Чек-лист для бухгалтера: готовим ключевые отчёты к сдаче в 2024 году

Все организации, независимо от режима налогообложения, обязаны подготовить и сдать в 2024 году годовую бухгалтерскую отчётность по итогам прошлого года. Составили чек-лист по сдаче годовой отчётности 一 напоминаем о видах обязательных отчётов, формах и сроках представления в налоговую в 2024 году.

Кто составляет и сдает бухгалтерскую отчётность

Согласно закону № 402-ФЗ, все организации должны вести бухучёт и, соответственно, исполнять обязательство по составлению и сдаче годовой бухгалтерской отчётности в ФНС.

Отказаться от ведения бухгалтерского учёта, согласно ст. 6 № 402-ФЗ, могут налогоплательщики, которые ведут учёт доходов или доходов и расходов в соответствии с налоговым законодательством. В их числе:

индивидуальные предприниматели;

лица, занимающиеся частной практикой;

филиалы иностранных организаций.

И если бухучёт не ведётся, то и обязанность составлять бухотчётность и сдавать её отсутствует.

Состав годовой отчётности

Большинство коммерческих организаций сдают:

бухгалтерский баланс ;

отчёт о финансовых результатах ;

приложения (отчёты об изменениях капитала, о движении денежных средств, пояснения по основным средствам, нематериальным активам и другим статьям) — без них отчётность становится неполной.

По своему усмотрению организации составляют пояснительную записку, если считают необходимым донести до пользователей отчётности какую-то дополнительную информацию, влияющую на формирование мнения о финансовом положении компании.

Организации, подлежащие обязательному аудиту, представляют ещё и аудиторское заключение.

Компании, имеющие право вести упрощённый бухгалтерский учёт, сдают упрощённую бухотчётность, в состав которой входит только баланс и отчёт о финансовых результатах.

Некоммерческие организации, кроме основной бухотчётности, сдают отчёт о целевом использовании средств.

Формы бухгалтерской отчётности

Все формы бухгалтерской отчётности утверждены приказом Минфина № 66н от 02.07.2010. Они являются рекомендуемыми. Организации имеют право использовать свои формы, однако по этому поводу у налоговой инспекции могут возникнуть претензии.

Куда сдавать и в каком формате

Годовую бухгалтерскую отчётность подают в налоговую инспекцию по месту нахождения организации. Приказ ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@ устанавливает порядок представления такой отчётности.

С 2021 года бухгалтерская отчётность сдаётся строго в электронном виде. Направить в налоговую отчёты можно через официальный сайт ФНС или через оператора ЭДО.

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Срок сдачи в 2024 году

Для всех отчётов срок сдачи один — не позднее 3 месяцев после окончания отчётного периода (года), то есть до 31 марта. В 2024 году этот день является нерабочим, поэтому срок сдвигается на 1 апреля.

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