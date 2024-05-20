Обменники крипты: как выбрать подходящий

Сегодня купить и продать криптовалюту* в России можно несколькими способами: через криптовалютные биржи, P2P-сервисы, криптоматы и обменники, работающие онлайн и офлайн. Последний вариант позволяет проводить сделки анонимно – без отправки своих персональных данных и платежных реквизитов.

От вас потребуется только телеграм аккаунт – для связи с менеджером, и номер крипто-кошелька – для покупки/продажи криптовалюты. Все лучшие обменники крипты работают в РФ офлайн, и предлагают клиентам выгодные условия обмена. Как выбрать среди них подходящий сервис, и на какие моменты обратить внимание в первую очередь?

6 критериев выбора хорошего обменника

Все обменные сервисы, представленные на сайте Exnode.ru, работают официально и прозрачно, имеют хорошую репутацию и соотносят свои обменные курсы с действующими криптобиржами. Каждый пользователь может сначала собрать предварительную информацию о компании и уже потом – остановить выбор на одной из них. Основными критериями, на которые стоит ориентироваться при выборе обменника крипты, являются: доступные способы перевода средств, размеры комиссий, скорость проведения сделок, ограничения на суммы переводов, поддерживаемые валюты и уровень безопасности.

Доступные способы перевода средств

Самый распространенный способ перевода средств при покупке и продаже криптовалют – на банковскую карту: российского или зарубежного банка (VISA, MasterCard, Maestro и МИР). Эту услугу предлагают все существующие обменники, но далеко не все из них работают:

с WebMoney;

с ЮМани;

с AdvancedCash, и т.д.

Если вы планируете выводить средства на электронные кошельки, или покупать с них криптовалюту, уточняйте этот момент заранее. «Напрямую» это сделать невозможно, и направления типа «QIWI – BTC» или «ЮМани – USDT» возможны только в посреднических фирмах (обменниках), берущих за такие переводы свой процент, зачастую – немалый, в отличии от криптообменников на наличные, где показывается сумма уже с комиссией.

С наличными (фиатными) деньгами тоже работают далеко не все обменники крипты в Москве, СПБ и других городах. Чтобы не заходить на сайт каждого обменного сервиса и не уточнять этот момент индивидуально, воспользуйтесь фильтром на сайте Exnode.ru. Выберите в выпадающем меню «Отдаете» или «Получаете» пункт «Наличные RUB» и внизу отобразятся только те сервисы, которые на данный момент работают с наличными рублями.

Размеры комиссий

При выборе криптообменника также стоит обратить внимание на размеры комиссий, которые взимаются сервисом за покупку и продажу коинов. У каждого сервиса они разные, и могут быть:

Фиксированными – не зависящими от сумм и/или направлений обмена;

Процентными – зависящими от переводимых сумм и/или направлений.

Также важно помнить, что комиссия может быть скрытой – изначально заложенной в обменный курс. Ни один обменник не будет работать бесплатно и тем более – себе в ущерб, и перед тем, как переводить средства, нужно внимательно изучить курсы/комиссии, сопоставив их с котировками бирж и других обменников. В офлайн обменниках на наличные, комиссия уже заложена.

Например, во многих обменниках крипты в СПБ при покупке и продаже USDT на наличные нет комиссии.

Скорость проведения сделок

Выбирая обменник крипты на рубли, также важно уточнить, как быстро он переводит средства. Строгих ограничений для таких сервисов не существует, и транзакция в онлайн обменниках может занимать до 1-2 дней. В особенности – если вы работаете с большими суммами и превышаете лимиты доступных средств данного обменного сервиса. Пока он «накопит» нужную сумму с других транзакций, может пройти до 24-48 часов.

Впрочем, такие большие сроки – не редкость, на практике большинство обменников переводят средства в течение нескольких часов при работе с банковскими картами, и с электронными кошельками (ЮМани, QIWI и т.д.). Осуществлять обмен лучше всего в первой половине дня, так как к вечеру у обменника может быть исчерпан лимит нужных вам средств. Если же говорить об обмене крипты на наличные, то он занимает до 10-15 минут. Все это время вы находитесь в офисе компании и сделка проходит в вашем присутствии.

Ограничения на суммы переводов

У каждого обменного сервиса есть резерв фиатных средств и крипты, которые он может переводить клиентам в течение дня. С маленькими суммами компаниям работать невыгодно, поэтому для транзакций также устанавливается минимальный предел. Например, USDT в большинстве обменников крипты (мы говорим пробезнал) продается от 100 единиц, и меньшую сумму купить вы не сможете. А верхним пределом может быть 1000000 или 1500000 USDT, и чтобы купить больше Тезера, вам придется покупать его частями в течение нескольких дней.

Что касается наличных обменников, то у них тоже есть ограничения, но тут вам не придется покупать частями, вы приходите и вам переводят всю сумму сразу!

Поддерживаемые валюты

С самыми популярными монетами (Биткоином, Эфиром и Тизером) работают абсолютно все криптообменнки, но менее известные коины далеко не всегда попадают в списки доступных направлений обмена. Чтобы купить какой-нибудь DogeCoin, Waves или Avalanche, придется перебрать несколько обменников, в особенности – если вас интересует обмен на наличные рубли.

Можно начать с USDT (стейблкоина, привязанного к USD) и уже потом обменять его на другие монеты, а можно воспользоваться обменником, в котором нужное вам направление обмена существует изначально. Например, популярный обменник крипты «Сова» на данный момент работает примерно с 30-ю разными коинами, и среди них вы наверняка найдете искомые монеты.

Уровень безопасности

Наконец, последним пунктом, на который обязательно нужно обращать внимание при выборе криптообменника, является уровень его безопасности. «Безопасным» сервис может считаться, если он не применяет в своей работе «серые» мошеннические схемы, надежно шифрует данные и может гарантировать своевременный перевод средств в оговоренном объеме.

Как оценить безопасность того или иного сервиса? Лучший вариант – отзывы об обменнике крипты, оставленные другими пользователями. Вы можете найти их на официальном сайте обменного сервиса, на сайте Exnode.ru, а также на сторонних интернет-площадках, включая соцсети и форумы. Если подавляющее большинство отзывов – положительные, можно смело делать выбор в пользу данного сервиса.

Онлайн-обменники, как правило, работают круглосуточно, по крайней мере – принимают заявки в режиме 24/7 (и откликаются на них при первой возможности). Если же вы хотите воспользоваться офлайн-обменником, то придется также уточнить дни и часы его работы. Самые частые режимы обслуживания клиентов – с 8:00 до 21:00, или с 9:00 до 20:00, но возможны и исключения. Часы работы офиса указываются на официальном сайте компании, а непосредственно ваш прием – оговаривается индивидуально: в ходе переписки с менеджером в Telegram.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств