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Криптовалюта

Что такое криптокошелек, как выбрать и как создать

Для использования любой криптовалюты нужен специальный крипто-кошелек, на котором будут условно «храниться» ваши электронные токены. Кошелек может быть программным или «физическим», например — в виде флешки, на которой хранятся открытые или закрытые ключи доступа к биржевым аккаунтам. Как выбрать подходящий крипто-кошелек, и как им правильно пользоваться?
Что такое криптокошелек, как выбрать и как создать
Иллюстрация: banki.ru

Выбор крипто-кошелька

Криптовалютный* кошелек, как и электронные счета, не является «кошельком» в прямом смысле этого слова.

Монеты хранятся не на нем (непосредственно), а в общей децентрализованной системе, как и данные обо всех совершенных транзакциях. Кошелек же позволяет считывать информацию из реестра и вносить в него изменения — путем «покупки» и «продажи» крипты.

Исходя из этого, различают:

  1. Горячие кошельки. Требуют обязательного подключения к интернету и значительно упрощают работу с криптой. Но за это приходится платить безопасностью, и риски взлома таких кошельков достаточно велики;

  2. Холодные кошельки. Работают офлайн, что исключает риски удаленного взлома. Однако, пользоваться ими гораздо сложнее, и от вас потребуется определенная техническая подготовка.

У опытных криптотрейдеров есть и горячие, и холодные кошельки. Первые идеально подходят для текущих сделок, а вторые — для хранения накопленных монет.

Кроме того, кошельки подразделяются на:

  1. Кастодиальные. Ключи от них есть как у самих пользователей, так и у курирующей организации, например — крипто-биржи. В случае потери ключа вам смогут его восстановить, но если организация обанкротится («лопнет»), вы потеряете все свои активы;

  2. Некастодиальные. Ключи есть только у вас, что исключает риски взлома и потери средств. Однако, если вы потеряете ключ, восстановить его будет уже невозможно. 

Если вы уверены в том, что сможете самостоятельно сохранить свои активы, отдайте предпочтение некастодиальному кошельку. Но помните о связанных с этим рисками! Например, около 18,5 миллионов Биткоинов (примерно 20% от всех существующих) на данный момент потеряны безвозвратно — по той причине, что их владельцы забыли/потеряли ключи и пароли. 

Какой кошелек лучше выбрать новичку

Если вы досконально не разбираетесь в крипто-тематике, начинать стоит с малого. Например — завести «универсальный» кошелек с персональным помощником, обладающий предельно простым интерфейсом и расширенным функционалом. Речь идет о кошельках типа Exnode Wallet от популярнейшего обменного сервиса Exnode. Заведя такой кошелек, вы сможете работать более чем в 50 сетях, и совершать обмен в 1000 разных направлений!

Возможности Exnode Wallet

В электронном кошельке от Exnode предусмотрена возможность быстрой покупки крипты за фиатные деньги, и продажи — по выгодным курсам, и в любое время суток.

С помощью Exnode Wallet можно круглосуточно:

  • Перемещать свои активы между разными кошельками — с настраиваемой комиссией за транзакции;

  • Управлять своими тратами. Можно создать отдельные кошельки для накоплений и расходов, и вести подробную аналитику всех своих сделок;

  • Получать свежую информацию об изменениях на рынке криптовалют. Это позволит раньше других находить удачные варианты для выгодной покупки/продажи коинов.

Для использования Exnode Wallet не нужны углубленные знания и специальные умения, и система работает в полуавтоматическом режиме: по выставленным вами параметрам!

В чем преимущества

Возможность круглосуточной отправки крипто-переводов предоставляют далеко не все сервисы, и в тех же обменниках часы работы чаще всего составляют с «9:00» до «17:00», с выходными и праздничными днями. Exnode Wallet же работает в режиме 24/7, что позволяет перемещать активы в любое время суток. К преимуществам данного кошелька также отнесем:

  • Возможность самостоятельной фиксации курса (без участия менеджера);

  • Безопасное хранение средств: и фиатных, и электронных. Для получения доступа к ативам нужна проверка KYC и код, отправляемый на ваш Telegram-аккаунт;

  • Отображение всей истории операций;

  • Возможность привязки любых банковских карт;

  • Возможность отправки Тизера (USDT) без TRX;

  • Простой и интуитивно понятный интерфейс — такой же, как в обычном банковском приложении. 

Для вывода средств наличными достаточно иметь на счету от 5000 рублей, а безналом — от 2500 рублей. Для пополнения кошелька лимиты уменьшены: от 5000 рублей — наличными, и от 1500 рублей — безналом (с карты).

Как создать кошелек Exnode Wallet и начать им пользоваться

На данный момент для пользователей предусмотрена возможность установки Exnode Wallet на персональный компьютер, ноутбук, планшет и смартфон. Для стационарной (браузерной) установки достаточно зайти на официальный сайт Exnode и перейти в раздел «Wallet» («Кошелек»). 

А для установки на мобильное устройство — открыть магазин приложений, ввести название «Exnode Wallet», скачать приложение и установить его. Дальнейшие действия и для браузерной, и для мобильной версии одинаковы. Вам нужно:

  • Создать свой аккаунт в сети Exnode и привязать к нему электронную почту;

  • Ввести код подтверждения (который придет на ваш e-mail) и авторизоваться на Exnode;

  • Привязать к аккаунту Exnode свой профиль Telegram. Для этого достаточно отсканировать QR-код с экрана или ввести данные вручную;

  • Придумать 4-значный инвайт-код, который у вас будут запрашивать каждый раз при открытии кошелька.

Совершив эти простые действия, вы получите доступ ко всем возможностям Exnode Wallet! Кошелек работает во всех браузерах, и доступен как для устройств iOS, так и Android — через AppStore и GooglePlay соответственно!

Интерфейс и функционал кошелька

Exnode Wallet ориентирован на пользователей начального уровня, и не перегружен лишними функциями и непонятными терминами. В нем все предельно просто и понятно, и в интерфейс включены всего 4 элемента:

  • Так называемое «Бургерное меню» в правом верхнем углу экрана. Через него можно вернуться обратно в кошелек, открыть настройки, и обратиться в службу технической поддержки;

  • Вкладка «Активы» на главном экране. Здесь будут отображаться все ваши кошельки (с электронными монетами и фиатными деньгами), а также текущие балансы средств на них;

  • Контекстное меню, выпадающее при нажатии на «Кошельки». С его помощью можно пополнять счета, выводить средства и обменивать их на другие активы;

  • Вкладка «История». Используйте ее для просмотра всех своих сделок.

Открыв приложение на смартфоне или вкладку в браузере, вы сможете совершать любые операции со своими активами: покупать, продавать, обменивать, переводить на другие кошельки, и т.д. Делать это можно круглосуточно, и не дожидаясь ответа от оператора/менеджера (как в случае с обменными сервисами)!

Для начинающих криптотрейдеров Exnode Wallet — настоящая находка, избавляющая от необходимости вникать в технические нюансы и выбирать между разными видами кошельков и обменных сервисов. Теперь покупать и продавать крипту может абсолютно каждый, и все что для этого нужно — установить приложение с официального сайта разработчика (Exnode.ru) или мобильного маркетплейса!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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