Индексация присуждённых сумм: новые правила АПК РФ

Федеральный закон № 177-ФЗ от 11 июня 2022 года внёс поправки в ст. 183 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ. Теперь в случае, если должник после вынесения решения суда вовремя не выплачивает деньги кредитору, последний может рассчитывать на индексацию суммы.

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Размер индексации зависит от индекса потребительских цен, установленный Росстатом на конкретный промежуток времени. Ранее индексация была доступна только в исключительных случаях, предусмотренных законом, или в случаях, если такая «предосторожность» была предусмотрена в договоре между сторонами.

Как было раньше?

До 22 июня 2022 года — даты, когда вступили в силу поправки в АПК РФ об индексации — кредиторы могли рассчитывать на взыскание процентов по ст. 395 ГК. Гражданское законодательство предусматривает ответственность за уклонение от исполнения обязательств должником. С него взыскивалась неустойка в размере ключевой ставки ЦБ РФ на период, в который была допущена просрочка. 

Ранее предполагалось, что неустойка за несвоевременное погашение долга и есть компенсация инфляционных потерь кредитора. Однако в 2022 году подход изменился:

  1. Неустойка по ст. 395 ГК — это мера ответственности за то, что должник вовремя не расплатился с кредитором. Это своего рода «штраф» за недобросовестность.
  2. Индексация по ст. 183 АПК — абсолютно иная категория. Если должник вовремя не погашает долг, то с течением времени сумма взыскания, определённая судом, обесценивается. Индексация не является мерой наказания, она лишь помогает сумме взысканной задолженности сохранить покупательную способность.

В связи с изменившимся подходом к оценке неустойки и индексации были приняты поправки в арбитражное процессуальное законодательство.

Как подать заявление на индексацию долга?

Согласно ст. 183 АПК, заявление об индексации подаётся в тот же арбитражный суд, который рассматривал дело о взыскании долга. Суд обязан рассмотреть заявление в течение 10 дней со дня поступления документа. При этом суд может рассмотреть заявление и без явки сторон на заседание.

Самое сложное при подаче такого заявления — расчёт размера индексации. «Надбавку» к сумме долга рассчитывают за каждый месяц просрочки.

Пример:

Компания Х должна была выплатить компании Y 200 000 руб. 30 апреля 2022 года после вынесения решения суда, но просрочила погашение задолженности на 2 месяца, вернув деньги лишь 30 июня. Компания Х решила подать заявление на индексацию в арбитражный суд. Сумма надбавки считается по формуле:

Просуженная сумма * Процент инфляции / Количество дней в месяце * Количество дней в месяце с просрочкой перед кредитором

За май 2022 года, по данным Росстата, индекс потребительских цен к апрелю составил 100,4. Тогда:

200 000 * 0,4 % / 31 * 31 = 800 руб.

За июнь 2022 года, по данным Росстата, индекс потребительских цен к маю составил 100,18. Тогда:

200 000 * 0,18 % / 30 * 29 = 348 руб.

30 июня не включается в день просрочки, поскольку должник в этот день погасил задолженность. 

В итоге сумма индексации получится:

800 + 348 = 1 148 руб.

Обратите внимание! Разрешается использовать индекс потребительских цен как по РФ, так и по региону, где находится ответчик.

Бывают ситуации, когда индекс потребительских цен бывает в минусе, то есть вместо инфляции — периоды дефляции. Иными словами, когда потребительские цены на товары снижаются. И тогда вычисления итоговой «надбавки» значительно затрудняются. Лучше всего, чтобы расчёт суммы индексации делали юристы — они приложат его к заявлению в суд и высчитают точную сумму, которую кредитору обязан выплатить должник. Оставить заявку на взыскание долга с индексацией вы можете на странице сервиса «Сбор долгов». Вам помогут юристы сервиса «Сбор Долгов».

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Успешные кейсы

Если вам кажется, что суды не будут заниматься детальным рассмотрением, проводя индексацию присуждённых сумм, то приведём в пример уже вынесенные положительные решения:

  1. Проиндексирован долг в размере 1,06 млн руб. на сумму 43 153 руб. при просрочке в 13 месяцев (определение Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-343284/2019 от 31.03.2022).
  2. Проиндексирован долг в размере чуть более 22 млн руб. на сумму 1,11 млн руб. при просрочке в 9 месяцев (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда по делу № А59-6407/2019 от 16.06. 2022).

Решения в пользу индексации долгов принимались судами ещё до начала действия поправок в ст. 183 АПК. Суды опирались на постановление Конституционного Суда № 40-П от 22 июля 2021 года, где и разъяснялась разница между индексацией и неустойкой. 

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Индексация присуждённых сумм: новые правила АПК РФ

Федеральный закон № 177-ФЗ от 11 июня 2022 года внёс поправки в ст. 183 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ. Теперь в случае, если должник после вынесения решения суда вовремя не выплачивает деньги кредитору, последний может рассчитывать на индексацию суммы.

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