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Гормональный дисбаланс: как вернуть женское здоровье

Выпадение волос, акне, набор или снижение веса, постоянная усталость, ПМС, обильные менструации… Часто причины этих нарушений — гормональный сбой. 

Что такое гормоны и почему нарушается гормональный баланс

Гормоны — вещества, которые вырабатывают щитовидная железа, надпочечники и органы половой системы мужчин и женщин.

Если количество этих веществ выходить за строго определенные рамки,  равновесие нарушается и та или иная система организма страдает.

Например, гормональный дисбаланс у женщин нередко проявляет себя через отсутствие менструаций

Почему же возникает гормональный дисбаланс?

Основные причины — не самый полезный образ жизни:

  • нарушение естественных биоритмов, пренебрежение сном и отдыхом;

  • злоупотребление алкогольными напитками;

  • продукты с гормонами в рационе;

  • неконтролируемый прием лекарственных препаратов.

Как понять, что у вас дисбаланс гормонов

Среди популярных симптомов:

  • Выпадение или чрезмерный рост волос.  Например, на груди появляется растительность или после расчесывания вы собираете с пола и расчески огромный клок волос.

  • Увеличение/ потеря веса. Если вы питаетесь, как обычно, и в вашей жизни не изменилось количество физической активности, а вес начал прыгать, то это звоночек.

  • Дерматологические проблемы. Если подростковый возраст давно позади, а прыщи и акне так и остались на вашем лице, то это также говорит о дисбалансе гормонов. 

  • Нарушение сна, частая усталость, раздражительность. Если за выходные вы отлично выспались и как следует отдохнули, а чувство усталости накатило вновь, то можно судить о нарушении равновесия гормонов в организме. 

  • Проблемы интимного характера. Гормональный дисбаланс у мужчин часто проявляет себя нарушениями либидо. Пропустить этот симптом сложно, поскольку на сбои в сексуальной жизни представители сильного пола всегда обращают внимание. 

  • Нарушения цикла. Лечение в этом случае особенно необходимо, так как нерегулярный цикл не дает нормальной возможности забеременеть и может стать причиной развития различных заболеваний.

Как лечат гормональный дисбаланс

Первым делом, вам потребуется записаться на обследование, причем сразу к нескольким врачам:

  • эндокринолог проверит щитовидную железу;

  • уролог или гинеколог (в зависимости от пола пациента) обследует функционирование мочеполовой системы.

Если специалисты никаких дополнительных патологий не выявят, могут предложить следующую схему лечения:

  • нормализация режима питания;

  • установление правильного распорядка дня;

  • работа с физической активностью.

Основы гормонального здоровья

Вы научитесь поддерживать гормональный баланс организма без лекарств

Как знания нутрициологии могут помочь при гормональном сбое

Наладить гормональный фон реально и без лекарств. С помощью питания. Эти навыки вы можете получить на курсе «Основы гормонального здоровья», который разработала Академия EDPRO совместно с Сеченовским университетом.

Вы научитесь:

  • Регулировать работу гормональной системы.

  • Выявлять и корректировать проблемы женского и мужского гормонального здоровья (эндометриоз, СПКЯ, Ф-К мастопатия, снижение полового влечения, бесплодие, восстановление после приема КОК и др.).

  • Разбираться в лабораторной диагностике гормонов.

  • Восстанавливать работу надпочечников.

По данным ВОЗ, число заболеваний, которые связаны со сбоем в гормональной системе, стремительно растет:

  • у 10–30% женщин репродуктивного возраста присутствует избыток андрогенов;

  • 190 миллионов женщин и девушек репродуктивного возраста имеют диагноз «эндометриоз»;

  • 70% женщин репродуктивного возраста врачи диагностируют миому матки (лейомиома, фибромиома, фиброма). 

Поэтому уметь самостоятельно поддерживать гормональный баланс — неоценимо важное знание для жизни.

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