Отличия типовых уставов от индивидуальных: плюсы и минусы

В 2023 году нет необходимости самостоятельно оформлять устав при регистрации ООО. Достаточно выбрать один из 36 типовых документов на сервисе ФНС и начать вести бизнес. Однако типовые уставы подходят не всем компаниям. Разберём плюсы и минусы индивидуальных и типовых учредительных документов.

Плюсы типовых уставов

Главным плюсом типовых уставов можно назвать легкость его оформления.

Достаточно пройти несложный тест на сайте налоговой, состоящей из 7 вопросов, и по его итогам выбрать себе подходящий учредительный документ.

Другие преимущества типовых уставов:

Отсутствие персонализации. Если компания меняет генерального директора, адрес регистрации или объём долей между учредителями, то устав менять не придётся. В государственных образцах никакой персональной информации об организации не содержится. Электронный вид. Распечатывать и прошивать специальным образом устав не потребуется. Его можно будет направлять контрагентам в цифровом виде. Не нужно платить за создание. Детализированные уставы, как правило, создаются юристами. С типовыми учредительными документами никаких расходов нет, они уже утверждены ФНС.

Минусы типовых уставов

Типовые уставы не подойдут ООО, которые:

Используют печать. Информация о них в государственных шаблонах не содержится. В случае, если компания собирается создать печать и применять ее, то информация о ней обязательно должна прописываться в уставе (ч. 5 ст. 2 закона об ООО). Занимаются лицензируемым видом деятельности. О том, кому нужна лицензия и в каком государственном органе её получить, мы писали в отдельной статье. Среди лицензируемых видов деятельности — производство лекарств, пассажирские перевозки, частная охранная деятельность и многое другое. Обладают сложной управленческой структурой. Например, планируется создать совет директоров. Хотят самостоятельно указывать сроки полномочий исполнительных органов, а также их названия. В типовых уставах руководителя компании можно называть только «генеральным директором». Аналоги вроде «президент» или просто «директор» при составлении иных документов на основании устава будут недопустимыми. Также ряд типовых уставов указывает, что генеральный директор избирается на 5 лет. Сократить или, напротив, увеличить этот срок будет невозможно.

Плюсы индивидуальных уставов

Индивидуальный устав составляется под нужды конкретной фирмы, и потому он будет идеально ей подходить. В нем можно прописать что угодно и максимально подробно, указывая, как распределяются доли между участниками, каков размер уставного капитала, какими правами и обязанностями обладают учредители и многое другое.

Требования к оформлению индивидуального устава прописаны в ст. 12 закона об ООО.

Минусы индивидуальных уставов

Главный минус индивидуального устава — это необходимость платно регистрировать изменения в нем.

Если компания поменяла название, хочет внедрить новый исполнительный орган или упразднить старый, описать новые права и обязанности участников, то придётся подавать заявление в ФНС и уплачивать госпошлину.

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