Типы привязанности и как они ведут себя в отношениях и сексе?

Осознание — первый шаг к изменениям . Задайте себе вопрос: когда вы испытываете тревогу в отношениях, что именно вызывает ее? Боязнь быть отвергнутой, страх потери контроля или зависимость от мнения партнера?

Изменить стиль привязанности реально! Начните с малого: практикуйте открытое общение, учитесь выражать свои эмоции без страха осуждения, замечайте и меняйте автоматические реакции. Регулярная работа с психологом или участие в практических курсах помогут закрепить новые привычки.

Осознанно замечайте свои эмоции и проговаривайте их партнеру, не подавляя, но и не ожидая, что другой решит ваши внутренние переживания. Учитесь выдерживать дистанцию, чтобы сохранять личные границы: выделяйте время для себя, своих интересов и увлечений.

Практикуйте технику «стоп-реакция» — прежде чем ответить эмоционально, сделайте паузу и осознайте, откуда идет это чувство.