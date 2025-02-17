Нутрициология: как научиться заботиться о здоровье с помощью питания и зарабатывать на этом

В век информационных технологий трудно из огромного потока информации выбрать тот источник, которому можно 100% доверять.

К сожалению, часто люди слушают советы популярных блогеров, которые далеко не всегда могут помочь. А в вопросах здоровья — хорошо, если оставят ситуацию без изменений, а не навредят.

Студенты доверяют EDPRO. И у них на это есть все основания.

Академия:

Ведет образовательную деятельность на основании государственной лицензии. ** Лицензия дает право выдавать официальные документы о дополнительном образовании или повышении квалификации.

Резидент «Сколково» с 2021 года.

Партнер Первого МГМУ им. И.М. Сеченова — флагмана медицинского образования в России.

Участник акселерации Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) , которая входит в топ-8 акселератов в мире.

Вошла в топ-25 крупнейших EdTech-компаний России по итогам 2023 года.

Аккредитована в Минцифры.