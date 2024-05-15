₽ Заказать рекламу
Exnode
Криптовалюта

Криптообменники в Москва Сити: где обменять криптовалюту на наличные рубли

Международный деловой центр «Москва-Сити», расположенный на Пресненской набережной, объединяет в себе зоны отдыха и деловой активности, и именно здесь расположено большинство офисов, в которых можно обменять крипту на наличные, и наоборот.
Криптообменники в Москва Сити: где обменять криптовалюту на наличные рубли
Иллюстрация: Mikolaj Niemczewski/shutterstock

ТОП-3 лучших криптообменника* в Москва-Сити

Чтобы посетить обменник в Москва-Сити, достаточно найти его на сайте Exnode.ru, уточнить время работы и договориться о времени встречи. Как правильно выбрать обменный сервис среди множества предложений, и каким компаниям стоит отдать предпочтение?

Все криптообменные сервисы на сайте Exnode.ru классифицированы по рейтингу, и выбирать всегда стоит среди верхних строчек поисковой выдачи. Их стабильно занимают такие обменники как Insight, EastChange и Polunin-Exchange. У них есть представительства в Москва-Сити, работающие в будние и выходные дни. В чем заключаются особенности работы этих сервисов?

Обменник в Сити №1 Insight 

Один из ведущих обменников крипты в Москва-Сити, предлагающий клиентам выгодные курсы, большое количество направлений обмена и прозрачные условия сотрудничества. Здесь всегда можно купить Биткоин, Эфир, Тизер, и другие популярные монеты – как по безналу (с карты/счета), так и за наличные рубли. Техническая служба Insight работает круглосуточно, быстро откликается на заявки и помогает быстро решать все спорные вопросы. Клиенты выбирают этот сервис за высокий уровень безопасности и адекватные курсы, соответствующие биржевым котировкам!

Обменник криптовалют в Москва сити Eastchange

Еще один надежный и проверенный обменник криптовалют в Москва Сити – Eastchange, обладающий большими резервами фиатных денег и электронных монет. Здесь можно покупать и продавать крипту в больших объемах и с минимальной комиссией. Простой интерфейс сайта будет понятен даже начинающим пользователям, а в список направлений для обмена всегда включены наличные рубли, что позволяет совершать сделки совершенно анонимно.

Криптообменник в Москве Polunin-exchange

В ТОП-3 лучших крипто-обменников в Москва Сити также входит Polunin-exchange, работающий как с крупными, так и с мелкими криптотрейдерами. Здесь можно покупать и продавать монеты в небольших количествах: по адекватным курсам и без комиссий. Сделки проходят максимально быстро, и при использовании наличных рублей – в вашем присутствии. 

На сайте Exnode.ru представлены и другие криптообменники Сити: ArmaniExchange, City-Obmen, Trustex и т.д. Вы можете заранее оценить качество их работы по отзывам и рейтингам, и договориться о приеме в офисе в удобное для вас время!

Как обменять криптовалюту в Москва Сити?

Чтобы купить или продать нужные коины в Москва Сити, нужно сначала оформить заявку на официальном сайте обменника. Общий алгоритм действий выглядит так:

  • Выбор подходящего обменника на сайте Exnode.ru (по курсам, рейтингу и местоположению);

  • Переход по ссылке на официальный сайт обменного сервиса;

  • Выбор пары для обмена, например – «RUB – USDT» или «BTC – RUB»;

  • Указание суммы и подтверждение операции (через оператора/менеджера);

  • Личное посещение офиса в назначенное время.

Если вы работаете с крупными суммами, вам присвоят статус VIP, и посещение офиса в Москва-Сити перестанет быть обязательным. Так, вы сможете получать наличные деньги с курьерской доставкой: на дом, в офис, или в любую другую локацию столицы. Криптообменники в Москве за наличные, которые находятся в Москва-Сити заинтересованы в работе с большими суммами, и также могут предоставить вам личного менеджера и отдельный кабинет для офлайн-обмена криптовалют!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

Начать дискуссию

Государственные ведомства

Антон Силуанов остался министром финансов

Силуанов возглавляет Минфин с 16 декабря 2011 года.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
ОСАГО

Автоюристам могут сократить поле для деятельности

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова на конференции «Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании» предложила меры по снижению случаев вовлечения автоюристов в урегулирование споров по ОСАГО.

НДФЛ

Стало известно, когда налоговые вычеты станут автоматическими

Для получения вычетов по НДФЛ больше не понадобится собирать справки и другие подтверждающие документы. Налоговая с 2026 года сама рассчитает размер вычета и автоматически переведет нужную сумму.

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Вышла новая версия нейросети GPT-4o, депутаты подрались в парламенте Грузии, а Почта России быстрее отправляет посылки

Подготовили обзор главных событий дня — 14 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
Земельный налог у организаций

Счетная палата: компании задолжали больше 30 млрд рублей по земельному налогу

Главной проблемой для аудиторов стали земельные участки, которые принадлежат фирмам, исключенным из ЕГРЮЛ.

1
Exnode
Криптовалюта

Криптообменники в Москва Сити: где обменять криптовалюту на наличные рубли

Международный деловой центр «Москва-Сити», расположенный на Пресненской набережной, объединяет в себе зоны отдыха и деловой активности, и именно здесь расположено большинство офисов, в которых можно обменять крипту на наличные, и наоборот.

Криптообменники в Москва Сити: где обменять криптовалюту на наличные рубли

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Трудовые отношения

Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры

При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.

Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры
Маркировка товаров

Госдума готовит закон о маркировке контента от нейросетей

Изображения, тексты, аудио и видео, созданные искусственным интеллектом, могут ввести пользователей в заблуждение. Поэтому депутаты предложили маркировать сгенерированный контент. А если он будет распространяться без маркировки, то материалы заблокируют.

Астрал
Электронные подписи

Выпуск КЭП с использованием ЕБС: что это такое, как получить, и зачем нужно

Раньше выпустить квалифицированную электронную подпись удаленно могли только те, у кого был действующий сертификат ЭП. Теперь такая услуга стала доступна новым пользователям — подтвердить свою личность удаленно можно с помощью государственной Единой биометрической системы (ЕБС).

Выпуск КЭП с использованием ЕБС: что это такое, как получить, и зачем нужно
Зарплата

В 2025 году бюджетникам будут платить по-новому. Минтруд запустит пилотный проект

Чтобы фиксированные выплаты бюджетникам были не ниже МРОТ, Минтруд запустит пилотный проект с новой системой оплаты труда. В первую очередь изменения затронут работников из сферы образования и здравоохранения.

ПрощеБизнес
Охрана труда

Как работодателю законно отказаться от обучения по охране труда

Абсолютно все работодатели обязаны организовать и провести обучение своих работников по охране труда. Это реализуется посредством внутреннего и внешнего обучения, инструктажей нескольких видов и стажировки на рабочем месте.

Как работодателю законно отказаться от обучения по охране труда
Интернет и IT

💡 Большинство компаний из электронной коммерции пользуются искусственным интеллектом. Но не все технологии приживутся, говорит эксперт

Представители сферы e-commerce инвестируют в новые технологии на базе искусственного интеллекта примерно 5% бюджета.

2

Разборы законов

1 284
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Мотивация персонала

Цифра дня. Про мотивацию

Самым эффективным способом мотивации сотрудников работодатели считают регулярный пересмотр зарплаты.

Цифра дня. Про мотивацию
Государственные ведомства

Над чем будет работать Минтруд ближайшие 6 лет: программа

Антон Котяков выступил перед депутатами Госдумы и представил программу работы Минтруда на ближайшие 6 лет, до 2030 года.

Астрал
Коды ОКВЭД

Код ОКВЭД при регистрации ООО и ИП

Коды ОКВЭД при регистрации ООО и ИП – это инструмент для определения направления коммерческой деятельности. Важно понимать роль и значение ОКВЭД кодов при регистрации, а также возможные последствия неправильного использования таких кодов.

Код ОКВЭД при регистрации ООО и ИП
Страхование

По договорам ИСЖ стало больше шансов остаться в минусе

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова сообщила о неприемлемых практиках по договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Efsol_1Ссервисы
Обзоры для бухгалтера

ЭДО. Сравнение: 1С-ЭДО, Контур Диадок, СБИС. Что лучше для бухгалтеров?

Сегодня мы обсудим, какие из трех систем электронного документооборота (ЭДО) — 1С-ЭДО, Контур Диадок или СБИС— могут быть более выгодными для бухгалтерии вашей компании, учитывая такие аспекты как цена, удобство работы и интеграция с маркетплейсами.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Криптовалюта

Россияне заняли первое место по числу посещений криптобиржи Bybit

За 2023 год жители страны вложили в криптовалюту почти 5 трлн рублей.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Иван Мараховка
Психология для бухгалтера

Выгорание: почему все выгорают и что с этим делать

Есть миф, что выгорают только представители «нервных» профессий, однако оно бывает даже в личной жизни и быту. Не все признают эмоциональное выгорание проблемой — и зря. Объясняем почему

2

Интересные материалы

Интернет и IT

Минэкономразвития будет обучать население работе с нейросетями

Государство оплатит 90% стоимости образовательных курсов по работе с искусственным интеллектом.

2