Крипто обменник: топ-3 лучших платформы в 2024

Сегодня в России работает множество крипто-обменников, среди которых встречаются как надежные сервисы, так и фирмы «однодневки», на надежность которых вряд ли стоит рассчитывать. Как отличить первые от вторых, в особенности — новичку, который только заходит на рынок криптотрейдинга? Рассмотрим 3 топовых сервиса с хорошей репутацией и большим опытом работы!

ТОП-3 лучших крипто-обменника в 2024 году

Один из ключевых маркеров, на которые стоит ориентироваться при выборе крипто обменника — интеграция в списки сайтов-мониторингов. Так, если обменного сервиса нет на таких сайтах, пользоваться им можно только на собственный страх и риск. И наоборот — если обменник отображается в мониторинге (на Exnode.ru и аналогичных платформах) и занимает в нем верхние строчки, доверие возрастает.

На данный момент верхние строчки в рейтинге занимают такие сервисы как EastChange, Insight и Armani Exchange.

Они имеют обширные клиентские базы и представительства по всей России, работают с наличными (RUB, EUR, USD), и предлагают клиентам большое разнообразие направлений для обмена. Рассмотрим каждый из этих сервисов по отдельности!

Крипта обменник EastChange в Москве

Данный обменный сервис работает уже более 5 лет и высоко оценивается клиентами, о чем можно судить по их многочисленным комментариям.

По состоянию на 2024 год EastChange уже выполнил свыше миллиона сделок, и сегодня стабильно входит в верхние строчки рейтингов.

Чтобы обменять в нем наличные на коины или наоборот, вам достаточно:

Открыть в браузере официальный сайт EastChange; Зарегистрироваться на нем (необязательно); Создать заявку на обмен; Выбрать в ней направление для обмена, например — наличные рубли на Биткоин («RUB — BTC»); Указать свой город, например — Москву; Дождаться, пока вам ответит менеджер. Как правило, это происходит в течение нескольких минут; Зафиксировать обменный курс и подтвердить заявку; Лично прийти в офис компании в назначенное время и осуществить обмен.

Курс, который был на данном направлении во время создания заявки, фиксируется и не меняется к моменту вашего прихода в офис. Вы можете использовать в обменной операции деньги с банковского счета/карты, или наличные рубли. Во втором случае сделка будет полностью анонимной.

Сколько времени уходит на обмен? EastChange гарантирует, что вам не придется ожидать в офисе дольше 15 минут, но на практике это происходит гораздо быстрее. Во время ожидания можно комфортно разместиться на диване, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, почитать журналы и т.д. А если вы уже получили VIP-статус, вам будет предоставлен отдельный комфортабельный кабинет!

Крипто обменник для обмена наличных на биткоин Insight

Не менее популярный обменный сервис, интегрированный в крупные сайты-мониторинги типа Exnode.ru — платформа под названием Insight.

Представительства этой компании есть в Москве, СПБ, Новосибирске, Дубае, Стамбуле, Тбилиси, и во множестве других городов России и зарубежья.

Здесь всегда можно обменять наличные и безнал на USDT, BTC, ETH и десятки других коинов. А в качестве фиата использовать не только рубли, доллары и евро, но также лиры, дирхамы, гривны и т.д.

Чем хорош крипто-обменник Insight? К его главным преимуществам можно отнести:

Анонимность.

Безопасность.

Выгодные курсы.

Большое количество направлений для обмена.

VIP-обслуживание.

Чтобы стать VIP-клиентом, нужно работать с суммами от 70 тысяч долларов. В этом случае вам будет предоставлен личный менеджер, отдельный кабинет в офисе и возможность доставки наличных на дом. Впрочем, работать с Insight комфортно не только VIP, но и рядовым клиентам.

Схема обмена крипты здесь аналогична предыдущей. Вы заходите на сайт, создаете заявку, списываетесь с менеджером и затем — лично приходите в ближайший офис. Это просто, быстро, выгодно и безопасно, а главное — анонимно и конфиденциально (если вы предпочитаете работать с наличными).

Обменник криптовалют Armani Exchange

В рейтинг ТОП-3 также входит крипто-обменник с запоминающимся названием Armani Exchange, предлагающий клиентам не менее выгодные условия, чем предыдущие два сервиса.

Armani Exchange работает только с «чистой» криптовалютой (все активы проходят тщательную проверку), и осуществляет обмен в течение 10–15 минут.

Каждый клиент может рассчитывать на:

Выгодные курсы, примерно соответствующие биржевым;

Большой выбор направлений для обмена;

Возможность использовать наличные;

Высокий уровень безопасности;

Анонимность проведения сделок.

Служба поддержки Armani Exchange работает с 8:00 до полуночи, и вы всегда можете решить все спорные вопросы удаленно. Непосредственно же сам обмен происходит в офисе — в назначенное время. Как и в случае с Insight, Armani Exchange дает VIP-статус своим лучшим клиентам, что обеспечивает целый ряд приятных бонусов и преимуществ!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств