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Использование криптообменников в Москве: простое руководство для каждого

Сегодня многие ищут выгодные и безопасные способы покупки крипты за наличные (фиатные) деньги: рубли, доллары и евро. Ни один российский банк напрямую не работает с крипто-системами, зато с ними работают специализированные сервисы. Речь идет о P2P-сервисах, криптобиржах, онлайн и офлайн-криптообменниках в Москве, большинство из которых работают в режиме 24/7. Ими сегодня может пользоваться каждый, у кого есть достаточный запас наличных средств и желание инвестировать их в электронные монеты/коины!
Использование криптообменников в Москве: простое руководство для каждого
Иллюстрация: freepik/freepik

Криптообменники* в Москве на наличные: как это работает?

Если ввести поисковый запрос типа «купить Биткоин в Москве» или «продать Тезер за рубли», подавляющее большинство выданных результатов будет посвящено онлайн-способам обмена. Многочисленные интернет-площадки будут предлагать вам выгодные (и не очень) способы покупки и продажи монет за фиатные средства с банковских карт и счетов. То есть, вы не сможете совершить обмен, не имея счета в одном из банков РФ, с которыми работает данный сервис. Это касается и криптовалютных бирж, и P2P-сервисов, в которых невозможно совершать операции без привязанных карт/счетов.

К счастью, биржи и P2P – не единственные сервисы, покупающие и продающие коины, и пользователям из России также доступны офлайн-обменники.

На данный момент они работают полностью официально – без нарушения налогового законодательства, и дают возможность обменивать крипту анонимно: не сообщая свои личные данные и реквизиты. Это настоящая находка для тех, у кого в приоритете конфиденциальность сделок!

Как работают офлайн-криптообменники в Москве?

Обменники криптовалют в столице представлены в самом широком «ассортименте», и пользователи могут выбирать среди десятков предложений от разных фирм/компаний. Общая схема покупки коинов офлайн выглядит так:

  • Вы находите подходящий обменный сервис на сайте Exnode.ru, на котором каждый день публикуется динамический (обновляемый) рейтинг офлайн-обменников;

  • Используя меcсенджеры (чаще всего это – Telegram), вы отправляете сообщение типа «Хочу обменять RUB на BTC в Москве. Где и по какому курсу это можно сделать?»;

  • Или вы переходите на криптообменник и оставляете заявку;

  • В течение нескольких минут на ваше сообщение отвечает менеджер, уточняющий все интересующие вас вопросы;

  • Вы приходите в назначенное время в офис компании в Москве или другом крупном городе, например, СПБ и отдаете наличные рубли;

  • В течение 5-7 минут на ваш кошелек приходит эквивалентное количество коинов (по текущему курсу, оговоренному заранее). Все это время вы находитесь в офисе компании и сделка проходит в вашем присутствии.

Адреса криптообменников в Москве известны, и указываются в разделе «Контакты» каждого обменного сервиса с Exnode.ru. Вы можете посмотреть их местоположение на карте и выбрать ближайший – если конечно вас устроит его обменный курс.

Как обменять криптовалюту в криптообменнике

Многие офлайн-сервисы принимают заявки на обмен не через мессенджер (Telegram), а через специальную форму на сайте. В ней вы указываете направление обмена (например – RUB–USDT) и заполняете пустое поле «Отдаю» или «Получаю» – в зависимости от того, покупаете вы коины или продаете. От вас также может потребоваться дополнительная информация. В частности – контактный номер телефона и имя, чтобы оператор/менеджер знал, как к вам обращаться.

При этом ваши реквизиты и паспортные данные остаются для обменного сервиса неизвестными, и не используются в ходе обмена коинов на фиат и наоборот.

Кроме российских рублей (RUB), многие офлайн-обменники также работают с наличными евро (EUR) и долларами (USD). Последние удобнее всего использовать для покупки основного стейблкоина – Тизера USDT. И уже потом онлайн менять USDT на любые другие монеты, в которые вы хотите инвестировать в данный момент. 

 В чем преимущества обменников?

В Москве работает наибольшее количество обменных офлайн-сервисов – в сравнении с другими российскими городами. На данный момент только на сайте Exnode.ru офлайн-обмен предлагают более 20 московских обменников: Insight, EastChange, Armani Exchange, VOODoOSH, Trustex, Croco Ex, Polunin-exchange, NZT Trader, Lion Exchange и т.д. Все они обладают хорошей репутацией и работают не один год, выгодно выделяясь на фоне остальных обменников, не попавших в рейтинги мониторинга.

Чтобы осуществить обмен через сайт (например – рублей на Биткоин), выберите в выпадающем меню «Отдаете» наличные RUB, в меню «Получаете» – Bitcoin (BTC), а в меню геолокации – свой город (Москву). Внизу отобразятся все доступные обменные сервисы, работающие по этому направлению в столице. Вы можете зайти на их официальные страницы, почитать отзывы, сравнить курсы и уже потом – сделать окончательный выбор в пользу одного из обменников. 

Какой бы офлайн-сервис на Exnode  вы ни выбрали, он обеспечит высокий уровень безопасности обмена, и целый ряд преимуществ, характерных только для топовых обменников:

  • Выгодные курсы покупки и продажи криптовалют. Лучшие криптообменники в Москве всегда привязывают свои курсы к биржевым котировкам, и взимают с пользователей минимальный процент, чаще всего – вообще без %;

  • Анонимность. Главная причина, по которой предпочтение стоит отдать офлайну, а не онлайну. При покупке/продаже коинов вы оперируете наличными деньгами, и их перемещение невозможно отследить по интернету;

  • Индивидуальная работа с каждым клиентом. Вы общаетесь не с ботом/программой, а с менеджером/оператором, который при необходимости ответит на ваши вопросы и поможет разобраться в непонятных правилах и терминах;

  • Возможность получения VIP-статуса. Если вы работаете с большими денежными суммами, вам предоставят свой отдельный кабинет и личного менеджера, а также разблокируют услугу доставки наличных по городу;

  • Минимальные риски мошенничества. Сделка проходит не удаленно, а в офисе компании – в вашем присутствии. Вы также можете почитать отзывы о криптообменнике в Москве, чтобы убедиться в надежности его работы.

Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, Solana, XRP, Dogecoin, Toncoin, Cardano, Avalanche – эти, и многие другие монеты теперь можно покупать в Москве офлайн, используя сервисы с сайта Exnode.ru. Просто введите нужное направление обмена и выберите сервис из предложенных вариантов. 

Кроме личной покупки/продажи криптовалют (в офисе компании), вы также можете воспользоваться услугой международного трансфера. Ее предлагают многие офлайн-сервисы, имеющие представительства за пределами России. Например, вы можете обменять доллары на USDT перед отъездом из РФ и получить наличные по приезду в другую страну: без комиссии и без необходимости оформлять зарубежную банковскую карту. В роли получателя можете выступать как вы сами, так и ваши родственники, друзья и знакомые!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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Сегодня многие ищут выгодные и безопасные способы покупки крипты за наличные (фиатные) деньги: рубли, доллары и евро. Ни один российский банк напрямую не работает с крипто-системами, зато с ними работают специализированные сервисы. Речь идет о P2P-сервисах, криптобиржах, онлайн и офлайн-криптообменниках в Москве, большинство из которых работают в режиме 24/7. Ими сегодня может пользоваться каждый, у кого есть достаточный запас наличных средств и желание инвестировать их в электронные монеты/коины!

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