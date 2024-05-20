Где купить USDT за рубли: лучшие платформы для обмена usdt на наличные в Москве и СПБ

Сегодня многие ищут способы выгодно купить USDT за рубли, ведь Тезер – самый надежный и популярный стейблкоин в мире, и его курс напрямую привязан к курсу доллара (USD). В России эту монету можно приобрести несколькими способами: через биржи, с помощью P2P-сервисов и офлайн-обменников, которые находятся в крупных городах : Москва(МСК), Санкт-Петербург (СПБ).

Какой из этих способов лучше всего использовать в 2024 году?

Купить USDT через крипто биржу

Самый очевидный способ купить USDT TRC20* за рубли – использовать криптовалютную биржу. На ней вам предоставят собственный (биржевой) кошелек и возможность пополнять его с помощью банковских карт/счетов.

Хотя биржи и не работают со всеми кредитными организациями РФ, но обычно предлагают неплохой выбор банков, среди которых вы наверняка найдете подходящий. При использовании централизованной биржи (SEC) вы сможете покупать USDT тремя способами:

в ходе спотовой торговли;

посредством ОТС (подходит только для крупных крипто-сделок);

с помощью свопа или конвертации.

Самый выгодный вариант – спотовая торговля, так как комиссия для нее составляет всего 0,1%.

Но во всех перечисленных случаях биржа SEC потребует от вас полной авторизации и предоставления личных данных/реквизитов. Все ваши операции будут отслеживаться, и вы не сможете оставаться анонимным.

Кроме централизованных, также существуют децентрализованные крипто-биржи (DEX). Можно ли купить USDT на рубли посредством DEX? Вряд ли, так как крупные платформы их не поддерживают, а мелкие – не способны обеспечить высокий уровень безопасности. Кроме того, DEX-биржи слишком сложны для новичков – из-за своего «громоздкого» интерфейса, и требуют углубленного/продвинутого знания крипто-тематики.

Покупка USDT TRC20 с помощью P2P

В случае с биржей вы работаете через посредническую организацию, а в случае с P2P-сервисами – напрямую с продавцами и покупателями. И те, и другие могут выставлять объявления/заявки о покупке/продаже монет по разным курсам. Опытные игроки нередко пользуются P2P для выгодной перепродажи коинов, но новичкам начинать с этих сервисов явно не стоит. Причин тому несколько:

Отсутствие каких бы то ни было гарантий. Хорошо подумайте перед тем, как купить USDT за рубли в России через P2P-сервис, ведь он не гарантирует честность и прозрачность проводимых сделок;

Поддержка ограниченного числа российских банков;

Невозможность обмена крипты на наличные.

Купить USDT за рубли на P2P-платформе можно только удаленно, то есть – по безналу. А если вы хотите отдавать и получать наличные, оставаясь анонимным, выход только один – использование специализированных офлайн-обменников.

Купить USDT Обменник

На сегодняшний день с наличным рублем (а также долларом и евро) в России, а именно в Москве и СПб работают только криптообменники, лучшие из которых представлены на сайте Exnode.ru. Эти компании принимают к оплате наличные/фиатные средства в ходе личных встреч с клиентами, и взамен переводят на их кошельки эквивалентное количество крипты. Если вы хотите купить USDT за наличные рубли в Москве или других больших городах, таких как: Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и другие, достаточно:

выбрать один из офлайн-обменников на сайте Exnode.ru;

перейти на его официальный сайт;

создать заявку на обмен;

обсудить детали с менеджером;

прийти в офис компании и осуществить обмен.

Как правило, общение с оператором/менеджером ведется через закрытый канал Telegram. Вам подробно опишут как и где купить USDT за рубли, и назначат конфиденциальный прием в офисе. Компания гарантирует безопасность проведения сделки и не потребует от вас никакой дополнительной информации, кроме номера крипто-кошелька и тг аккаунта!

Топ-3 обменника для покупки USDT за наличные

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств