Законодательные новшества в III квартале 2023 года: что ждёт бизнес

В июле и сентябре 2023 года ожидается множество законодательных нововведений для бизнеса. Расскажем, к чему нужно готовиться, и какими новыми возможностями смогут воспользоваться предприниматели и организации.

Малому бизнесу будет проще исключать себя из ЕГРЮЛ

С 1 июля 2023 года ИП и фирмы, входящие в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП), смогут в упрощённом порядке исключать себя из ЕГРЮЛ, подав заявление в ФНС.

Главные особенности процедуры:

Заявление можно будет подать как на бумаге, так и в электронном виде. Если документ подаётся на бумаге, потребуется заверить подлинность подписей у нотариуса. При направлении заявления в цифровом виде и подписания его квалифицированной электронной подписью (КЭП) визит к нотариусу не потребуется. Заявление будет рассматриваться в ФНС в течение 5 рабочих дней после получения. Отказать в добровольном исключении из ЕГРЮЛ могут, если компания уже проходит процедуру реорганизации, ликвидации или принудительного исключения из госреестра. Также помешать закрытию бизнеса может наличие в собственности транспортных средств или недвижимости. Долги перед бюджетом или контрагентами тоже будут препятствием для исключения из ЕГРЮЛ. Решение об исключении из ЕГРЮЛ будет опубликовано в «Вестнике государственной регистрации». После этого у кредиторов субъекта МСП будет 3 месяца, чтобы оспорить решение ФНС.

Источник: закон № 249-ФЗ от 13 июня 2023 года.

Электронные договоры страхования и удалённый осмотр имущества

С 15 июля 2023 года потерпевшие, попавшие в ДТП, смогут направлять страховщикам видео- и фотоматериалы для оценки повреждений имущества, транспортных средств в рамках ОСАГО.

Главное условие для удалённой оценки ущерба — наличие соглашения между потерпевшим и страховой компанией.

Также допускается электронное составление договоров гражданской ответственности для перевозчиков и владельцев опасных объектов, в том числе управляющих компаний многоквартирных домов.

Источник: закон № 327-ФЗ от 14 июля 2022 года.

Новые сроки публикации информации о договорах лизинга

С 28 июля 2023 года лизингодатели обязаны публиковать на Федресурсе информацию о заключённых договорах лизинга по новым правилам.

Меняются сроки публикации — в течение 3 рабочих дней после того, как имущество будет передано лизингополучателю.

Сейчас информацию о договорах лизинга нужно публиковать после заключения соглашения между сторонами.

В случае, если контрагенты изменят условия договора, корректировки также подлежат публикации на Федресурсе. Сроки указания информации — в течение 3 рабочих дней после принятия сторонами изменений в сделке.

Источник: закон № 167-ФЗ от 28 апреля 2023 года.

Обязательная маркировка детской воды

С 1 сентября 2023 года вводится обязательная маркировка детской воды. На упаковки продукции потребуется наносить средства идентификации.

В систему «Честный ЗНАК» необходимо будет передавать сведения о вводе детской воды в оборот, а также о её маркировке.

В случае импорта детской воды из-за рубежа и при её закупке до 31 августа 2023 года, её можно будет реализовать без маркировки до 30 сентября включительно.

Источник: постановление Правительства № 834 от 27 мая 2023 года.

Регистрация в системе «Честный ЗНАК» для маркировки безалкогольной продукции

С 1 сентября 2023 года импортёры и производители безалкогольных напитков обязаны зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе» для работы с системой маркировки.

В это время потребуется описать карточки товаров, которые реализует конкретная компания.

Если она только зарегистрировалась и планирует производить или импортировать безалкогольные напитки, то начать работу в «Честном ЗНАКе» она обязана в течение 7 дней после постановки на учёт в государстве.

Напоминаем, что обязательной маркировка безалкогольных напитков станет с 1 декабря 2023 года. С 1 сентября можно начать добровольную маркировку.

Маркировка касается следующих безалкогольных напитков:

сладкая газировка;

напитки на основе сои, орехов или семян;

квасы;

овощные и фруктовые соки;

морсы, ягодные и фруктовые компоты.

Источник: постановление Правительства № 887 от 31 мая 2023 года.

Для фитнес-клубов введут единые правила оказания услуг

С 1 сентября 2023 года фитнес-клубы, спортивные центры и любые организации, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги, обязаны подчиняться единым правилам, установленным государством.

Среди них:

Обязательное размещение правил оказания услуг на информационном стенде, на сайте, чтобы с ними легко могли ознакомиться клиенты.

Раскрытие всего перечня физкультурно-оздоровительных услуг , оказываемых организацией, форм их предоставления, особенностей оплаты, а также порядка заключения и расторжения договоров.

Раскрытие списка дополнительных услуг с ценами (при их наличии).

Правила оказания услуг должны быть опубликованы на русском языке или на языке народов России в определённых регионах.

Обязательное наличие аптечки , а также возможности вызвать скорую помощь по запросу клиента.

Обязательный инструктаж по технике безопасности перед началом занятий, а также сбор подписей о том, что клиент проинструктирован, в специальном журнале.

Источник: постановление Правительства № 129 от 30 января 2023 года.

Новая система обеспечения градостроительной деятельности

С 1 сентября 2023 года начнёт действовать информационная система в сфере градостроительства — Стройкомплекс.РФ. В ней будут содержаться следующие сведения:

технические планы объектов капитального строительства;

разрешения на строительство, а также на ввод объектов в эксплуатацию;

классификатор строительной информации;

реестр требований в области сноса и строительства, проектирования, инженерных изысканий;

реестр строительных документов.

Источник: закон № 541-ФЗ от 19 декабря 2022 года.

Бронь выездов и въездов через РФ через Росгранстрой

С 1 сентября 2023 года фуры, проезжающие через границу РФ, обязаны бронировать выезды и въезды через сайт Росгранстроя.

Новые правила распространяются на пограничные пункты Чернышевское, Забайкальск и Бугристое.

Порядок брони:

Оформляется заявка с указанием государственного номера прицепа, полуприцепа и тягача, а также контактов водителя. К заявке обязательно прикладываются копии свидетельства о регистрации имущества. При отсутствии заявки водителей отправят занимать место в электронной очереди транспорта через терминалы. К пункту контроля нужно будет подъехать не ранее, чем за 1 час. При наличии зон ожидания транспорт можно будет направить в них не ранее, чем за 3 часа до, но и не позднее 10 минут до наступления своей очереди.

Источник: постановление Правительства № 867 от 30 мая 2023 года.

Поправки в законе о такси

С 1 сентября 2023 года начнут действовать поправки в законе о такси.

Появятся реестры перевозчиков, такси, а также служб заказа, появятся новые ограничения для таксистов, а также введётся ответственность для агрегаторов.

Подробнее об этом вы можете узнать в нашем более раннем материале в блоге.

Источник: закон № 580 от 29 декабря 2022 года.

Минимальная цена никотиносодержащей продукции

С 1 сентября 2023 года запрещено продавать никотиносодержащую продукцию по цене ниже минимума, который определит Правительство.

Также нельзя будет продавать товары, если в них есть вещества, которые повышают привлекательность употребления никотиносодержащей продукции.

Источник: закон № 178-ФЗ от 28 апреля 2023 года.

Форма паспорта критически важных объектов

С 1 сентября 2023 года начнёт действовать утверждённая Правительством форма паспорта критически важных объектов.

Бизнесу потребуется:

Разработать паспорт критически важного объекта по новой форме , утвердить его руководителем.

Согласовать паспорт с региональным управлением МЧС. Передать новый паспорт в ведомство нужно будет в течение 10 дней после его утверждения руководителем.

Паспорт критически важных объектов после принятия его МЧС будет действовать в течение 5 лет.

Источник: постановление Правительства № 2034 от 10 ноября 2022 года.

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