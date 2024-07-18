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Электронные подписи

Как оформить квалифицированную электронную подпись ИП и руководителям компаний

С 2022 года ИП и руководители компаний могут получить квалифицированные сертификаты электронных подписей (ЭП) только в Удостоверяющем центре ФНС (далее — УЦ ФНС) или через его доверенных лиц.
Как оформить квалифицированную электронную подпись ИП и руководителям компаний
Иллюстрация: СберКорус

УЦ ФНС создает сертификаты ЭП бесплатно, однако часть затрат все же ляжет на плечи бизнеса. В их числе — специализированное ПО для работы с ЭП (лицензия на криптопровайдер «КриптоПро CSP»), а также токен (носитель для записи ключей ЭП), сертифицированный ФСТЭК или ФСБ. Больше подробностей — в нашей статье. 

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Обязательно ли получать ЭП

Большая часть отчетности в налоговые органы, соцфонд и другие государственные инстанции подается в электронном виде (даже у малого бизнеса). Потому сертификат ЭП будет необходим для подачи деклараций, расчетов и иных обязательных отчетных документов. 

Если вы работаете в сфере розничной торговли, общепита, производства и изготавливаете / реализуете маркированные или подакцизные товары, то вся отчетность через системы «Честный ЗНАК» и ЕГАИС оформляется в электронном виде. Следовательно, без ЭП тоже не обойтись. 

Вдобавок, многие компании и предприниматели пользуются сервисами электронного документооборота (ЭДО), чтобы ускорить информационный обмен с контрагентами и в будущем не «плодить» бумажные архивы. Даже если вы работаете без систем ЭДО, контрагенты могут направить вам ссылку на документ, который нужно будет подписать с использованием ключа ЭП. Это упрощает взаимодействие и обмен электронными юридически значимыми документами, а ЭП гарантирует факт отсутствия изменений в них.

Какие документы нужно подготовить для получения электронной подписи в УЦ ФНС

Пакет документов для получения квалифицированного сертификата ЭП от УЦ ФНС минимальный:

  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ИП или руководителя фирмы;

  • номер СНИЛС;

  • ИНН предпринимателя или руководителя компании.

Напоминаем, что получение сертификата возможно только лично владельцем сертификата. Получение по доверенности, даже нотариальной, невозможно.

Как уже упоминалось в начале статьи, для получения сертификата ЭП потребуется сертифицированный ФСБ или ФСТЭК носитель (токен). Купить сертифицированный носитель можно в СберКорус. Клиентам на выбор предлагается два варианта: 

  • Рутокен Lite — на 64 Кб, имеет сертификат соответствия ФСТЭК, позволяет записать сертификат электронной подписи в УЦ ФНС или у его доверенных лиц, среди которых СберБанк;

  • Рутокен ЭЦП 3.0 — имеет сертификат соответствия ФСБ, подходит для работы с ЕГАИС и соответствует требованиям Росалкогольрегулирования, может работать без обязательной установки программы криптопровайдера, ключ ЭП может формироваться в неизвлекаемом формате. 

Какое ПО нужно для работы с ЭП

Для формирования электронной подписи для электронных документов необходимо установить программное обеспечениекриптопровайдер. Одним из таких является «КриптоПро CSP», рекомендуется использовать последнюю сертифицированную версию 5.0. Для работы с данным ПО требуется лицензия на право использования. 

Приобрести лицензию на одно рабочее место «КриптоПроCSP 5.0» совместно с токенами для хранения ключей ЭП можно в СберКорус.

Всем ли руководителям организаций и ИП сертификат электронной подписи оформляется через УЦ ФНС

Через УЦ ФНС оформляются квалифицированные сертификаты электронной подписи только для руководителей организаций, действующие от их имени без доверенности. Поэтому речь идет о генеральных директорах компаний (уставом или иными учредительными документами должность может называться по-другому). Также УЦ ФНС оформляет квалифицированные сертификаты ЭП для индивидуальных предпринимателей, нотариусов.

Если же нужно оформить электронную подпись для сотрудников организации (например, главному бухгалтеру, ведущему юристу, главному инженеру и т. д.), то в этом случае необходимо оформить сертификат ЭП физического лица, а также машиночитаемую доверенность (МЧД), подтверждающую полномочия сотрудника, подписанную ЭП руководителя. 

В СберКорус можно получить ЭП физлица совместно с лицензией на «КриптоПРО CSP» в течение 15 минут с момента обращения. Среди дополнительных услуг — сопровождение сертификата, который позволяет трижды перевыпустить сертификат ЭП при утере токена или изменении персональных данных владельца.

МЧД можно выпустить в сервисе СФЕРА Доверенности в рамках использования сервиса СФЕРА Курьер. Выпущенные МЧД подходят для сдачи отчетности в государственные органы и для электронного документооборота с контрагентами. Все документы регистрируются в реестре ФНС, поэтому найти и проверить полномочия тех или иных лиц не составит труда. 

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СберКорус
Электронные подписи

Как оформить квалифицированную электронную подпись ИП и руководителям компаний

С 2022 года ИП и руководители компаний могут получить квалифицированные сертификаты электронных подписей (ЭП) только в Удостоверяющем центре ФНС (далее — УЦ ФНС) или через его доверенных лиц.

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