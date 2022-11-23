Дебиторская задолженность в современных реалиях: кто виноват и что делать

Раньше, как правило, в этом просматривалась вина опоздавшего с платежом заказчика. Но теперь причины действительно объективные: из-за схлопнувшейся системы логистики подрядчики физически не укладываются в сроки и не выполняют обязательства.

Как снизить риск образования проблемной дебиторской задолженности? Как увеличить шансы на ее взыскание? Выход один – грамотно организовать договорную и претензионную работу.

Рассказываем, как это сделать.

Важные аспекты составления договора

Закладной камень успеха в этом плане – детальная проработка договора: важно исключить ошибки и прописать все нюансы взаимодействия с контрагентами.

Само возникновение просроченной дебиторской задолженности должно подтверждаться документально. Для этого включите в договор пункт о регулярной сверке расчетов и пропишите порядок сдачи и приемки работ.

Риск невыплаты задолженности снизит и пункт об ответственности за несоблюдение сроков оплат, поставок. Контрагент наверняка будет ссылаться на санкционные риски, поэтому важно максимально учесть форс-мажоры.

Чтобы исключить потенциальные претензии к вашей компании, дополните договор пунктом об обстоятельствах непреодолимой силы: пропишите в нем порядок изменения условий сделки или ее расторжения в тех обстоятельствах, которые ваша компания расценивает как форс-мажор.

Проверка контрагента

Ввиду того, что с конца зимы этого года в российской бизнес-сфере возникли доселе не встречавшиеся и трудно просчитываемые риски, претерпели изменения и правила проверки деловых партнеров.

Так, уже стало недостаточным запросить максимальный пакет документов на контрагента при заключении сделки. Даже если это сотрудничество ведется уже много лет, требуется постоянный мониторинг репутации второй стороны.

Отслеживайте, что об этой компании пишут СМИ , фигурирует ли она в судебных процессах, имеются ли на нее исполнительные производства.

Пристально изучайте бухгалтерскую отчетность . Да, экономические реалии резко изменились, но в отчетах по-прежнему отражены основные средства компании – а значит, видно, на какое имущество контрагента можно будет обратить взыскание, что арестовать или включить в договор в качестве залога.

Обращайте внимание и на то, поддерживается ли компания-партнер государством, – принадлежит ли к стратегически значимому сектору экономики (IT, ОПК), относится ли к категории малого и среднего бизнеса, для которой введены программы льготного кредитования. Компания, получающая меры господдержки, с большей долей вероятности продолжит функционировать и исполнять свои обязательства даже в кризисных обстоятельствах.

Проведите оценку санкционных рисков . Но для этого недостаточно проверить, присутствует ли контрагент в санкционных списках, - проанализируйте, насколько в целом подвержена таким рискам отрасль деятельности компании-партнера. Ваш контрагент сотрудничает с зарубежным поставщиком или находится в зависимости от импортного оборудования, ПО? Это может обернуться для вас нарушениями сроков поставки или заменой товарной номенклатуры.

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Работа с дебиторской задолженностью

В нынешних условиях необходимо тщательно проработать и формализовать систему управления дебиторской задолженностью . Для этого важно определить зону ответственности всех специалистов, отладить взаимодействие с компанией-контрагентом, разработать алгоритмы урегулирования спорных моментов и все это прописать во внутренней документации вашей компании.

Проводите аудит и анализируйте полученные результаты ежеквартально. Проверка покажет, насколько действенны существующие договоры, на каких этапах допущены ошибки, а также позволит скорректировать подходы, пересмотреть регламенты и в целом оптимизировать результат.

Ведите переговоры с должниками, подписывайте акты сверки, получайте первичную бухгалтерскую документацию, подписанную надлежащим образом со стороны должника.

Минимизация рисков невозврата долга

В условиях кризиса желание бизнес-структур перестраховаться закономерно: одни компании вводят стопроцентную предоплату, другие разрабатывают специализированные инструменты.

Например, такие:

Страхование . Сегодня оно обойдется компании в 0,2–0,6 процента от страхуемого оборота до дебиторской задолженности. Но удивительно то, что даже на фоне последних событий спрос на эту опцию далеко не ажиотажный. А все потому, что контрагенты, пересмотрев условия сотрудничества, выбирают стопроцентную предоплату. Клиенты же, наблюдая логистический апокалипсис, отодвигают выгоду на второй план и, соглашаясь на любые условия, пытаются провести максимум закупок. Так как платежная дисциплина, в целом, не ухудшается, участники сделок не чувствуют потребности в страховании.

Факторинг . Если еще во втором квартале года ситуация на рынке факторинга была провальной, сейчас спрос на этот инструмент восстановился. Но в целом, факторинговые сделки не всегда экономически целесообразны: иногда выгоднее договориться с контрагентом о новых условиях.

Цессия . К этому инструменту у бизнеса заметен интерес, но пока российский рынок переуступки не развит: порой сложно или даже невозможно определить стоимость просроченной дебиторской задолженности, не выработана и надежная методика ценообразования.

Досудебные действия

Для упрощения в будущем процедуры доказывания ведите переписку с контрагентом только с корпоративного электронного адреса, ссылка на который есть в договоре как на источник официальной переписки . Также следует обеспечить признание партнером факта наличия дебиторской задолженности: в суде гарантийное письмо об оплате имеет статус официального документа.

ссылка на который есть в договоре как на источник официальной переписки Подготовьте обоснованную претензию и приложите к ней переписку и копии подписанных договора, промежуточных актов сверки и других документов, которые подтверждают, что вы выполнили свои обязательства, а контрагент нарушил сроки.

Во внутреннем порядке урегулирования споров с контрагентом пропишите различные способы направления претензий и укажите подходящие обеим сторонам сроки реагирования. Хотя арбитражный кодекс установил общий для всех срок в 30 дней, однако сократить его может и сам контрагент, прописав в договоре сокращенный срок для ответа на претензию.

Судебное взыскание

Если в досудебном порядке не удалось взыскать дебиторскую задолженность, но имеются все доказательства о долге контрагента, обращайтесь в суд. Юридические лица, имеющие просроченный долг не более 800 тысяч рублей, ИП — не более 400 тысяч.

Они могут подать заявление о взыскании в упрощенном порядке. Также в упрощенном порядке можно взыскать долг и более 800 000 если должником он не оспаривается- есть акт сверки, или гарантийное письмо с указанием суммы долга.

Такой алгоритм идеален для тех, у кого произошли задержки платежей по поставкам: как показывает судебная практика, такие решения выносятся быстро. Если задолженность возникла до 01 апреля то в период с 01 апреля до 01 октября расчет неустоек не производится и исключается из суммы общей неустойки.

Можно ли списать задолженность?

В последнее время организации-должники начали приравнивать санкционное давление и нарушенную логистику к непредвиденным обстоятельствам непреодолимой силы. Однако суды, придерживаясь принципа pacta sunt servanda (стабильности договорных отношений), редко признают факт форс-мажора.

Так, по действующим в России законам, проблемы с поставками форс-мажором не считаются. Признать их таковыми суды могут лишь на основании тщательного анализа каждой конкретной ситуации.

Здесь важную роль может сыграть как раз заключение об обстоятельствах непреодолимой силы – однако в последнее время Торгово-промышленная палата выдает данный документ с большой осторожностью.

И хотя среди участников рынка муссируется идея законопроекта о смягчении положений в форс-мажоре, его принятие по сей день под вопросом: экспертное сообщество раскритиковало этот проект, сочтя его угрожающим стабильности гражданского оборота.

Чтобы получить больше шансов расторгнуть договор и избежать ответственности, компания-должник может оперировать формулировкой «существенно изменившиеся обстоятельства», и истцам важно помнить об этом. Задолженность можно списать спустя три года как безнадежную, поэтому в 2022 году мы рекомендуем уделять особенное внимание работе с дебиторкой 2019-2020.

Однако если вы видите, что контрагент действительно не может исполнять свои обязательства по независящим от него внешним обстоятельствам, разумнее прийти к добровольному соглашению, не доводя дело до суда.

Делегируйте взыскание

Как видите, нюансов немало. И их выяснение, соблюдение и анализ могут отнять немало сил и времени.

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