Бесплатные инструменты в помощь бухгалтеру

Бухгалтерский учёт построен на множестве цифр, расчётов и отчётов. А ошибки в бухгалтерии могут обернуться печальными последствиями. Правильно производить расчёты и экономить время помогают различные сервисы и инструменты. Среди них есть и бесплатные, доступные всем. Рассказываем о пяти самых популярных бесплатных помощниках бухгалтера.

Калькуляторы для расчёта пособий

Больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребёнком до 1,5 лет и страховую выплату по травматизму удобно рассчитывать с помощью калькуляторов от СФР.

Чтобы получить точный расчёт, необходимо выбрать нужную вкладку и внимательно заполнить все поля.

Калькуляторы работают быстро, всё предельно понятно. Удобно то, что нет необходимости искать в другом месте районные коэффициенты для применения к расчётам: в соответствующей графе можно открыть полный список и выбрать подходящий.

Калькулятор расчёта страховых взносов

На сайте ФНС есть калькулятор, который помогает рассчитывать, сколько ИП должен заплатить страховых взносов.

Что нужно сделать: выбрать год, расчётный период и в строке «Сумма» вписать доход, если он больше 300 тысяч рублей.

Если сумма дохода не превышает ограничение, в результате отразятся только фиксированные взносы, если превышает — ещё и сумма доплаты (1% с превышения).

Что особенно удобно: предоставляется подробный расчёт, понятно, из чего состоит сумма, а также прилагаются памятки по формулам и срокам уплаты. Можно сохранить результат в PDF, а если появятся вопросы — обратиться в техподдержку.

Налоговый калькулятор

Для организаций, применяющихобщий режим налогообложения, ФНС разработала сервис для расчёта налоговой нагрузки.

Что нужно сделать: выбрать налоговый период, вид деятельности, субъект РФ, масштаб бизнеса (микропредприятие, малое, среднее или крупное).

После этого можно рассчитать среднестатистические показатели налоговой нагрузки. Если ввести фактические показатели организации (суммы доходов и налогов), можно сравнить их со средними значениями.

Что особенно удобно: есть видеоинструкция по работе с сервисом.

Сервис выбора типового устава ООО

Этот инструмент разработан Минэкономразвития.

Он позволяет подобрать подходящий типовой устав, чтобы не тратить время на его составление и утверждение.

Для этого нужно ответить на 7 вопросов о возможности выхода участников из общества, о порядке перехода долей, об исполнительном органе и т. д. Типовой устав удобен тем, что его не надо регистрировать в налоговой инспекции.

Сервис сдачи отчётности

Уже многие предприятия сдают отчётность в электронном виде. Не только потому, что это удобно, но и обусловлено требованиями законодательства. Например, запрещено подавать бумажную отчётность компаниям, которые имеют более 10 штатных единиц.

Чтобы бизнес мог исполнять законодательство без нарушений, контролирующие органы давно разработали сервисы для сдачи электронной отчётности.

Через сервис СФР можно отправить отчётность страхователя, а налоговую и бухгалтерскую отчётность — через сервис ФНС. Для работы потребуются квалифицированная электронная подпись и лицензия КриптоПРО.

Ещё удобнее, когда бухгалтер может в одном сервисе работать со всеми госорганами.

Это возможно в СФЕРА Отчётность: сервис предназначен для сдачи отчётности в ФНС, СФР и Росстат, а также в нём можно вести неформализованную переписку с представителями госорганов. И пользоваться им тоже можно бесплатно — для этого нужно открыть расчётный счёт в Сбере.

При открытии РКО предприниматель получает доступ к ряду сервисов электронного документооборота, в том числе и для сдачи отчётности.

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