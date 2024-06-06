Как обменять криптовалюту на наличные в Москве и СПБ

С учетом постоянно меняющихся цен на криптовалюту, многие сегодня ищут способы не только купить, но и выгодно продать криптовалюту: за наличные. Прибыль от удачной перепродажи зачастую превышает 200–300%, и такой возможностью явно не стоит пренебрегать! К счастью, в России ее по-прежнему не заблокировали, и любой желающий может свободно обменивать коины, используя легальные онлайн- и офлайн-сервисы!

Как обменять криптовалюту* на наличные

Если у вас есть крипто-кошелек с положительным балансом, токены можно в любой момент превратить в реальные, «фиатные» деньги: рубли, доллары, евро, и т.д. Напрямую это сделать не получится (по крайней мере — в странах СНГ), но существует множество сервисов, позволяющих свободно конвертировать крипту в фиат и наоборот. Что это за сервисы? Наиболее популярными из них являются:

обменники криптовалют;

криптовалютные биржи;

криптоматы.

Существуют еще P2P-сервисы, дающие возможность пользователям торговать друг с другом без посредников, но сделки с наличными в них не предусмотрены, а уровень безопасности оставляет желать лучшего. Поэтому рассмотрим только 3 выше перечисленных варианта!

Обменники криптовалют

Самым простым и удобным способом является обмен криптовалюты на наличные через специализированный сервис — обменник. Для его использования не нужны ни паспортные данные, ни банковские реквизиты, и сделки проходят по максимально упрощенной схеме:

Вы выбираете подходящий обменный сервис, ориентируясь по рейтингам сайтов-мониторингов (например — Exnode.ru, или аналогичных); Перейдя на официальный сайт обменника, создаете заявку с указанием направления и суммы обмена. Например — «1000 USDT – RUB», по текущему курсу; Дожидаетесь ответа от оператора и уточняете время посещения офиса; Лично приходите в офис и осуществляете обмен.

По такой схеме можно покупать и продавать все распространенные токены, на которые сегодня есть спрос на биржах.

Обменники всегда ориентируются на биржевые котировки, а потому потери при покупке/продаже — минимальны. А самые крупные обменники даже не взимают с пользователей комиссию, зарабатывая только на разнице курсов. В число таких обменников, меняющих криптовалюту на наличные, входят сервисы Insight, EastChange, Voodoosh Exchange и т.д.

Крипто-биржи

Второй по популярности способ продажи (и покупки) токенов — криптовалютные биржи типа Binance, Bybit или OKX.

Они работают прозрачно и надежно, обеспечивая самый высокий уровень безопасности сделок, но за это приходится расплачиваться высокими комиссиями и полной потерей конфиденциальности. Так, ни на одной бирже нельзя зарегистрироваться без предоставления паспортных данных, что подходит далеко не всем.

Если же анонимность для вас не в приоритете, крипто-биржу вполне можно использовать для обмена криптовалюты на наличные в Москве, СПБ и любом другом крупном городе РФ. Для этого достаточно:

Пройти процедуру регистрации и верификации; Пополнить свой биржевой кошелек (переведя на него средства с персонального крипто-кошелька); Создать ордер на обмен в нужном направлении, например — «BTC – RUB»; Совершить сделку мгновенно — по текущему рыночному курсу, или подождать более выгодной цены. Во втором случае вы выставляете лимит, при достижении которого крипта будет продана автоматически.

В-основном крипто-биржи предпочитают работать с безналом, но многие из них все же дают возможность пользователям получать средства наличными. Как и в случае с обменником, вы приходите в офис компании, подтверждаете свою личность и получаете деньги в обмен на коины (после успешно завершенного ордера).

Криптоматы

Продать криптовалюту за наличные в Москве и Санкт-Петербурге можно еще одним способом — через криптомат. Это устройство, объединяющее в себе функции обычного банкомата и терминала, принимающие наличные через купюроприемник и выдающие их в обмен на электронные монеты. Процедура выглядит так:

Вы находите ближайший к себе криптомат; Указываете направление обмена, например — «USDT – RUB»; Подтверждаете, что вас устраивает предложенный курс; Переводите коины — путем ввода ключа или сканирования QR-кода; Получаете наличные на месте.

Преимущества такого способа — анонимность, простота и удобство. Вам не нужно общаться с менеджером и договариваться о встрече, и обмен можно осуществить когда угодно.

Но ощутимый минус этого способа — очень ограниченная сфера покрытия. Найти функционирующий криптомат, поддерживающий нужное вам направление обмена непросто даже в МСК и СПБ.

Поэтому самым надежным и доступным по состоянию на 2024 год остается обменник криптовалют на наличные: в Москве, Питере, Екатеринбурге, Самаре и во всех остальных крупных (и не только) городах России!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств