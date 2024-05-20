Как и где купить криптовалюту пошаговая инструкция

Биткоин, Эфир, USDT и другие криптовалюты – отличный способ инвестировать в 2024 году. Сегодня ими пользуются не только крипотрейдеры, но и новички. Многие считают, что купить криптовалюту сложно и непонятно, поэтому отказываются от вложений. К счастью, это не так, и сегодня купить криптовалюту в России так же просто, как обменять рубли на доллары или евро!

Где купить криптовалюту* в 2024 году?

Несмотря на ряд экономических ограничений, действующих на данный момент, продажа и покупка крипты в России не запрещена, и единственное, что пользователи не могут себе позволить – это использовать крипту в качестве платежного средства. Так, ими запрещено оплачивать товары и услуги, но разрешено обменивать на фиатные валюты: рубли, доллары, евро, юани и т.д. Как купить криптовалюту в России за фиатные средства? Это можно сделать несколькими способами, самыми распространенными из которых являются:

торги на криптовалютных биржах;

использование обменников криптовалют.

У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы, которые обязательно стоит учесть перед тем, как вкладывать деньги. Рассмотрим основные «за» и «против» использования криптобирж и обменников, и подробные алгоритмы действий при покупке и продаже крипты через эти сервисы.

Использование криптобирж

Самый очевидный способ купить крипту за рубли – регистрация на бирже и участие в «официальных» торгах: с использованием предоставленного биржевого кошелька. Сегодня этот вариант широко используют опытные криптотрейдеры, но для новичков он слишком сложен. Кроме того, биржа не даст вам возможность торговать криптой анонимно, и от вас потребуют не только паспортные данные, но и платежные (банковские) реквизиты. Чтобы осуществить простую операцию по покупке/продаже монет через биржу, вам придется поэтапно:

Зарегистрироваться на бирже, привязав к аккаунту свой e-mail и номер телефона; Верифицировать аккаунт, предоставив свои персональные данные (сканы паспорта). После отправки данных нужно подождать, пока они пройдут проверку; В случае успешной верификации – зайти в личный кабинет и пополнить биржевой кошелек фиатными деньгами (с карточного счета) или криптовалютой (если у вас уже есть пополненный криптокошелек); После пополнения биржевого кошелька – выбрать, где купить крипту (у какого продавца), и обменять средства на нужные вам монеты. Это можно сделать через функцию «быстрого обмена» (есть не на всех биржах), откликнувшись на уже созданный биржевой ордер, или путем создания собственного ордера; После покупки монет их зачисление будет отображено в разделе «Кошелек» или «Активы» (в зависимости от интерфейса сайта). После этого их можно будет выводить на внешние (не-биржевые криптокошельки) или напрямую на банковскую карту (по текущему курсу).

Немного разобравшись в теме, вы сможете самостоятельно создавать биржевые ордера на покупку и продажу монет по разным ценам. Например, вы сможете автоматически обменять криптовалюту на рубли при ее максимальном курсе, и совершить обратный обмен – при минимальном. Лимиты устанавливаете вы сами, и ордер не будет выполнен, пока курс не опустится или не поднимется до нужной планки.

Несмотря на возможность «автоматических» торгов и предоставление собственного кошелька, торги на бирже – не самый лучший вариант, тем более – для новичков. Купить крипту здесь можно выгодно и безопасно, но за это придется заплатить:

обязательной верификацией – с предоставлением персональных данных;

потерей анонимности (все ваши крипто-сделки будут «как на ладони»);

сложностью и длительностью операций.

Разобраться в интерфейсе криптобиржи не так просто, и велики риски допущения критических ошибок на первых этапах обучения. Сделав что-то не так, вы можете потерять средства и разочароваться в самой идее крипто-инвестирования. Поэтому начинать стоит с более простых и интуитивно понятных способов покупки монет.

Использование обменников криптовалют

Простейший способ купить криптовалюту за рубли в 2024 году – использование специализированных обменников, работающих онлайн и офлайн. В особенности, это касается второго варианта – офлайн-обменников, которые мало чем отличаются от обычных валютных обменников. Схема их работы примерно такая-же: клиент лично приходит в офис и обменивает крипту на фиат, или наоборот. Какую криптовалюту купить – решаете вы сами, а ниже мы покажем подробный алгоритм офлайн-покупки.

Как купить криптовалюту

Вы находите подходящий обменник через мониторинг с хорошей репутацией, например – через сайт Exnode.ru; Для надежности – оцениваете его рейтинг и длительность работы (когда был основан), и читаете отзывы от других пользователей; Если обменник вызывает у вас доверие – заходите на его сайт и отправляете заявку на обмен средств. Это можно сделать через специальную онлайн-форму с пустыми полями для заполнения, или через мессенджер, чаще всего – через Telegram; На вашу заявку откликается менеджер, у которого можно уточнить все нюансы предстоящей сделки; Вам назначается время, в которой нужно посетить офис компании; Вы приходите в офис лично и обмениваете наличные рубли на крипту.

Монеты (по текущему курсу) будут зачислены на ваш кошелек после оплаты рублями, долларами или евро. Но если вы не покупаете, а продаете коины, перед тем как обменять крипту на рубли, вам нужно будет приехать в офис и при менеджере перевести крипту на выданный вам кошелек.

Где обменять крипту на рубли в Москве, СПБ, и других городах РФ (и не только)? По понятным причинам, офлайн-обменники не публикуют адреса своих офисов, и уточняют их в индивидуальном порядке – при создании заявок на сайте. Если речь идет о крупном обменнике с хорошей репутацией, например – об «EastChange», «Insight» или «VOODoOSH», можно быть уверенным, что у него есть несколько офисов в разных районах города, среди которых вы выберете ближайший к себе. По сравнению с криптобиржей, такой вариант покупки:

Полностью анонимен. Вам не нужно сообщать свои персональные данные и банковские реквизиты;

Не требует регистрации и верификации на сайте;

Подразумевает обмен на наличные рубли (что полностью исключено в случае с биржей);

Безопасен. Сделка проходит не удаленно (на серверах, находящихся в тысячах километров от вас), а в вашем присутствии.

Сегодня многие ищут способы, как купить крипту в России, и все чаще останавливаются именно на офлайн-обменниках. Принцип их работы понятен даже новичкам, и не требует углубленных знаний и опыта. Вы просто приходите в обменник и меняете рубли на криптовалюту, не утруждая себя лишними действиями. Перед выбором того или иного обменного сервиса можно оценить его деятельность на сайте Exnode (или любом другом надежном мониторинге), сопоставить курсы, почитать отзывы и т.д. Если обменник вошел в рейтинг Exnode, и тем более – возглавляет его списки, значит ему доверяют тысячи клиентов, и на него можно рассчитывать!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств