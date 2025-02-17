Академия EDPRO
Саморазвитие

Нутрициология: как научиться заботиться о здоровье с помощью питания и зарабатывать на этом

Офисные работники трудятся на всю катушку, но, к сожалению, в вопросах здоровья часто находятся в уязвимом положении.

Объяснений этому множество:

  • сидячая работа;

  • мало активности;

  • не всегда правильная еда: часто пропускают завтраки, перекусы на бегу, фастфуд, поздние ужины перед сном;

  • стресс;

  • «вторая смена работы» дома: уборка, готовка, уроки с детьми — мало времени, чтобы уделить его себе и позаботиться о своем здоровье.

Нет времени на активности и правильное питание — лишние килограммы и плохое самочувствие не заставят себя ждать

Многие только мечтают проводить выходные активно: ходить на выставки и концерты, гулять по набережной, кататься на велосипеде, лыжах… Быть частым гостем тренажерных залов, студий танцев, йоги, ходить в бассейн, да и просто ежедневно делать эти пресловутые десять тысяч шагов.

Но из-за накопившейся усталости остаются силы только на просмотр фильмов под чай с  бутербродами, пиццей и чипсами. И иногда — на встречи с друзьями: посиделки за столом с алкогольными коктейльчиками и опять же часто вредными закусками.

Как итог — тяжесть, упадок сил, лишние килограммы, проблемы со здоровьем.

С какими запросами чаще всего приходят к нутрициологу

За последние годы нутрициология уверенно набирает обороты. Люди убедились, что намного эффективнее устранять сбои в организме на ранней стадии или вовсе не допускать их развития, чем потом ходить по поликлиникам и тратить уйму денег и времени на лечение.

Самые популярные запросы на консультациях у нутрициолога:

  • Облегчить симптомы ПМС.

  • Избавиться от высыпаний на коже.

  • Остановить выпадение волос.

  • Восполнить дефициты витаминов и минералов.

  • Решить проблемы с ЖКТ.

  • Убрать отеки.

  • Снизить инсулинорезистентность.

  • Поддержать организм при аутоиммунном заболевании.

  • Привести вес в норму.

  • Наладить сон и избавиться от чувства усталости и тревоги.

На программе ДПО «Нутрициология для себя и будущей профессии» студенты глубоко разбираются с этими и другими сбоями в организме. И учатся восстанавливать здоровье без лекарств — с помощью сбалансированного питания и полезных привычек.

Классика — люди приходят изучать нутрициологию для себя, а потом начинают консультировать и получают дополнительный доход

Часто студенты приходят на обучение нутрициологии, чтобы решить личные проблемы со здоровьем или помочь в этом близким. А потом так втягиваются, что начинают консультировать других людей и получают с этого хороший дополнительный заработок

Личный результат — отличный стимул, чтобы убедиться, что с помощью нутрициологии можно избавиться от многих заболеваний, в том числе и хронических. 

Нутрициология для себя и будущей профессии

Решите проблемы со здоровьем и освойте профессию с доходом от 100 000₽ в месяц без медицинского образования

Почему выбирают Академию EDPRO для изучения нутрициологии

В век информационных технологий трудно из огромного потока информации выбрать тот источник, которому можно 100% доверять. 

К сожалению, часто люди слушают советы популярных блогеров, которые далеко не всегда могут помочь. А в вопросах здоровья — хорошо, если оставят ситуацию без изменений, а не навредят.

Студенты доверяют EDPRO. И у них на это есть все основания.

Академия

  • Ведет образовательную деятельность на основании государственной лицензии. ** Лицензия дает право выдавать официальные документы о дополнительном образовании или повышении квалификации.

  • Резидент «Сколково» с 2021 года.

  • Партнер Первого МГМУ им. И.М. Сеченова — флагмана медицинского образования в России.

  • Участник акселерации Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), которая входит в топ-8 акселератов в мире.

  • Вошла в топ-25 крупнейших EdTech-компаний России по итогам 2023 года.

  • Аккредитована в Минцифры.

Еще в Академии сильная поддержка педагогов и кураторов. Даже новички без стрессов и мучений разбираются с материалами программ, потому что подача: от простого к сложному. Все педагоги — действующие практики. Домашние задания проверяют реальные нутрициологи, а не ИИ-помощники, и дают быструю и развернутую обратную связь.

Сколько зарабатывает начинающий нутрициолог

Не обязательно, изучив нутрициологию, в корне менять род деятельности. Так делают не все. Многие получают профессию нутрициолога, начинают совмещать новое дело с основной работой и получают хороший дополнительный доход.

На старте карьеры нутрициолог может зарабатывать от 100 000 рублей в месяц. Давайте посчитаем:

  • Средняя стоимость часовой консультации нутрициолога — 3000 рублей, у опытных специалистов она выше. 

  • В среднем нутрициологи проводят от 20 консультаций в месяц. 

  • Средняя стоимость месячного сопровождения клиента — 8000 рублей, у опытных специалистов она выше. 

  • В среднем нутрициологи ведут от 5 клиентов в месяц.

Как еще может зарабатывать нутрициолог, кроме консультаций и ежемесячного сопровождения? Публиковать статьи, составлять меню для спортсменов и частных детских садов, выступать экспертом на конференциях и другое.

Стоимость таких услуг разная — зависит от опыта и компетенций специалиста.

В Академии EDPRO на программе ДПО «Нутрициология для себя и будущей профессии» всего за 6 месяцев вы научитесь решать проблемы со здоровьем, личные и своих близких, а также сможете помогать стать здоровыми другим людям и получать с этого хороший дополнительный доход. Для наших читателей действует 5% скидка на обучение по промокоду «Klerk».

Нутрициология для себя и будущей профессии

Решите проблемы со здоровьем и освойте профессию с доходом от 100 000₽ в месяц без медицинского образования

Реклама: ООО «Международная академия дополнительного профессионального образования», ИНН 7734432085, erid: 2W5zFGa95tt

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