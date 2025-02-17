Нутрициология: как научиться заботиться о здоровье с помощью питания и зарабатывать на этом

Объяснений этому множество:
сидячая работа;
мало активности;
не всегда правильная еда: часто пропускают завтраки, перекусы на бегу, фастфуд, поздние ужины перед сном;
стресс;
«вторая смена работы» дома: уборка, готовка, уроки с детьми — мало времени, чтобы уделить его себе и позаботиться о своем здоровье.
Нет времени на активности и правильное питание — лишние килограммы и плохое самочувствие не заставят себя ждать
Многие только мечтают проводить выходные активно: ходить на выставки и концерты, гулять по набережной, кататься на велосипеде, лыжах… Быть частым гостем тренажерных залов, студий танцев, йоги, ходить в бассейн, да и просто ежедневно делать эти пресловутые десять тысяч шагов.
Но из-за накопившейся усталости остаются силы только на просмотр фильмов под чай с бутербродами, пиццей и чипсами. И иногда — на встречи с друзьями: посиделки за столом с алкогольными коктейльчиками и опять же часто вредными закусками.
Как итог — тяжесть, упадок сил, лишние килограммы, проблемы со здоровьем.
С какими запросами чаще всего приходят к нутрициологу
За последние годы нутрициология уверенно набирает обороты. Люди убедились, что намного эффективнее устранять сбои в организме на ранней стадии или вовсе не допускать их развития, чем потом ходить по поликлиникам и тратить уйму денег и времени на лечение.
Самые популярные запросы на консультациях у нутрициолога:
Облегчить симптомы ПМС.
Избавиться от высыпаний на коже.
Остановить выпадение волос.
Восполнить дефициты витаминов и минералов.
Решить проблемы с ЖКТ.
Убрать отеки.
Снизить инсулинорезистентность.
Поддержать организм при аутоиммунном заболевании.
Привести вес в норму.
Наладить сон и избавиться от чувства усталости и тревоги.
На программе ДПО «Нутрициология для себя и будущей профессии» студенты глубоко разбираются с этими и другими сбоями в организме. И учатся восстанавливать здоровье без лекарств — с помощью сбалансированного питания и полезных привычек.
Классика — люди приходят изучать нутрициологию для себя, а потом начинают консультировать и получают дополнительный доход
Часто студенты приходят на обучение нутрициологии, чтобы решить личные проблемы со здоровьем или помочь в этом близким. А потом так втягиваются, что начинают консультировать других людей и получают с этого хороший дополнительный заработок.
Личный результат — отличный стимул, чтобы убедиться, что с помощью нутрициологии можно избавиться от многих заболеваний, в том числе и хронических.
Нутрициология для себя и будущей профессии
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Почему выбирают Академию EDPRO для изучения нутрициологии
В век информационных технологий трудно из огромного потока информации выбрать тот источник, которому можно 100% доверять.
К сожалению, часто люди слушают советы популярных блогеров, которые далеко не всегда могут помочь. А в вопросах здоровья — хорошо, если оставят ситуацию без изменений, а не навредят.
Студенты доверяют EDPRO. И у них на это есть все основания.
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Еще в Академии сильная поддержка педагогов и кураторов. Даже новички без стрессов и мучений разбираются с материалами программ, потому что подача: от простого к сложному. Все педагоги — действующие практики. Домашние задания проверяют реальные нутрициологи, а не ИИ-помощники, и дают быструю и развернутую обратную связь.
Сколько зарабатывает начинающий нутрициолог
Не обязательно, изучив нутрициологию, в корне менять род деятельности. Так делают не все. Многие получают профессию нутрициолога, начинают совмещать новое дело с основной работой и получают хороший дополнительный доход.
На старте карьеры нутрициолог может зарабатывать от 100 000 рублей в месяц. Давайте посчитаем:
Средняя стоимость часовой консультации нутрициолога — 3000 рублей, у опытных специалистов она выше.
В среднем нутрициологи проводят от 20 консультаций в месяц.
Средняя стоимость месячного сопровождения клиента — 8000 рублей, у опытных специалистов она выше.
В среднем нутрициологи ведут от 5 клиентов в месяц.
Как еще может зарабатывать нутрициолог, кроме консультаций и ежемесячного сопровождения? Публиковать статьи, составлять меню для спортсменов и частных детских садов, выступать экспертом на конференциях и другое.
Стоимость таких услуг разная — зависит от опыта и компетенций специалиста.
В Академии EDPRO на программе ДПО «Нутрициология для себя и будущей профессии» всего за 6 месяцев вы научитесь решать проблемы со здоровьем, личные и своих близких, а также сможете помогать стать здоровыми другим людям и получать с этого хороший дополнительный доход. Для наших читателей действует 5% скидка на обучение по промокоду «Klerk».
Нутрициология для себя и будущей профессии
Решите проблемы со здоровьем и освойте профессию с доходом от 100 000₽ в месяц без медицинского образования
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