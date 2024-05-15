Как купить или продать USDT в 2024 году и все платформы где это можно сделать

В этой статье мы обсудим различные методы покупки и продажи криптовалюты USDT (Tether).

Привет всем! USDT, или Tether USD, является наиболее известным стейблкоином, то есть криптовалютой*, чья стоимость привязана к стабильному активу. В случае с USDT этот актив — доллар США.

Для тех, кто активно использует криптовалюты, рано или поздно может возникнуть необходимость в операциях с USDT — сегодня мы обсудим, где и как можно выгодно купить или продать USDT.

Особое внимание уделим наилучшим онлайн методам покупки, включая использование банковских карт и конечно способам покупки и продажи за наличные

Криптовалютные биржи

Большинство криптовалютных бирж не поддерживают прямые операции с американскими долларами, поэтому вместо них часто используют стейблкоины. Среди них особенно выделяется USDT, который заслужил популярность благодаря тому, что был выпущен первым (в 2015 году) и представлен на практически всех торговых площадках.

Цифровой доллар на биржах предоставляет широкие возможности для получения дохода, от трейдинга до депозитов с доходностью до 10% в год.

К тому же, с помощью бирж можно легко перевести Tether на почти любую другую платформу или кошелек, воспользовавшись различными блокчейн-сетями, такими как: TRC20, ERC20, BEP20, Solana.

Список некоторых популярных бирж:

Процесс покупки или продажи USDT на криптобирже включает следующие шаги

Зарегистрируйтесь на бирже , введя электронный адрес или телефон и создав пароль. Если у вас есть реферальный код, его можно указать для получения скидки на комиссии.

Выберите валюту , в которой планируете приобрести USDT. Для использования фиатных средств необходимо пройти верификацию. Для обмена другой криптовалюты на USDT верификация личности может быть не требуется.

Для покупки стейблкоина за фиат перейдите в раздел «Купить криптовалюту» и выберите способ оплаты — банковской картой или через P2P торговлю. Привяжите карту и выполните перевод, следуя пошаговым инструкциям на экране.

Для покупки USDT за криптовалюту перейдите в раздел «Торговля» — «Спот». В терминале выберите нужную торговую пару, например, BTC/USDT, и установите тип ордера «Маркет» для моментального исполнения сделки. Выбор ордера «Лимит» позволит установить желаемую цену покупки или продажи.

Обменники

Этот метод является наиболее универсальным для приобретения USDT.

Во-первых, он предоставляет возможность выбора из множества доступных способов оплаты, во-вторых, позволяет приобретать криптодоллары через различные сети — при этом стоит учитывать, что цена может варьироваться в зависимости от выбранной сети.

Еще одно преимущество — это отсутствие требования верификации.

Одним из популярных агрегаторов обменников является exnode.ru.

Как купить usdt через криптообменник

Чтобы купить USDT через офлайн обменник, выполните следующие шаги:

Найдите обменник . Определите ближайшие к вам офлайн обменники, которые работают с криптовалютами. Вы можете использовать поиск в интернете или специализированные сайты агрегаторы, такие как exnode.ru

Зайдите на сайт обменника . Перейдите на официальный сайт выбранного обменника для получения подробной информации о доступных услугах и условиях.

Выберите криптовалюту и валюту для покупки . На сайте выберите USDT в качестве криптовалюты, которую хотите купить, и укажите валюту, которой будете платить, например, наличные рубли.

Связь с менеджером . Обычно после выбора валюты и указания суммы вам будет предложено отправить запрос. Менеджер обменника свяжется с вами, чтобы уточнить текущий курс, сумму и время обмена.

Приезд в офис . Договорившись о деталях, приезжайте в офис обменника в назначенное время. При себе нужно иметь необходимую сумму в наличных рублях.

Осуществление обмена . Отдайте наличные менеджеру, и после подтверждения операции USDT будет переведен на ваш криптовалютный кошелек (операция занимает 2–5 минут). Убедитесь, что вы предоставили точный адрес кошелька для USDT.

Подтверждение получения средств. После получения USDT на вашем кошельке, убедитесь, что сумма зачислена правильно.

Эти шаги помогут вам безопасно и эффективно купить USDT через офлайн обменник.

Как продать usdt через обменник

Чтобы продать USDT через офлайн обменник, выполните следующие шаги:

Найдите обменник . Определите офлайн обменники, которые принимают USDT для обмена на фиатные валюты, такие как рубли, доллары и т.д. Используйте интернет-поиск или сайты-агрегаторы обменников для поиска подходящего места.

Зайдите на сайт обменника . Посетите веб-сайт выбранного обменника, чтобы узнать о предлагаемых услугах, условиях обмена и комиссиях.

Выберите операцию по продаже USDT . На сайте выберите опцию продажи USDT и укажите валюту, в которую хотите обменять вашу криптовалюту, например, рубли.

Связь с менеджером . После выбора валюты и указания суммы отправьте запрос. Менеджер обменника свяжется с вами для уточнения деталей сделки, таких как текущий курс и время обмена.

Приезд в офис обменника . Согласно договоренности, приезжайте в офис обменника с вашим устройством или информацией, необходимой для передачи USDT.

Осуществление обмена . Переведите указанное количество USDT на предоставленный обменником адрес. После подтверждения транзакции на блокчейне, вы получите наличные или перевод на ваш банковский счет в соответствии с ранее оговоренными условиями.

Подтверждение получения средств. Убедитесь, что вы получили деньги в оговоренной валюте и в полном объеме, согласно условиям сделки.

Следуя этим шагам, вы сможете безопасно и эффективно продать USDT через офлайн обменник.

Список некоторых популярных обменников:

P2P торговля

На P2P платформах можно приобрести USDT, используя различные методы оплаты и любую фиатную валюту, главное — найти продавца, который предлагает нужные условия.

Основное преимущество этого способа заключается в том, что транзакции осуществляются напрямую между пользователями без участия посредников, что исключает необходимость верификации личности.

Однако существует и значительный недостаток: торговля на P2P платформах часто обходится дороже из-за дополнительных комиссий.

Как купить usdt через p2p платформы

Процесс покупки USDT выглядит следующим образом:

Регистрация на выбранной платформе.

В разделе «Купить» устанавливаем фильтры по интересующим параметрам, таким как USDT, предпочитаемая криптовалюта для обмена, способ оплаты и другие. Обратите внимание, что доступ к некоторым продавцам может открываться после прохождения верификации, но это не всегда обязательно.

Открываем подходящие объявления и следует ознакомиться со статистикой продавца, включая его реактивность и процент успешных сделок. Можно сравнить условия нескольких продавцов.

Создаем заявку на покупку USDT, указывая желаемую сумму и метод оплаты.

Производим оплату согласно реквизитам, полученным от продавца, и подтверждаем транзакцию на сайте. Дожидаемся зачисления криптовалюты на ваш кошелек на платформе. В случае возникновения проблем можно связаться с продавцом или обратиться в службу поддержки.

Если вы заинтересованы в продаже USDT через P2P платформу, вам необходимо сначала пройти верификацию и получить статус продавца, что позволит создавать собственные объявления.

Помните, что передавать криптовалюту покупателю следует только после получения оплаты, чтобы избежать риска мошенничества.

Список некоторых популярных P2p бирж:

Телеграм-боты

Вот еще один удобный способ приобретения Tether.

При использовании ботов не требуется регистрация, поскольку ваш кошелек привязан к аккаунту в Телеграм. Обычно такие боты функционируют на основе обменников или P2P–платформ, о которых я уже говорил.

Примеры некоторых ботов:

@bitpapa_bot;

@BITCOIN BOT;

@Bot_60cek_bot;

Как купить USDT через бота

Найдите нужного бота через поиск в Телеграме или используйте прямую ссылку, которую я предоставил.

Запустите бота, нажав кнопку «Старт» или введя команду /start.

В меню выберите пункт «Купить», укажите криптовалюту USDT и валюту для оплаты.

Выберите предложение с лучшим курсом. Рекомендуется также проверить статистику продавца для подтверждения его надежности.

Создайте заявку, произведите оплату и ожидайте получения USDT.

Платежные системы

Растущая популярность криптовалют привела к тому, что цифровой доллар стал интегрироваться в электронные платежные системы (ЭПС), открывая удобные возможности для быстрого обмена без необходимости регистрации отдельных кошельков или поиска специализированных сайтов.

Вам будет необходимо уплатить небольшую комиссию за транзакции.

Примеры платежных систем, поддерживающих хранение и обмен криптодолларов:

Как купить USDT через ЭПС

Зарегистрируйтесь на сайте выбранной ЭПС.

Пополните баланс в предпочитаемой валюте (например, доллары, евро или биткоины).

Перейдите в раздел для покупки или обмена криптовалюты.

Введите желаемое количество USDT и выберите счет для оплаты.

Подтвердите обмен, учитывая размер комиссии, особенно если речь идет о небольших суммах, где комиссия может оказаться заметной.

Децентрализованные биржи

Децентрализованные биржи работают по другому принципу по сравнению с традиционными: обработка заявок происходит напрямую между пользователями через смарт-контракты, а не на центральном сервере.

С технической точки зрения эти платформы больше похожи на обменники, поскольку регистрация и верификация личности обычно не требуются, весь процесс проводится автоматически.

Однако одним из недостатков является то, что приобрести USDT чаще всего можно только за другие криптовалюты, так как поддержка фиатных денег не всеми платформами предоставляется.

Примеры таких бирж включают:

Как купить USDT через DEX биржи

Создайте мобильный криптовалютный кошелек, поддерживающий WalletConnect, и пополните его.

Зайдите на сайт биржи и нажмите кнопку «Connect Wallet».

Сканируйте QR-код через приложение кошелька (в разделе «Настройки» — «Wallet Connect») и разрешите привязку вашего адреса кошелька.

На бирже в разделе «Trade» или «Swap» выберите нужную торговую пару, например ETH/USDT, укажите количество желаемой криптовалюты и подтвердите заявку. Далее процесс выполнится в автоматическом режиме.

Криптокошелек

Покупка криптовалюты напрямую через кошелек часто бывает выгоднее, чем на бирже, так как не требует дополнительной оплаты комиссии за перевод USDT, даже если цены могут быть немного выше.

Примеры подходящих кошельков:

Как купить и продать Tether с помощью криптокошелька

Скачайте и установите приложение кошелька, создайте новый кошелек для хранения криптовалюты.

Найдите USDT в списке криптовалют, перейдите в окно с деталями и нажмите «Купить».

Выберите платежный сервис, учитывая, что может потребоваться верификация.

Выберите продавца и следуйте инструкциям на экране.

Для покупки криптодоллара за другую криптовалюту перейдите в раздел «Обмен» и организуйте сделку через обменник или DEX-биржу.

Продажа USDT за фиат возможна не во всех кошельках, но обмен на другую криптовалюту доступен почти в любом приложении.

Мы обсудили наиболее распространенные и удобные способы покупки и продажи USDT. Выберите подходящий вам вариант. Не забудьте подписаться на обновления блога, чтобы быть в курсе новых полезных руководств.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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