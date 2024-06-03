Крипто обменник: топ-3 лучших платформы в 2024

ТОП-3 лучших крипто-обменника в 2024 году
Один из ключевых маркеров, на которые стоит ориентироваться при выборе крипто обменника — интеграция в списки сайтов-мониторингов. Так, если обменного сервиса нет на таких сайтах, пользоваться им можно только на собственный страх и риск. И наоборот — если обменник отображается в мониторинге (на Exnode.ru и аналогичных платформах) и занимает в нем верхние строчки, доверие возрастает.
На данный момент верхние строчки в рейтинге занимают такие сервисы как EastChange, Insight и Armani Exchange.
Они имеют обширные клиентские базы и представительства по всей России, работают с наличными (RUB, EUR, USD), и предлагают клиентам большое разнообразие направлений для обмена. Рассмотрим каждый из этих сервисов по отдельности!
Крипта обменник EastChange в Москве
Данный обменный сервис работает уже более 5 лет и высоко оценивается клиентами, о чем можно судить по их многочисленным комментариям.
По состоянию на 2024 год EastChange уже выполнил свыше миллиона сделок, и сегодня стабильно входит в верхние строчки рейтингов.
Чтобы обменять в нем наличные на коины или наоборот, вам достаточно:
Открыть в браузере официальный сайт EastChange;
Зарегистрироваться на нем (необязательно);
Создать заявку на обмен;
Выбрать в ней направление для обмена, например — наличные рубли на Биткоин («RUB — BTC»);
Указать свой город, например — Москву;
Дождаться, пока вам ответит менеджер. Как правило, это происходит в течение нескольких минут;
Зафиксировать обменный курс и подтвердить заявку;
Лично прийти в офис компании в назначенное время и осуществить обмен.
Курс, который был на данном направлении во время создания заявки, фиксируется и не меняется к моменту вашего прихода в офис. Вы можете использовать в обменной операции деньги с банковского счета/карты, или наличные рубли. Во втором случае сделка будет полностью анонимной.
Сколько времени уходит на обмен? EastChange гарантирует, что вам не придется ожидать в офисе дольше 15 минут, но на практике это происходит гораздо быстрее. Во время ожидания можно комфортно разместиться на диване, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, почитать журналы и т.д. А если вы уже получили VIP-статус, вам будет предоставлен отдельный комфортабельный кабинет!
Крипто обменник для обмена наличных на биткоин Insight
Не менее популярный обменный сервис, интегрированный в крупные сайты-мониторинги типа Exnode.ru — платформа под названием Insight.
Представительства этой компании есть в Москве, СПБ, Новосибирске, Дубае, Стамбуле, Тбилиси, и во множестве других городов России и зарубежья.
Здесь всегда можно обменять наличные и безнал на USDT, BTC, ETH и десятки других коинов. А в качестве фиата использовать не только рубли, доллары и евро, но также лиры, дирхамы, гривны и т.д.
Чем хорош крипто-обменник Insight? К его главным преимуществам можно отнести:
Анонимность.
Безопасность.
Выгодные курсы.
Большое количество направлений для обмена.
VIP-обслуживание.
Чтобы стать VIP-клиентом, нужно работать с суммами от 70 тысяч долларов. В этом случае вам будет предоставлен личный менеджер, отдельный кабинет в офисе и возможность доставки наличных на дом. Впрочем, работать с Insight комфортно не только VIP, но и рядовым клиентам.
Схема обмена крипты здесь аналогична предыдущей. Вы заходите на сайт, создаете заявку, списываетесь с менеджером и затем — лично приходите в ближайший офис. Это просто, быстро, выгодно и безопасно, а главное — анонимно и конфиденциально (если вы предпочитаете работать с наличными).
Обменник криптовалют Armani Exchange
В рейтинг ТОП-3 также входит крипто-обменник с запоминающимся названием Armani Exchange, предлагающий клиентам не менее выгодные условия, чем предыдущие два сервиса.
Armani Exchange работает только с «чистой» криптовалютой (все активы проходят тщательную проверку), и осуществляет обмен в течение 10–15 минут.
Каждый клиент может рассчитывать на:
Выгодные курсы, примерно соответствующие биржевым;
Большой выбор направлений для обмена;
Возможность использовать наличные;
Высокий уровень безопасности;
Анонимность проведения сделок.
Служба поддержки Armani Exchange работает с 8:00 до полуночи, и вы всегда можете решить все спорные вопросы удаленно. Непосредственно же сам обмен происходит в офисе — в назначенное время. Как и в случае с Insight, Armani Exchange дает VIP-статус своим лучшим клиентам, что обеспечивает целый ряд приятных бонусов и преимуществ!
*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств
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