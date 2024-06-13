Купить криптовалюту: где и как делать это безопасно

Сегодня многие ищут способы купить криптовалюту в России: для инвестиций, для сохранения капитала, для перевода средств за рубеж, и т.д. В РФ существует много способов легальной покупки и продажи крипты, но далеко не все из них можно назвать безопасными. На какие сервисы стоит делать ставку, если безопасность для вас на первом месте?

Как купить криптовалюту* в 2024 году: 6 популярных способов

Существует 6 способов приобретения крипты в 2024 году: с помощью онлайн- и офлайн-обменников, криптовалютных бирж, P2P-сервисов, криптоматов, электронных платежных систем и возможностей самих крипто-кошельков. К примеру, последний вариант дает возможность обменивать коины на фиат (и наоборот) непосредственно через интерфейс горячего крипто-кошелька, но безопасен ли этот способ — большой вопрос, так как горячие кошельки, в отличие от холодных, могут быть взломаны онлайн.

Если вы еще не решили, какую криптовалюту купить, предпочтение также стоит отдавать сервисам с большим количеством направлений для обмена.

Как правило, большой выбор монет для покупки говорит в пользу надежности площадки, но перед ее использованием все равно стоит почитать отзывы и оценить рейтинг и репутацию.

От каких способов сразу стоит отказаться, если на первом месте у вас — безопасность? В этом случае из списка можно убрать:

Горячие крипто-кошельки (плохо защищенные от взломов);

P2P-сервисы, где вы торгуете непосредственно с продавцами и покупателями (в честности которых не всегда можно быть уверенным);

Электронные платежные системы. Хотя в некоторых из них и предусмотрены функции обмена фиата на крипту, пользоваться ими нужно с большой осторожностью.

Оставшиеся 3 способа — обменники, криптобиржи и криптоматы — можно назвать относительно надежными и безопасными. В особенности — если выбирать проверенные компании, работающие на российском рынке много лет и входящие в ТОП-рейтинги сайтов-мониторингов типа Exnode.ru и аналогичных. Рассмотрим каждый из этих трех вариантов по-отдельности.

Купить криптовалюту с помощью обменника криптовалют

Если вы ищете, где купить криптовалюту в 2024 году, самый очевидный способ — использование специализированного обменники криптовалют. В нем вам предложат много направлений для обмена: рубли на Биткоин (BTC), доллары (USD) на Тезер (USDT), Эфир (ETH) на евро (EUR), гривны на Биткоин, и т.д.

В обменниках можно менять фиат (наличные) на крипту и наоборот, а также обмениваться разными криптовалютами: по выгодным курсам и зачастую — без комиссионных сборов!

Самое востребованное направление обмена в России — купить криптовалюту за рубли (национальную валюту), и обменники позволяют это делать с помощью наличных рублей. К преимуществам обменных сервисов можно отнести:

Огромное разнообразие направлений для обмена;

Возможность работать с наличными, перемещение которых практически невозможно отследить;

Выгодные курсы, примерно соответствующие текущим биржевым котировкам;

Анонимность сделок;

Высокий уровень безопасности.

3 популярных обменника для покупки крипты

1. Insight.

2. Eastchange.

3. Investcoin.

Покупая криптовалюту, вы лично приходите в обменник и сделка проходит в вашем присутствии (а не на удаленном сервере, находящемся в тысячах километров от вас). Риски обмана и мошенничества в этом случае сводятся к нулю. Кроме того, обменники широко распространены и есть практически в каждом городе России, чего нельзя сказать о тех же криптоматах — относительно новом направлении для РФ.

Приобрести крипту на Криптобирже

Как купить криптовалюту в России через криптобиржу?

Сделать это гораздо сложнее, чем через обменник, ведь каждая биржа требует от пользователей полной верификации: с предоставлением паспорта, телефона и банковских данных. Тем не менее и у криптобирж есть свои плюсы:

Высокая надежность сделок;

Выгодные курсы;

Выделенный «биржевой» кошелек, к которому вам помогут восстановить доступ в случае потери ключа.

Но перед тем, как купить криптовалюту в 2024 году, уточните и недостатки бирж, в частности — их высокие комиссионные сборы. А также тот факт, что каждая криптобиржа работает со своим ограниченным «набором» банков, в список которых могут не входить ваши платежные карточки.

Рейтинг Бирж можно посмотреть по ссылке.

Криптоматы

Как уже говорилось выше, криптоматы — относительно новое направление для России, и пока что эти устройства установлены только в центральных районах Москвы и Санкт-Петербурга (за редкими исключениями). Если вы проживаете в южной или северной столице, криптомат обеспечит для вас следующие преимущества:

Безопасность проведения сделок;

Анонимность (можно использовать наличные);

Интуитивно понятный интерфейс — не сильно отличающийся от обычных банкоматов и терминалов.

Отвечая на вопрос «где купить криптовалюту в России?», в первую очередь перечисляем криптообменники, криптобиржи и опционально — криптоматы. Именно эти способы сегодня наиболее распространены и безопасны, а кроме того — дают возможность покупать и продавать коины по выгодным ценам!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств