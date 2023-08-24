Наиболее значимые изменения в законодательстве об электронной подписи — обзор нововведений

Закон № 457-ФЗ от 04.08.2023 внёс сразу несколько поправок в закон № 63-ФЗ об электронной подписи. Рассказываем о наиболее важных для бизнеса изменениях.

Сертификат сотрудника можно использовать до 31 августа 2024 года

1 сентября 2023 года должен был закончиться переходный период по МЧД, и сотрудников обязали бы использовать только сертификаты физлица с МЧД для подписания документов от лица компании. Но, согласно последним поправкам, действующие сертификаты сотрудников организации можно использовать до окончания срока их действия, вплоть до 31 августа 2024 года. А новые сертификаты сотрудников организаций с 1 сентября 2023 года выпускать уже не будут, с этой даты удостоверяющие центры смогут выдавать только сертификаты физических лиц, в которым руководитель обязан выпускать МЧД с полномочиями сотрудника.

СберКорус открыл ранний доступ к сервису «Доверенности». Он поможет руководителю компании быстро создавать и подписывать МЧД сотрудникам, использующим ЭДО. Полномочия выбираются из списка, а созданная МЧД регистрируется в ФНС в один клик.

Для того чтобы сохранить возможность работы с электронной подписью в прежнем порядке, нужно проверить срок действия сертификатов сотрудников и при необходимости продлить его до 31 августа 2023 года. С 1 сентября 2023 года новым сотрудникам можно будет оформить только сертификат физического лица и выпустить к нему МЧД.

Продлевать сертификаты НЭП разрешили онлайн

Неквалифицированные электронные подписи (НЭП) широко используются во внутреннем электронном документообороте компаний. Это проще и дешевле, чем выпускать квалифицированные подписи. В связи с упрощением порядка продления неквалифицированных сертификатов, вероятно, в ближайшее время популярность НЭП будет только расти.

Если раньше продлить такую подпись можно было только при личном визите в удостоверяющий центр или с помощью учетной записи на Госуслугах, то теперь это можно сделать онлайн, при условии, что сертификат действующий.

Финансовые организации могут создавать МЧД с передоверием

Руководитель компании, создавая сотруднику машиночитаемую доверенность с передоверием, наделяет его полномочием выпускать МЧД другим сотрудникам. Такого права ранее были лишены участники финансового рынка. Однако с 1 сентября 2023 года финансовые организации смогут выпускать МЧД с передоверием.

Ужесточили требования к аккредитации удостоверяющих центров

В целях усиления защиты пользователей электронных подписей ужесточили требования к удостоверяющим центрам. Получить аккредитацию УЦ теперь может, если размер собственного капитала составляет не менее 2 млрд рублей.

При этом если собственные средства остаются на уровне 1 млрд, как было ранее, получить аккредитацию тоже можно, но при условии наличия филиалов не менее чем в 67 регионах или возможности оформления сертификатов электронных подписей на 12 лет.

Ввели обязательство по уничтожению недействующего закрытого ключа

В обязанности участников электронного взаимодействия (ст. 10 63-ФЗ) добавили пункт 5: если срок действия закрытого ключа закончился, его нужно незамедлительно уничтожить. Для этого нужно использовать специальные средства электронной подписи, прошедшие оценку соответствия и имеющие функцию уничтожения информации.

Сертификаты электронной подписи будут оформлять на 12 лет

Вводятся квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи сроком действия 12 лет. При этом срок действия закрытого ключа не меняется — их будут выдавать на 12 или 15 месяцев. Поэтому обязанность по продлению срока действия закрытого ключа не отменяется.

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