Законодательные новшества в III квартале 2023 года: что ждёт бизнес

Малому бизнесу будет проще исключать себя из ЕГРЮЛ
С 1 июля 2023 года ИП и фирмы, входящие в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП), смогут в упрощённом порядке исключать себя из ЕГРЮЛ, подав заявление в ФНС.
Главные особенности процедуры:
Заявление можно будет подать как на бумаге, так и в электронном виде. Если документ подаётся на бумаге, потребуется заверить подлинность подписей у нотариуса. При направлении заявления в цифровом виде и подписания его квалифицированной электронной подписью (КЭП) визит к нотариусу не потребуется.
Заявление будет рассматриваться в ФНС в течение 5 рабочих дней после получения.
Отказать в добровольном исключении из ЕГРЮЛ могут, если компания уже проходит процедуру реорганизации, ликвидации или принудительного исключения из госреестра. Также помешать закрытию бизнеса может наличие в собственности транспортных средств или недвижимости. Долги перед бюджетом или контрагентами тоже будут препятствием для исключения из ЕГРЮЛ.
Решение об исключении из ЕГРЮЛ будет опубликовано в «Вестнике государственной регистрации». После этого у кредиторов субъекта МСП будет 3 месяца, чтобы оспорить решение ФНС.
Источник: закон № 249-ФЗ от 13 июня 2023 года.
Электронные договоры страхования и удалённый осмотр имущества
С 15 июля 2023 года потерпевшие, попавшие в ДТП, смогут направлять страховщикам видео- и фотоматериалы для оценки повреждений имущества, транспортных средств в рамках ОСАГО.
Главное условие для удалённой оценки ущерба — наличие соглашения между потерпевшим и страховой компанией.
Также допускается электронное составление договоров гражданской ответственности для перевозчиков и владельцев опасных объектов, в том числе управляющих компаний многоквартирных домов.
Источник: закон № 327-ФЗ от 14 июля 2022 года.
Новые сроки публикации информации о договорах лизинга
С 28 июля 2023 года лизингодатели обязаны публиковать на Федресурсе информацию о заключённых договорах лизинга по новым правилам.
Меняются сроки публикации — в течение 3 рабочих дней после того, как имущество будет передано лизингополучателю.
Сейчас информацию о договорах лизинга нужно публиковать после заключения соглашения между сторонами.
В случае, если контрагенты изменят условия договора, корректировки также подлежат публикации на Федресурсе. Сроки указания информации — в течение 3 рабочих дней после принятия сторонами изменений в сделке.
Источник: закон № 167-ФЗ от 28 апреля 2023 года.
Обязательная маркировка детской воды
С 1 сентября 2023 года вводится обязательная маркировка детской воды. На упаковки продукции потребуется наносить средства идентификации.
В систему «Честный ЗНАК» необходимо будет передавать сведения о вводе детской воды в оборот, а также о её маркировке.
В случае импорта детской воды из-за рубежа и при её закупке до 31 августа 2023 года, её можно будет реализовать без маркировки до 30 сентября включительно.
Источник: постановление Правительства № 834 от 27 мая 2023 года.
Регистрация в системе «Честный ЗНАК» для маркировки безалкогольной продукции
С 1 сентября 2023 года импортёры и производители безалкогольных напитков обязаны зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе» для работы с системой маркировки.
В это время потребуется описать карточки товаров, которые реализует конкретная компания.
Если она только зарегистрировалась и планирует производить или импортировать безалкогольные напитки, то начать работу в «Честном ЗНАКе» она обязана в течение 7 дней после постановки на учёт в государстве.
Напоминаем, что обязательной маркировка безалкогольных напитков станет с 1 декабря 2023 года. С 1 сентября можно начать добровольную маркировку.
Маркировка касается следующих безалкогольных напитков:
сладкая газировка;
напитки на основе сои, орехов или семян;
квасы;
овощные и фруктовые соки;
морсы, ягодные и фруктовые компоты.
Источник: постановление Правительства № 887 от 31 мая 2023 года.
Для фитнес-клубов введут единые правила оказания услуг
С 1 сентября 2023 года фитнес-клубы, спортивные центры и любые организации, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги, обязаны подчиняться единым правилам, установленным государством.
Среди них:
Обязательное размещение правил оказания услуг на информационном стенде, на сайте, чтобы с ними легко могли ознакомиться клиенты.
Раскрытие всего перечня физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых организацией, форм их предоставления, особенностей оплаты, а также порядка заключения и расторжения договоров.
Раскрытие списка дополнительных услуг с ценами (при их наличии).
Правила оказания услуг должны быть опубликованы на русском языке или на языке народов России в определённых регионах.
Обязательное наличие аптечки, а также возможности вызвать скорую помощь по запросу клиента.
Обязательный инструктаж по технике безопасности перед началом занятий, а также сбор подписей о том, что клиент проинструктирован, в специальном журнале.
Источник: постановление Правительства № 129 от 30 января 2023 года.
Новая система обеспечения градостроительной деятельности
С 1 сентября 2023 года начнёт действовать информационная система в сфере градостроительства — Стройкомплекс.РФ. В ней будут содержаться следующие сведения:
технические планы объектов капитального строительства;
разрешения на строительство, а также на ввод объектов в эксплуатацию;
классификатор строительной информации;
реестр требований в области сноса и строительства, проектирования, инженерных изысканий;
реестр строительных документов.
Источник: закон № 541-ФЗ от 19 декабря 2022 года.
Бронь выездов и въездов через РФ через Росгранстрой
С 1 сентября 2023 года фуры, проезжающие через границу РФ, обязаны бронировать выезды и въезды через сайт Росгранстроя.
Новые правила распространяются на пограничные пункты Чернышевское, Забайкальск и Бугристое.
Порядок брони:
Оформляется заявка с указанием государственного номера прицепа, полуприцепа и тягача, а также контактов водителя. К заявке обязательно прикладываются копии свидетельства о регистрации имущества. При отсутствии заявки водителей отправят занимать место в электронной очереди транспорта через терминалы.
К пункту контроля нужно будет подъехать не ранее, чем за 1 час. При наличии зон ожидания транспорт можно будет направить в них не ранее, чем за 3 часа до, но и не позднее 10 минут до наступления своей очереди.
Источник: постановление Правительства № 867 от 30 мая 2023 года.
Поправки в законе о такси
С 1 сентября 2023 года начнут действовать поправки в законе о такси.
Появятся реестры перевозчиков, такси, а также служб заказа, появятся новые ограничения для таксистов, а также введётся ответственность для агрегаторов.
Подробнее об этом вы можете узнать в нашем более раннем материале в блоге.
Источник: закон № 580 от 29 декабря 2022 года.
Минимальная цена никотиносодержащей продукции
С 1 сентября 2023 года запрещено продавать никотиносодержащую продукцию по цене ниже минимума, который определит Правительство.
Также нельзя будет продавать товары, если в них есть вещества, которые повышают привлекательность употребления никотиносодержащей продукции.
Источник: закон № 178-ФЗ от 28 апреля 2023 года.
Форма паспорта критически важных объектов
С 1 сентября 2023 года начнёт действовать утверждённая Правительством форма паспорта критически важных объектов.
Бизнесу потребуется:
Разработать паспорт критически важного объекта по новой форме, утвердить его руководителем.
Согласовать паспорт с региональным управлением МЧС. Передать новый паспорт в ведомство нужно будет в течение 10 дней после его утверждения руководителем.
Паспорт критически важных объектов после принятия его МЧС будет действовать в течение 5 лет.
Источник: постановление Правительства № 2034 от 10 ноября 2022 года.
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