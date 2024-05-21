Где безопасно обменять наличные на крипту

За 15 лет существования криптовалюты* не только не утратили своей актуальности, но наоборот — по популярности приблизились к фиатным деньгам и ценным металлам. Так, капитализация того же Биткоина сегодня превышает 1,4 триллиона долларов, что уже выше, чем у серебра! Неудивительно, что обмен крипты на наличные сегодня так востребован.

Как обменять крипту на наличные, и наоборот

К сожалению, «напрямую» его осуществлять невозможно, по крайней мере — за пределами ЕС и США, но существует ряд посреднических сервисов, берущих небольшой процент за свои услуги, и обеспечивающих клиентам высокий уровень безопасности во время обменных операций!

Онлайн-обмен криптовалют

Если вы задавались вопросом, где и как можно обменивать фиатные деньги (рубли, доллары, евро и т.д.) на крипту, вам наверняка попадались сайты, предлагающие такой обмен, но исключительно онлайн. То есть, для обмена от пользователей требуется счет в банке (на карте) и предоставление своих платежных реквизитов.

Это не вполне безопасно, и сегодня многие покупатели уже отказываются от безнала.

Тем более что обменники крипты наличными предлагают идентичные курсы, а часто даже выгоднее, и работают полностью анонимно и конфиденциально

Обмен крипты на наличные через обменник криптовалют

Речь идет об офлайн-обменниках, меняющих электронные коины на наличные средства, в том числе — на физические, «бумажные» рубли.

Вы приходите в офис компании, отдаете наличные и получаете криптовалюту на крипто-кошелек, или наоборот — переводите монеты и взамен получаете наличные рубли.

Обмен крипты на наличные в Москве — давно не редкость, и такие сервисы повсеместно открываются и в других городах РФ и ближнего зарубежья. К преимуществам их работы можно отнести:

Полную анонимность . Операции по обмену крипты на наличные и обратно прозрачны для участников, но при этом сохраняют конфиденциальность.;

Большой выбор направлений для обмена . Вы можете вывести любую крипту наличными : Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, Solana, Toncoin и т.д.;

Высокий уровень безопасности . Сделка проходит в вашем присутствии, а не на удаленном сервере, который может находиться в тысячах километров от вас;

Выгодные курсы — примерно соответствующие биржевым котировкам;

Минимальную комиссию, которая редко превышает 1% от суммы.

Выбор сервиса для обмена наличных на крипту

Направление обмена «наличные — крипта» (или наоборот) доступно далеко не во всех обменниках. Подавляющее большинство сервисов работают только онлайн: с банковскими счетами/картами. Для упрощения поиска все лучшие офлайн-сервисы, работающие с наличкой, отображаются на сайте Exnode.ru.

Мониторинг позволяет отслеживать их статус, сравнивать курсы, читать комментарии других пользователей и т.д. Сомнительные «конторы» сюда не попадают, на платформу Exnode попадают только проверенные обменники, проходящие жесткий отбор.

Процесс покупки и продажи криптовалюты за наличные

Как правило, чтобы купить крипту за наличные, нужно поэтапно:

Зайти на сайт Exnode; Написать в Telegram (или создать онлайн-заявку) с указанием направления и суммы обмена; Дождаться ответа и прийти в офис компании.

К примеру, если вы хотите продать или купить крипту за наличные в Москве, достаточно выбрать на Exnode.ru направление обмена, указать свой город и среди результатов выдачи — найти подходящий сервис. Оценив его курсы/рейтинг, можно перейти на официальный сайт и создать заявку на обмен.

Вам назначат время, и в ходе личного визита обменная операция будет проведена быстро, выгодно и безопасно. Вам необязательно брать с собой ноутбук, смартфон или любое другое устройство с привязанным крипто-кошельком и ключами. Подтвердить поступление/списание коинов сможет и третье лицо, с которым вы будете находиться на связи.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств