Чек-лист для бухгалтера: готовим ключевые отчёты к сдаче в 2024 году

Кто составляет и сдает бухгалтерскую отчётность
Согласно закону № 402-ФЗ, все организации должны вести бухучёт и, соответственно, исполнять обязательство по составлению и сдаче годовой бухгалтерской отчётности в ФНС.
Отказаться от ведения бухгалтерского учёта, согласно ст. 6 № 402-ФЗ, могут налогоплательщики, которые ведут учёт доходов или доходов и расходов в соответствии с налоговым законодательством. В их числе:
индивидуальные предприниматели;
лица, занимающиеся частной практикой;
филиалы иностранных организаций.
И если бухучёт не ведётся, то и обязанность составлять бухотчётность и сдавать её отсутствует.
Состав годовой отчётности
Большинство коммерческих организаций сдают:
бухгалтерский баланс;
отчёт о финансовых результатах;
приложения (отчёты об изменениях капитала, о движении денежных средств, пояснения по основным средствам, нематериальным активам и другим статьям) — без них отчётность становится неполной.
По своему усмотрению организации составляют пояснительную записку, если считают необходимым донести до пользователей отчётности какую-то дополнительную информацию, влияющую на формирование мнения о финансовом положении компании.
Организации, подлежащие обязательному аудиту, представляют ещё и аудиторское заключение.
Компании, имеющие право вести упрощённый бухгалтерский учёт, сдают упрощённую бухотчётность, в состав которой входит только баланс и отчёт о финансовых результатах.
Некоммерческие организации, кроме основной бухотчётности, сдают отчёт о целевом использовании средств.
Формы бухгалтерской отчётности
Все формы бухгалтерской отчётности утверждены приказом Минфина № 66н от 02.07.2010. Они являются рекомендуемыми. Организации имеют право использовать свои формы, однако по этому поводу у налоговой инспекции могут возникнуть претензии.
Куда сдавать и в каком формате
Годовую бухгалтерскую отчётность подают в налоговую инспекцию по месту нахождения организации. Приказ ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@ устанавливает порядок представления такой отчётности.
С 2021 года бухгалтерская отчётность сдаётся строго в электронном виде. Направить в налоговую отчёты можно через официальный сайт ФНС или через оператора ЭДО.
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Срок сдачи в 2024 году
Для всех отчётов срок сдачи один — не позднее 3 месяцев после окончания отчётного периода (года), то есть до 31 марта. В 2024 году этот день является нерабочим, поэтому срок сдвигается на 1 апреля.
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