Криптообменники в Москва Сити: где обменять криптовалюту на наличные рубли

Международный деловой центр «Москва-Сити», расположенный на Пресненской набережной, объединяет в себе зоны отдыха и деловой активности, и именно здесь расположено большинство офисов, в которых можно обменять крипту на наличные, и наоборот.

ТОП-3 лучших криптообменника* в Москва-Сити

Чтобы посетить обменник в Москва-Сити, достаточно найти его на сайте Exnode.ru, уточнить время работы и договориться о времени встречи. Как правильно выбрать обменный сервис среди множества предложений, и каким компаниям стоит отдать предпочтение?

Все криптообменные сервисы на сайте Exnode.ru классифицированы по рейтингу, и выбирать всегда стоит среди верхних строчек поисковой выдачи. Их стабильно занимают такие обменники как Insight, EastChange и Polunin-Exchange. У них есть представительства в Москва-Сити, работающие в будние и выходные дни. В чем заключаются особенности работы этих сервисов?

Обменник в Сити №1 Insight

Один из ведущих обменников крипты в Москва-Сити, предлагающий клиентам выгодные курсы, большое количество направлений обмена и прозрачные условия сотрудничества. Здесь всегда можно купить Биткоин, Эфир, Тизер, и другие популярные монеты – как по безналу (с карты/счета), так и за наличные рубли. Техническая служба Insight работает круглосуточно, быстро откликается на заявки и помогает быстро решать все спорные вопросы. Клиенты выбирают этот сервис за высокий уровень безопасности и адекватные курсы, соответствующие биржевым котировкам!

Обменник криптовалют в Москва сити Eastchange

Еще один надежный и проверенный обменник криптовалют в Москва Сити – Eastchange, обладающий большими резервами фиатных денег и электронных монет. Здесь можно покупать и продавать крипту в больших объемах и с минимальной комиссией. Простой интерфейс сайта будет понятен даже начинающим пользователям, а в список направлений для обмена всегда включены наличные рубли, что позволяет совершать сделки совершенно анонимно.

Криптообменник в Москве Polunin-exchange

В ТОП-3 лучших крипто-обменников в Москва Сити также входит Polunin-exchange, работающий как с крупными, так и с мелкими криптотрейдерами. Здесь можно покупать и продавать монеты в небольших количествах: по адекватным курсам и без комиссий. Сделки проходят максимально быстро, и при использовании наличных рублей – в вашем присутствии.

На сайте Exnode.ru представлены и другие криптообменники Сити: ArmaniExchange, City-Obmen, Trustex и т.д. Вы можете заранее оценить качество их работы по отзывам и рейтингам, и договориться о приеме в офисе в удобное для вас время!

Как обменять криптовалюту в Москва Сити?

Чтобы купить или продать нужные коины в Москва Сити, нужно сначала оформить заявку на официальном сайте обменника. Общий алгоритм действий выглядит так:

Выбор подходящего обменника на сайте Exnode.ru (по курсам, рейтингу и местоположению);

Переход по ссылке на официальный сайт обменного сервиса;

Выбор пары для обмена, например – «RUB – USDT» или «BTC – RUB»;

Указание суммы и подтверждение операции (через оператора/менеджера);

Личное посещение офиса в назначенное время.

Если вы работаете с крупными суммами, вам присвоят статус VIP, и посещение офиса в Москва-Сити перестанет быть обязательным. Так, вы сможете получать наличные деньги с курьерской доставкой: на дом, в офис, или в любую другую локацию столицы. Криптообменники в Москве за наличные, которые находятся в Москва-Сити заинтересованы в работе с большими суммами, и также могут предоставить вам личного менеджера и отдельный кабинет для офлайн-обмена криптовалют!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств