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Exnode
Криптовалюта

Лучшие платформы в спб для обмена наличных на USDT

Москва и Санкт-Петербург – города, где можно без проблем обменять USDT. Причем, многие обменники принимают как наличные рубли, доллары и евро, так и крипту*! Все лучшие криптообменники в СПБ имеют свои офисы и обслуживают клиентов в индивидуальном порядке – при личной встрече. Где находятся эти офисы, и как через них совершать крипто-сделки?
Лучшие платформы в спб для обмена наличных на USDT
Иллюстрация: monetory.io

Использование сайта Exnode.ru

Ввиду большого количества частных компаний в СПБ, предоставляющих услуги по покупке и продаже токенов, пользователям сложно остановить выбор на какой-то одной из них. Внешне они могут выглядеть одинаково, но у одной фирмы будет многолетний опыт и превосходная репутация, а у другой – ни одного весомого подтверждения в пользу надежности и безопасности. 

Именно для того, чтобы пользователи могли правильно «фильтровать» обменники криптовалют в СПБ (и других городах), и существует сайт Exnode.ru. В его обновляемый рейтинг входят только проверенные обменные сервисы: с хорошей репутацией и многочисленными положительными отзывами. Выбрать на Exnode.ru подходящий обменник можно за 3-4 действия:

  • Зарегистрироваться и авторизоваться на сайте (необязательно);

  • Выбрать направление обмена – через выпадающие меню «Отдаете» и «Получаете»;

  • Указать город (в нашем случае – Санкт-Петербург);

  • Посмотреть результаты выдачи.

В них попадут только те обменные сервисы, которые работают с выбранными валютами/криптой на территории Санкт-Петербурга. Вам останется лишь выбрать один из них – ориентируясь по отзывам, текущим курсам и местоположению офисов. 

Адреса крипто-обменников в СПБ

Офлайн-обменники, по понятным причинам, не публикуют на сторонних ресурсах информацию о расположении офисов, где проходят обменные операции. Узнать точные адреса можно только в процессе оформления заявки – через специальную форму или мессенджер (Telegram). В ходе переписки менеджер назовет вам время и место встречи, а также уточнит дополнительные вопросы, если они у вас возникнут.

В список офлайн-обменников криптовалюты в Санкт-Петербурге, всегда работающих с наличными рублями, долларами и евро входят крупнейшие сервисы Insight и Eastchange. Они стабильно входят в ТОП-5 лучших компаний, представленных на сайте Exnode.ru, и предлагают клиентам выгодные, и самое главное – безопасные способы покупки и продажи токенов. Чтобы воспользоваться одним из этих сервисов, достаточно:

  • Перейти по ссылке на официальный сайт компании-обменника;

  • Выбрать пару для обмена, например – RUB на USDT или UDST на наличные рубли;

  • Указать сумму обмена и свой ник/номер в Telegram;

  • Дождаться сообщения от менеджера и удаленно обсудить все детали сделки;

  • Прийти в офис компании в назначенное время и осуществить обмен.

По такому принципу сегодня работают все физические обменники криптовалюты в СПБ. Сделка проходит в вашем присутствии, и единственные данные, которые от вас потребуют – ник в Telegram и номер крипто-кошелька, если вы обмениваете наличные на USDT. Паспортные данные и банковские реквизиты при офлайн-обмене НЕ требуются, и это важнейшее преимущество таких сервисов!

Как правило, крупные крипто-обменники в СПБ, включая Insight и Eastchange, имеют по несколько представительств в одном городе, и у вас будет возможность выбрать ближайший к себе. Если вы сомневаетесь в безопасности офлайн-сделок, на встречу можно прийти без ноутбука/смартфона, и списание/поступление монет на кошелек удаленно подтвердит ваш компаньон, например – друг или родственник.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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Exnode
Криптовалюта

Лучшие платформы в спб для обмена наличных на USDT

Москва и Санкт-Петербург – города, где можно без проблем обменять USDT. Причем, многие обменники принимают как наличные рубли, доллары и евро, так и крипту*! Все лучшие криптообменники в СПБ имеют свои офисы и обслуживают клиентов в индивидуальном порядке – при личной встрече. Где находятся эти офисы, и как через них совершать крипто-сделки?

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