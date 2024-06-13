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Криптовалюта

Где и как купить Эфириум за рубли в России

В ТОП-3 самых популярных мировых криптовалют входит Ethereum (Эфириум, или просто «Эфир»), оптимально подходящий для инвестиций в 2024 году. Сегодня многие стремятся вложить в него деньги, и в России это можно сделать без каких-либо ограничений. Чтобы купить ETH в Москве, СПБ, ЕКБ, Сочи или любом другом крупном городе, достаточно воспользоваться одним из доступных криптовалютных сервисов!
Где и как купить Эфириум за рубли в России
Иллюстрация: wirestock/freepik

Почему стоит купить Эфириум в 2024 году

Чем хорош Эфир, и почему в него стоит инвестировать средства? Ethereum* — это децентрализованная сеть, каждый участник которой хранит копию состояния ее виртуальной машины (EVM). У Эфира нет единого управляющего центра, и он не зависит ни от одного государства/правительства. Это позволяет эффективно и безопасно использовать ETH для:

  • Кредитования, займов и сбережений. Незаменимо для тех, кому, по тем или иным причинам, недоступна банковская система;

  • Создания и продвижения интернет-проектов (приложений, сайтов). Купив Ethereum и потратив его на собственные проекты, вы сохраняете независимость от кураторов (мировых корпораций и банковских систем);

  • Координации и прямого перевода активов. Пиринговая сеть Ethereum дает возможность переводить средства в любую точку мира — без ограничений и блокировок.

К счастью, купить Эфириум за рубли и получить доступ ко всем его преимуществам сегодня можно абсолютно легально, и по выгодному курсу. Чтобы превратить наличные фиатные валюты в ETH, достаточно использовать один из трех доступных инструментов: криптообменник, криптобиржу или криптомат!

Криптообменники

Простейший способ приобретения Эфира в России — использование криптовалютных обменников: EastChange, Insight, Armani Exchange и т.д.

Они занимают верхние строчки рейтингов на сайтах-мониторингах (типа Exnode.ru) и дают клиентам весомые гарантии безопасности: как финансовой, так и информационной.

Процедура покупки ETH за наличные рубли через криптообменник выглядит так:

  1. Вы открываете официальный сайт обменного сервиса, уточняете курс и создаете заявку на обмен: по направлению «RUB — ETH»;

  2. С вами связывается менеджер компании, подтверждает вашу заявку и уточняет время посещения офиса;

  3. Вы лично приходите в офис, отдаете наличные рубли и взамен получаете Эфириум на свой криптокошелек.

Направление «RUB — ETH» всегда актуально, но при желании вы можете приобрести Эфир и за другие активы. Например, купить ETH за USDT, за BTC, или за другие коины, а также за доллары, евро, гривны, и т.д.

Криптобиржи

Второй по популярности инструмент для покупки и продажи криптовалюты в России — специализированные биржи. Зарегистрировавшись на одной из них (или на нескольких), вы получите в свое распоряжение внутрибиржевой криптокошелек, и сможете использовать его для участия в торгах.

Курсы здесь — самые лояльные, но комиссии за транзакции достаточно высоки, а кроме того вам придется предоставить бирже свои паспортные данные и банковские реквизиты. 

Как купить Эфириум в России, если вы все же решили использовать биржу? Для этого нужно:

  1. Зарегистрироваться и авторизоваться на бирже: Bybit, OKX, MEXC, или любой другой;

  2. Пополнить свой внутрибиржевой криптокошелек — фиатом или криптой;

  3. Использовать выставленные на бирже ордеры для покупки Эфира, или создать свои ордера, работающие в автоматическом режиме. 

С помощью созданного ордера вы сможете выставить минимальный курс, при котором осуществится покупка, или купить Эфир сразу — по текущей биржевой цене. Разобраться в принципе создания и использования ордеров достаточно просто, но у новичков все же могут возникнуть затруднения, и прибегать к услугам бирж стоит только при наборе определенного опыта. 

Криптоматы

Еще одним сервисом, где купить Эфириум можно полностью анонимно и без предоставления паспорта, является сеть криптоматов, распределенных по крупным городам России. Эти устройства работают по принципу обычных банкоматов/терминалов, но с возможностью крипто-переводов. Чтобы купить ETH через криптомат, нужно:

  1. Найти ближайшую точку, где он установлен;

  2. Выбрать в меню нужное направление, например — «RUB — ETH»;

  3. Ввести номер своего крипто-кошелька;

  4. Получить к нему доступ — с помощью QR-кода или ручного ввода ключа;

  5. Расплатиться фиатными деньгами: с карты или наличными (через купюроприемник);

  6. Получить эквивалентное количество Эфириума на указанный кошелек. 

Процедура выглядит простой и удобной, но ровно до тех пор, пока вы не попробуете найти, где купить ETH через криптомат в вашем городе. Если это не Москва и не Санкт-Петербург, вы, скорее всего, не найдете ни одного доступного устройства поблизости.

В этом и заключается главный минус криптоматов — ограниченная сфера покрытия. Поэтому, если вы живете не в столице, остаются только два варианта: обменники и биржи!

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Криптовалюта

Где и как купить Эфириум за рубли в России

В ТОП-3 самых популярных мировых криптовалют входит Ethereum (Эфириум, или просто «Эфир»), оптимально подходящий для инвестиций в 2024 году. Сегодня многие стремятся вложить в него деньги, и в России это можно сделать без каких-либо ограничений. Чтобы купить ETH в Москве, СПБ, ЕКБ, Сочи или любом другом крупном городе, достаточно воспользоваться одним из доступных криптовалютных сервисов!

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