидо. Пропустить этот симптом сложно, поскольку на сбои в сексуальной жизни представители сильного пола всегда обращают внимание.
Нарушения цикла. Лечение в этом случае особенно необходимо, так как нерегулярный цикл не дает нормальной возможности забеременеть и может стать причиной развития различных заболеваний.
Как лечат гормональный дисбаланс
Первым делом, вам потребуется записаться на обследование, причем сразу к нескольким врачам:
эндокринолог проверит щитовидную железу;
уролог или гинеколог (в зависимости от пола пациента) обследует функционирование мочеполовой системы.
Если специалисты никаких дополнительных патологий не выявят, могут предложить следующую схему лечения:
нормализация режима питания;
установление правильного распорядка дня;
работа с физической активностью.
Основы гормонального здоровья
Вы научитесь поддерживать гормональный баланс организма без лекарств
Как знания нутрициологии могут помочь при гормональном сбое
Наладить гормональный фон реально и без лекарств. С помощью питания. Эти навыки вы можете получить на курсе «Основы гормонального здоровья», который разработала Академия EDPRO совместно с Сеченовским университетом.
Вы научитесь:
Регулировать работу гормональной системы.
Выявлять и корректировать проблемы женского и мужского гормонального здоровья (эндометриоз, СПКЯ, Ф-К мастопатия, снижение полового влечения, бесплодие, восстановление после приема КОК и др.).
Разбираться в лабораторной диагностике гормонов.
Восстанавливать работу надпочечников.
По данным ВОЗ, число заболеваний, которые связаны со сбоем в гормональной системе, стремительно растет:
у 10–30% женщин репродуктивного возраста присутствует избыток андрогенов;
190 миллионов женщин и девушек репродуктивного возраста имеют диагноз «эндометриоз»;
70% женщин репродуктивного возраста врачи диагностируют миому матки (лейомиома, фибромиома, фиброма).
Поэтому уметь самостоятельно поддерживать гормональный баланс — неоценимо важное знание для жизни.
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