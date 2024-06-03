Райффайзенбанк прекратит отправку переводов в долларах, есть ли альтернатива

В ближайшее время Райффайзенбанк прекратит отправку денежных переводов в долларах и тем самым заблокирует для многих россиян возможность обмениваться средствами с зарубежными партнерами, знакомыми, родственниками и т.д. К счастью, сегодня есть альтернативные варианты отправки USD за рубеж, и сделать это можно с помощью криптовалютных переводов!

Причины ограничения

Райффайзенбанк остановил переводы в долларах из-за давления со стороны Европейского центрального банка и начал реализацию стратегии по выходу с российского рынка. Это шаг был ожидаемым, так как банк находится под угрозой санкций за проведение определенных операций. Из-за сложностей в определении разрешенных и запрещенных операций, процесс контроля стал медленным и дорогим, что увеличивает риски случайных нарушений.

Кроме того, на банк оказывает давление Министерство финансов США. Ранее американские регуляторы уже указывали на риск ограничения доступа к долларовой системе из-за операций российского филиала банка. Поэтому руководство банка решило пойти на уступки, чтобы снизить напряженность.

В переводах в долларах также участвуют банки-корреспонденты, такие как Citi, JP Morgan и BNY Mellon. Эти банки могут опасаться санкций со стороны американских регуляторов, поэтому они прекратили поддержку таких операций через Райффайзенбанк. Основным корреспондентом остается Raiffeisen Bank International AG. Поскольку входящие платежи продолжают приниматься, а исходящие переводы остановлены, это означает, что австрийский банк продолжит обслуживать европейские компании и граждан, работающих в России, чтобы минимизировать свои риски.

Когда вступят в силу ограничения

Официальные источники сообщают, что Райффайзенбанк полностью заблокирует услугу отправки долларовых переводов 10 июня 2024 года, то есть — в самое ближайшее время.

Причиной блокировки называют ограничения со стороны банков-корреспондентов — в рамках предписания Европейского Центробанка по сокращению бизнеса в РФ.

Принятое решение не может не расстраивать, ведь до недавних пор банк Райффайзен занимал ведущую позицию на рынке трансграничных переводов, и на его долю приходилось до 50% всех международных платежей. Теперь эта возможность станет недоступной для всех клиентов банка: и для юридических, и для физических лиц.

Последний долларовый перевод можно отправить 7 июня до 16:00. Если он будет корректно оформлен, банк гарантирует его отправку получателю. Примечательно, что входящие переводы не будут заблокированы, и россияне смогут получать валюту из-за рубежа.

Как переводить USD доллары за границу после 10 июня

С учетом сложившейся ситуации, многие российские пользователи уже сейчас ищут альтернативные способы отправки долларов за границу. Вариантов на самом деле не так много, как хотелось бы, и большинство из них не очень выгодные, еще и с огромными комиссиями. К счастью, рынок криптовалют в нашей стране уже достаточно развит, и его вполне можно использовать как инструмент для отправки международных валютных переводов!

Как известно, криптовалюты — это децентрализованные активы, не привязанные к конкретным странам и банковским системам. Получателями и отправителями крипты могут быть граждане любых стран: России, США, Боливии, Индии, Аргентины и т.д.

Соответственно, вы можете спокойно отправлять коины на любой кошелек, с которого получатель сможет их вывести вне зависимости от своего местоположения.

Какую крипту использовать

Очевидной альтернативой наличным и безналичным долларам США является Тезер (USDT), привязанный к его курсу. Если вам нужно перевести доллары за границу, достаточно купить USDT за наличные и перевести монеты на кошелек получателя.

Сумма, которую вы перечислите, будет практически эквивалентна фиатным USD, так как текущий курс Тезера — «1/0,999».

Выбор подходящего сервиса

Сегодня купить usdt (и любые другие коины) в России можно несколькими способами: через криптовалютные биржи, P2P-сервисы, криптоматы и обменники криптовалют. Хотя одним из самых надежных инструментов считается криптобиржа, она подойдет далеко не всем. Чтобы на ней зарегистрироваться и получить доступ к 100% функционалу, придется отправить свои паспортные данные, сделать фото с паспортом и много разных подтверждений и привязать банковскую карту, после чего анонимным вы уже не останетесь. Кроме того, операции на бирже можно совершать только с выделенного «биржевого» кошелька.

Если у вас его нет, и вы хотите остаться анонимным, обратите внимание на еще один надежный способ покупки и продажи токенов — обменники криптовалют. Схема их работы предельно упрощена, и подходит даже абсолютным новичкам, плохо разбирающимся в крипто-тематике.

Как перевести наличные доллары USD с помощью обменника криптовалют

Специализированные обменники криптовалют дают возможность отправлять USD (в виде USDT) в любую точку мира — по текущему курсу и без комиссий! Воспользоваться этим способом может любой желающий, и для этого достаточно:

1. Выбрать подходящий сервис. Лучшие из них отображаются в режиме реального времени на сайтах-мониторингах типа Exnode.ru;

2. Перейти на официальный сайт обменника и создать заявку на обмен. Вы можете приобрести USDT за рубли RUB, евро EUR, доллары USD, или за другие коины (если они у вас есть);

Топ-3 лучших обменника криптовалют для обмена USD на USDT:

*в каждом городе свой топ обменников, данный принадлежит городу Москва

3. Дождаться ответа от менеджера, который подтвердит вашу заявку и назначит время посещения офиса;

4. Прийти в офис, заплатить оговоренную сумму и получить эквивалентное количество Тезера USDT.

При обмене от вас потребуется номер крипто-кошелька, на который будет совершен перевод. Можно указать свой кошелек, или непосредственно кошелек получателя — если вам нужно отправить доллары за границу.

В упрощенном виде схема выглядит так: вы приходите в обменник и отдаете наличные деньги, после чего получателю отправляют USDT на его кошелек (процесс занимает около 5 минут) и он аналогичным способом снимает их в любой другой стране и городе.

Более простого способа перевести USD за границу не существует, и вы в любое время можете им воспользоваться в пределах своего города!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств