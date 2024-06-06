Как купить или продать Биткоин в 2024 году

Сегодня покупать и продавать Биткоин в России можно, даже не имея банковского счета/карты. Причем, делать это можно полностью анонимно, без комиссий и долгого ожидания. Что для этого нужно, и какие инструменты для этого используются в 2024 году? Рассмотрим самые распространенные варианты!

Способы покупки и продажи BTC

Биткоин был и остается «главной» мировой криптовалютой, и сегодня его капитализация уже превышает 1,4 триллиона долларов. Более 90% всех BTC уже «добыто», и майнинг этого коина сегодня не так актуален. Зато инвестировать в него, по статистике, стремится каждый третий-четвертый криптотрейдер!

К счастью, сделать это в России сегодня можно без каких бы то ни было ограничений, и с использованием любой валюты. Так, вы можете приобрести BTC за доллары, евро, рубли и прочий «фиат» — по текущему курсу и с минимальными потерями.

Доступными вариантами покупки/продажи Биткоина для россиян по-прежнему остаются офлайн обменники криптовалют, централизованные и децентрализованные крипто-биржи, P2P-сервисы, Telegram-боты, криптоматы и электронные платежные системы. Рассмотрим наиболее удобные и безопасные способы обмена Биткоина по состоянию на 2024 год.

Обменники криптовалют

По аналогии с обычными валютными обменниками сегодня функционируют крипто-обменники, работающие с популярными (и не только) коинами: BTC, ETH, USDT и т.д. Здесь всегда можно поменять рубли на эфириум, доллары на тезер, евро на Биткоин, и т.д. Пользователям доступны десятки, а иногда и сотни направлений, включая переводы в иностранных валютах.

Почему обменники криптовалют всегда занимают первые строчки рейтинга среди доступных способов покупки Биткоина? Это объясняется:

Простой верификацией . От вас не требуют паспортных данных и банковских реквизитов. Все что нужно для обмена – это номер вашего крипто-кошелька и мобильный телефон/мессенджер, посредством которого вы будете общаться с менеджером;

Анонимностью . При желании, вы можете выбрать офлайн способ покупки/продажи BTC и работать с наличными рублями, долларами, евро и т.д. Обменники криптовалют обладают самым высоким уровнем конфиденциальности;

Адекватными курсами . В отличие от тех же P2P-площадок, где продавцы и покупатели могут «спекулировать» на разнице цен, крипто-обменники всегда придерживаются биржевых котировок;

Большим разнообразием направлений для обмена. Крупные сервисы принимают к оплате не только самые популярные коины и фиатные валюты, но также средства с электронных кошельков

Как проходит процедура покупки Биткоина через крипто-обменник? Вы находите его на одном из сайтов-мониторингов, например — на Exnode.ru (или аналогичных), переходите по прямой защищенной ссылке и создаете заявку на обмен: по направлению «RUB – BTC». После этого с вами связывается менеджер, подтверждает заявку и назначает время посещения офиса. Вы приходите в назначенное время и осуществляете обмен на заранее оговоренных условиях.

На сегодняшний день это самый простой способ купить или продать BTC — тем более, что обменные сервисы давно перестали быть «экзотикой», и работают в каждом российском городе. Insight, Eastchange, Investcoin — эти названия давно у всех на слуху, и воспользоваться услугами этих сервисов может любой желающий.

Крипто-биржи

Хотя большинство криптовалютных бирж и не работает с наличными активами, их полноценно заменяют привязанные к ним стейблкоины. Главным образом – Тизер (USDT), эквивалентный американскому доллару.

Заведя на бирже кошелек USDT, через него можно совершать все операции: в рамках блокчейн-сетей TRC20, ERC20, BEP20 и Solana.

Чтобы купить Биткоин через биржу, вам нужно:

Зарегистрироваться и верифицироваться на сайте; Выбрать валюту, которой вы будете расплачиваться за токены. Биржи работают далеко не со всеми банками, что нужно учитывать, если вы планируете работать с «фиатом»; Перейти в раздел «Торговля», и затем — «Спот»; Выбрать интересующую вас «пару», например — «RUB – BTC»; Установить тип ордера «Маркет» для моментального осуществления сделки по текущей рыночной цене.

Вы также можете установить тип ордера «Лимит» и автоматически купить Биткоин, когда его цена опустится до установленной вами отметки. Аналогичным образом можно создавать ордера и на автоматическую продажу BTC — по достижении им более высокой цены на бирже.

P2P-сервисы

Еще один «рабочий» вариант для обмена Биткоинов в 2024 году — P2P-сервисы, что расшифровывается как «peer-to-peer» (по системе однорангового доступа).

Данные сервисы позволяют вам работать напрямую с частными продавцами и покупателями — без посредников.

Чтобы приобрести BTC с помощью P2P, достаточно:

Зарегистрироваться на одном из сервисов. Bybit, OKX, BingX, или любом другом; Перейти в раздел «Купить» и правильно расставить фильтры. Здесь нужно указать тип валюты/коинов, способ оплаты, ценовой интервал и т.д.; Получить результаты выдачи и выбрать наиболее подходящее предложение. Ориентироваться стоит не только по курсу, но и по рейтингу/репутации продавца; Создать ответную заявку на обмен и провести оплату по указанным реквизитам; Когда деньги поступят продавцу, на ваш кошелек будет переведено эквивалентное количество BTC.

При желании, вы можете создавать и свои объявления, выступая в роли покупателя BTC. Тогда на ваше предложение продавцы откликнутся сами. Аналогичным образом можно продавать Биткоин, а также работать с любыми другими токенами в рамках свободной P2P-торговли.

Из существующих способов покупки/продажи BTC в 2024 году, обменники, биржи и P2P-сервисы — наиболее распространены и востребованы. Вы можете выбрать любой из вариантов и лично убедиться в его преимуществах и недостатках!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств